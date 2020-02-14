 С сайта Мюнхенской конференции удалили текст доклада по Украине

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Документ содержал предложения по разрешению украино-российского конфликта и был позднее подвергнут критике со стороны экспертов Атлантического Совета, назвавших его представляющим "российскую точку зрения".
В нем не было упоминаний о нападении России на Украину. Вместо этого утверждалось, что "конфликт в и вокруг Украины" стал следствием "катастрофических просчетов", и в качестве реакции на него предлагались шаги для "завершения конфликта на Донбассе и создания перспектив для конструктивного диалога, в том числе по Крыму".
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Авторы документа предлагали шаги предполагающие постепенное снятие санкций с России и запуск всеукраинского общенационального диалога по определению новой идентичности Украины, который учтет взгляд соседей Украины, включая Россию.
Кстати, а вообще, кто такой порох?,
солома@elnazaro777 1 ч
"план"писал Иванов,а все остальные для массовости) тупо подмахнули за кровавую денюшку
Но , увы, это не значит, что это он не будет пропихивать продолжать дальше...
Херасе ...лядь. Уже такое было, и там же, лет 80 назад...
Цензор.НЕТ в YouTube Источник: https://censor.net.ua/n3175842
Зеленского и банду под суд!!!! Их нужно арестовать за измену!
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/201276_1581690680
Документ содержал предложения по разрешению украино-российского конфликта и был позднее подвергнут критике со стороны экспертов Атлантического Совета, назвавших его представляющим "российскую точку зрения".
Що це за українські експерти? Які їхні прізвища?