 Около 70 подписанных межгосударственных договоров Украины застряли в ведомствах в процессе ратификации, - вице-премьер Кулеба

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу сказал вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

"На сегодня есть около 70 не ратифицированых международных договоров, не все из них финансовые, но у всех есть разногласия в толковании процедур, то есть люди не могут договориться. Я сейчас занимаюсь системным решением этой проблемы, чтобы восстановить логический процесс, довести его до автоматизма ", - сказал Кулеба.

Вицепремьер-министр напомнил о 4 сделки на сумму 470 млн евро с Европейским инвестиционным банком и Европейским банком реконструкции и развития, которые ратифицировали лишь в декабре прошлого года.

По его словам, в течение двух лет несколько ведомств путались в разночтении законодательства, процедурах и заверения переводов.

Фактически деньги под ногами, потому что они были под Украину зарезервированы, и мы не могли их взять. Была на самом деле главная причина - отсутствие политической воли, никто не хотел заниматься этой "черной" работой ручками. Совместно с министерствами мы буквально пошагово расплетали узелки и провели ратификацию. И это моя самая большая гордость за 5 месяцев работы", - сказал Кулеба.

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