 Кремль озвучил свою версию беседы Зеленского и Путина: "Путин прямо поставил вопрос – намерен ли Киев реально выполнять минские договоренности"

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте президента РФ, информирует Цензор.НЕТ. Российская агрессия и оккупация части территории Украины названы в сообщении "внутриукраинским конфликтом".

"В связи с известными высказываниями представителей украинского руководства Владимир Путин прямо поставил вопрос – намерен ли Киев реально выполнять минские договоренности", — сказано в сообщении.

В Кремле отметили, что во время беседы были затронуты вопросы поддержания устойчивого режима прекращения огня, дальнейшего разведения сил и средств на линии соприкосновения и работ по разминированию.

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"В контексте предстоящего 75-летия Великой Победы с российской стороны подчеркнут вклад всех народов СССР в разгром нацистской Германии и указано на недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны", — добавили в пресс-службе.

Ранее о телефонной беседе Зеленского и Путина сообщил Офис президента. В сообщении ОП было сказано, что стороны обсуждали обмен удерживаемыми лицами и подготовку к следующей встрече в "нормандском формате".

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Напомним, первый телефонный разговор между Зеленским и Путиным состоялся 11 июля 2019 года. Затем 7 августа Зеленский созванивался с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить смерть 4 украинских воинов на Донбассе в результате обстрела со стороны наемников РФ. 7 сентября Зеленский снова говорил с Путиным по телефону. 25 ноября Зеленский также провел телефонную беседу с Путиным - разговор касался возвращения Россией украинских кораблей и газовых переговоров в трехстороннем формате. 31 декабря Зеленский и Путин по телефону обменялись поздравлениями и договорились о согласовании новых списков на обмен.