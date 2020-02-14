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Все про:международное сотрудничество (43) Кулеба Дмитрий (259)

 Около 70 подписанных межгосударственных договоров Украины застряли в ведомствах в процессе ратификации, - вице-премьер Кулеба

В различных государственных структурах Украины накопилось около 70 международных соглашений, которые длительное время не ратифицируются за несогласованности между ведомствами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу сказал вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

"На сегодня есть около 70 не ратифицированых международных договоров, не все из них финансовые, но у всех есть разногласия в толковании процедур, то есть люди не могут договориться. Я сейчас занимаюсь системным решением этой проблемы, чтобы восстановить логический процесс, довести его до автоматизма ", - сказал Кулеба.

Вицепремьер-министр напомнил о 4 сделки на сумму 470 млн евро с Европейским инвестиционным банком и Европейским банком реконструкции и развития, которые ратифицировали лишь в декабре прошлого года.

По его словам, в течение двух лет несколько ведомств путались в разночтении законодательства, процедурах и заверения переводов.

Фактически деньги под ногами, потому что они были под Украину зарезервированы, и мы не могли их взять. Была на самом деле главная причина - отсутствие политической воли, никто не хотел заниматься этой "черной" работой ручками. Совместно с министерствами мы буквально пошагово расплетали узелки и провели ратификацию. И это моя самая большая гордость за 5 месяцев работы", - сказал Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Украина - это место, где должны "жениться" китайский и европейский капиталы", - Кулеба

Источник: https://censor.net.ua/n3175846
 
 
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А смартфони навіщо? Держава то ж в смартфоні.(у Зє).
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Скоро мы или смартфоны жрать будем или зебилов их жрать заставим. Виртуальная реальность хороша на сытый желудок
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Малоросы, а как так получилось что при Порохе даже вам малоросам было лучше, чем сейчас при вашем ЗЕ малоросе? Около 70 подписанных межгосударственных договоров Украины застряли в ведомствах в процессе ратификации, - вице-премьер Кулеба - Цензор.НЕТ 7809
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Якщо відомства перешкоджають інтересам держави, хто заважає їх реформувати (розігнати)?!
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в стране разброд и шатания...бардак..пороть некому эту недоросль, по случаю помутнения отары бестолковой, во власть попавшей.. ..
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Министерства , - то соединили , то разьединили , Уволить , а Смартфон Оставить.
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А якби не дірка в бюджеті, ви б звернули на це увагу? Чи зара треба будь-який привід в ЗМІ, щоб відволікти від закона про землю, "оманської відпустки", води в Крим, конференції в Мюнхені, судилищ над "вбивцями Шеремета" та дівчатами, що налякали бубочку до псування штанів? І це тільки за останні 2 місяці
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