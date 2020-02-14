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Все про:конференция (210) Мюнхен (88)

 С сайта Мюнхенской конференции удалили текст доклада по Украине

Доклад "12 шагов для большей безопасности Украины и Евро-Атлантического региона", подготовленный группой европейских, российских и украинских экспертов, более недоступен на сайте Мюнхенской конференции.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Документ содержал предложения по разрешению украино-российского конфликта и был позднее подвергнут критике со стороны экспертов Атлантического Совета, назвавших его представляющим "российскую точку зрения".

В нем не было упоминаний о нападении России на Украину. Вместо этого утверждалось, что "конфликт в и вокруг Украины" стал следствием "катастрофических просчетов", и в качестве реакции на него предлагались шаги для "завершения конфликта на Донбассе и создания перспектив для конструктивного диалога, в том числе по Крыму".

Читайте также: В Мюнхене Украине предлагают химеру, а не мирный план, - Яценюк

Авторы документа предлагали шаги предполагающие постепенное снятие санкций с России и запуск всеукраинского общенационального диалога по определению новой идентичности Украины, который учтет взгляд соседей Украины, включая Россию.

Источник: https://censor.net.ua/n3175842
 
 
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Что творится вообще?! Вот почему они так не хотели чтобы Порох туда ехал!
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дайте список "експертов с Украины", шо єту муйню сочиняли
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Сенаторы не просто так сегодня прилетали к бубочке.
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Десь була новина, що від України там нікого не було. Може вони просто вирішили "А какая разніца" і просто влаштували собі шопінг? Хто ж зна...
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Творится предательство, мать их! Враг захватил Украину изнутри!
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Так если бы поехал, то оставили бы))))
Кстати, а вообще, кто такой порох?,
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А от Украины кто согласовывал сие художество?
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солома@elnazaro777 1 ч

"план"писал Иванов,а все остальные для массовости) тупо подмахнули за кровавую денюшку
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А Зеля бачив ? Може він би погодився ?
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Цікаво б з'ясувати, хто були автори з українського боку.
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Угадай. На "Ер" начинается и на "ак" заканчивается.
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Знал и видел. Такие вещи не вывешивают без согласования дипканалами.
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Из 3 приезжавших к бубочке американских сенаторов -- 2 члены сенатского комитета по национальной безопасности. А один из них - Баракко - свободно говорит на русском, чтобы говорить без лишних ушей. Что-то такого бубочке сказали, что кардинально поменяло повестку.
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УВИДЕЛ иперезвонил, что бы убрали. Бо спалили его мутку и он засцал , что за это могут спросить!
Но , увы, это не значит, что это он не будет пропихивать продолжать дальше...
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Кто-то скрин сделал? И кто авторы этой дряни?
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запуск всеукраинского общенационального диалога по определению новой идентичности Украины, который учтет взгляд соседей Украины, включая Россию

Херасе ...лядь. Уже такое было, и там же, лет 80 назад...
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Авторы документа предлагали шаги предполагающие постепенное снятие санкций с России и запуск всеукраинского общенационального диалога по определению новой идентичности Украины, который учтет взгляд соседей Украины, включая Россию.
Цензор.НЕТ в YouTube Источник: https://censor.net.ua/n3175842

Зеленского и банду под суд!!!! Их нужно арестовать за измену!
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Уже почти как в кино "Огласите, пжлста, весь список....."
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засекретили,а нелох будет выполнять
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Російських окупантів давно вже треба блокувати на всіх рівнях... Хай російське бидло знає своє місце і сидить безвелазно в своїй смердючій кацапії... Треба їм повністю заборонити літати в аеропорти демократичних країн і ще всяких реальних санкцій ввести!
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На наступному тижні виявиться, що ДБР викликало Пороха на 14 лютого, а він, барига і мародьор такий-сякий, поїхав до Мюнхена! А потім, з надійних джерел, ми дізнаємось, що він ще й бубочці в штани наклав! Єрмак з Мендель не дадуть збрехать! С сайта Мюнхенской конференции удалили текст доклада по Украине - Цензор.НЕТ 275
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​"Мюнхенский сговор - 2", - в плане "12 шагов к миру на Донбассе" нашли опасный пункт для Украины Главная / Украина 14 февраля 2020, 16:37 В Украине раскритиковали инициативу "12 шагов к миру на Донбассе", которая была представлена на Мюнхенской конференции по безопасности. Среди авторов есть и эксперты из России.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/201276_1581690680
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"Доклад "12 шагов для большей безопасности Украины и Евро-Атлантического региона", подготовленный группой европейских, российских и УКРАИНСКИХ экспертов, более недоступен на сайте Мюнхенской конференции....
Документ содержал предложения по разрешению украино-российского конфликта и был позднее подвергнут критике со стороны экспертов Атлантического Совета, назвавших его представляющим "российскую точку зрения".



Що це за українські експерти? Які їхні прізвища?



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