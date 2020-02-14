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Все про:Зеленский (4592) Кремль (527) Путин (25417) Россия (74937)

 Кремль озвучил свою версию беседы Зеленского и Путина: "Путин прямо поставил вопрос – намерен ли Киев реально выполнять минские договоренности"

В пресс-службе Путина утверждают, что он "прямо поставил вопрос" о выполнении украинской стороной Минских договоренностей и напомнил Зеленскому о победе СССР во Второй мировой войне.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте президента РФ, информирует Цензор.НЕТ. Российская агрессия и оккупация части территории Украины названы в сообщении "внутриукраинским конфликтом".

"В связи с известными высказываниями представителей украинского руководства Владимир Путин прямо поставил вопрос – намерен ли Киев реально выполнять минские договоренности", — сказано в сообщении.

В Кремле отметили, что во время беседы были затронуты вопросы поддержания устойчивого режима прекращения огня, дальнейшего разведения сил и средств на линии соприкосновения и работ по разминированию.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский поговорил по телефону с Путиным об освобождении удерживаемых лиц и подготовке к встрече в "нормандском формате", - ОП

"В контексте предстоящего 75-летия Великой Победы с российской стороны подчеркнут вклад всех народов СССР в разгром нацистской Германии и указано на недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны", — добавили в пресс-службе.

Ранее о телефонной беседе Зеленского и Путина сообщил Офис президента. В сообщении ОП было сказано, что стороны обсуждали обмен удерживаемыми лицами и подготовку к следующей встрече в "нормандском формате".

Также на Цензор.НЕТ: Путин всегда с огромным уважением относился к украинцам, но, к сожалению, взаимности не слышим, - Песков

Напомним, первый телефонный разговор между Зеленским и Путиным состоялся 11 июля 2019 года. Затем 7 августа Зеленский созванивался с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить смерть 4 украинских воинов на Донбассе в результате обстрела со стороны наемников РФ. 7 сентября Зеленский снова говорил с Путиным по телефону. 25 ноября Зеленский также провел телефонную беседу с Путиным - разговор касался возвращения Россией украинских кораблей и газовых переговоров в трехстороннем формате. 31 декабря Зеленский и Путин по телефону обменялись поздравлениями и договорились о согласовании новых списков на обмен.

Источник: https://censor.net.ua/n3175841
 
 
 Топ комментарии
 
Путєнці прямо поставили запитання _Зєйло ти зєля, чи не Зєйло. Відпрацьовуй аванс. Здавай Україну.
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Готовят почву к приезду преЗЕдента на парад 9 мая?... Кремль озвучил свою версию телефонной беседы Зеленского и Путина - Цензор.НЕТ 5123
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Ой, а кто врет та?!)))) теперь уже и не знаем кому верит! При Порохе такого точно не было!
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Це саме той випадок, коли два сапога пара.. та навіть не пара, бо обидва ліві
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и тебе тоже ***** за что то...за что -сам думай Кремль озвучив свою версію розмови Зеленського і Путіна: "Путін прямо поставив запитання - чи має намір Київ реально виконувати мінські домовленості" - Цензор.НЕТ 7159
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Муля Слобожанска@MullyaMia 36 мин
Финикс
В свете новых фактов про тайные переговоры Зе с кацапами в Омане возникает вопрос.
А это точно совпадение,что во время этих переговоров в соседней стране, рядом, можно сказать, "показательно за углом" союзник РФ-Иран сбивает рос.ракетой, из рос. Тора, именно укр.самолёт?(с)

Ihor Shevchenko@**********
Та і Патрушев цікава особистість, зокрема покійний Литвиненко, отруєний полонієм в Британії, його прямо називав винним в терактах - вибухах житлових будинків в Москві у 1999 році.
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Патрушев?
В рашке произошел кгб _ истский реванш.
Пояснюю для тех кто не знает или забыл.
После проигрыша совка в холодной войне в союзе начался глубочайший кризис,которые хотели разрешить обновлением союзного договора.
Потому что начался парад суверинитетов поэтому вопрос референдума ставился так : поддерживаете ли Вы подписание нового договора о федерации где права всех национальностей будут соблюдены.
За несколько дней до подписания нового договора в союзе случился переворот,ГКЧПистский путч,когда гебня пыталась сохранить старый союз.
Тогда сама россия и россияне сыграли самую главную роль в противодействию захвату власти гебьем.
Москвичи вышли на улицы и против них использовали воиска.
Три человека задавили танками ( в то время использование воиск против населения уже практиковалось в нескольких республиках).
Тогда Украина и провозгласила независимость " в связи с нависшей опасностью...".
Приход путина к власти это реванш гкчп истов.
Поэтому и их стремление возродить ссср и независимость Украины им поперек горла.
Патрушев это человек который стоит над путиным и является реваншистом гкчпистом.
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У нас было много президентов-долбойобов, но чтоб во время войны звонить противнику и поздравлять его с днём влюбленных - это, *****, впервые.
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Совместно решили идти в отказ по Оманскому сговору.
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Готовят почву к приезду преЗЕдента на парад 9 мая?...
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А кто в Украине искажает правду о событиях Второй Мировой войны? НИКТО.
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Искажают! Вна Россие по сию пору нападение СыСыСэРа на Польшу вместе с гитлеровской Германией - это "брацгая помощь народу Польши". А биндеровские фошысты говорят, что это начало второй мировой войны, развязаной тем самым СыСыСэР и Германией.
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Ой, а кто врет та?!)))) теперь уже и не знаем кому верит! При Порохе такого точно не было!
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Путєнці прямо поставили запитання _Зєйло ти зєля, чи не Зєйло. Відпрацьовуй аванс. Здавай Україну.
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Зедебіла як ту актрису з порнофільму шкварять з усіх боків..
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"В контексте предстоящего 75-летия Великой Победы с российской стороны подчеркнут вклад всех народов СССР в разгром нацистской Германии и указано на недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны", - добавили в пресс-службе.Источник: https://censor.net.ua/n3175841

А в контексте своей войны с Украиной ничего не обсуждали?
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он не напомнил что, после Второй мировой, только путлер и саддам хуссейн захватывали чужие территории?
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Еще только средина февраля, а уже начинается "Дидываевале".
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Горловка, картонный танк для парада победобесия
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Это на расее круглогодичная шиза,с периодичискими обострениями.
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бубочка звонит чтобы агрессор ему требования ставил
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если не будет быстрого опровержения - это говорит о том что коземанду гонят в кацапское стойло.....
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Ай-яй-яй! Вовочку судячи з усього відшлівуваои наждаком по голій дупі. Тааак ! Це не на стадіоні з Порошенком обдовбаному пір'я розпускати. Навіть таке нікчемне ***** і те це пір' я повискубувало.
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Чого це вони на день Валентина зідзвонювались.
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В них броманс.
Де ви бачили парочку, яка би на день закоханих одне одного не привітала ? Кремль озвучил свою версию беседы Зеленского и Путина: "Путин прямо поставил вопрос – намерен ли Киев реально выполнять минские договоренности" - Цензор.НЕТ 7376
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Малоросы, а как так получилось что у вашей бубочки за 8 месяцев рейтинг обвалился с 73% до 12% ? Кремль озвучил свою версию беседы Зеленского и Путина: "Путин прямо поставил вопрос – намерен ли Киев реально выполнять минские договоренности" - Цензор.НЕТ 8575 Зебил говорил что когда такой низкий рейтинг поддержки у власти нужно устраивать досрочные выборы, ну что ж, ждем досрочные выборы осенью след года? Кремль озвучил свою версию беседы Зеленского и Путина: "Путин прямо поставил вопрос – намерен ли Киев реально выполнять минские договоренности" - Цензор.НЕТ 8382
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От яке ***** нетерпляче... Ну нє получається на 9 мая...а от на 7 -є ноября, вполнє возможно...Люді работают 25/32/ уже 9-й мєсяц...
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А фуйло сам как, збирається виконувати ?
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кто еще не пнул осла оманского за последние три дня?
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зрозуміло, ху@ло залишився ху#лом! і ніякі "пасматрєть і встрєтітся" любою ціною ні до чого не призвели! перекладаючи на доступну мову ху@ло ставить нам ультиматум! або виконуйте підписане (не залежно від підписантів), або рашистські танки дійдуть до Львова! Гуртуємось браття! Рашизм не пройде! Слава Україні!!!
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а вопросом на вопрос можно отвечать?
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Короче в переводе на простой язык, ***** в очередной раз помазал Зелупе салупой по губам и пригласил на 9 мая в кремль на дружеский анальный коитус.
Сколько Зеленому дебилу не рассказывай что с кремлем в переговоры вступать ето себе дороже ему не доходит.
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ЧнеЛох42_вислюк-оманский снова обманывает украинцев . Просто уже он сдал Украину путину хлу тот требует дальнейших шагов сдачи.. и Победу СССР на 9 мая..вместе.
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Зе заглянул в глаза путину и "неожиданно" увидел: "Намерен ли Киев реально (в видении Кремля) выполнять минские договоренности?" Для понимания этого не надо было никуда заглядывать.
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кацапы брешут как всегда...
ничего ***** прямо уже поставить не может - тут и вопроса нет....
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Особенно улыбнуло что *напомнил Зеленскому о победе СССР во Второй мировой войне* Кремль озвучив свою версію розмови Зеленського і Путіна: "Путін прямо поставив запитання - чи має намір Київ реально виконувати мінські домовленості" - Цензор.НЕТ 3571

В реальности как говорил один ветеран Второй мировой, если бы не американская тушонка то красная армия в 41-м не добежала бы даже до Сталинграда. Е если бы не американская техника и оборудование для заводов то война бы закончилась еще в 42-м победой немцев. И ссср не спасли бы даже загранотряды НКВД которые сдерживали наши отступающие войска а так же создали блокаду Ленинграда чтобы местные жители не ушли из города и не сдали его немцам.
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Журналісти проєкту "Схеми" у відповідь на погрози Офісу президента судовим позовом за матеріал про візит Володимира Зеленського до Оману заявили, що чекають на текст позову, щоб побачити, що саме в їхньому матеріалі вважає неправдою президент України
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Зеленський така нікчема що може на колінах стати навіть перед ху@лом... фу.. як це все огидно ((
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А при чем тут 9-е мая? И какое искажение истории? Украинские фронты не называть украинскими, а русскими? И вычеркнуть из истории миллионы погибших украинцев, а рассказывать только о русских? Так в ВОВ победила не Россия , а СССР. Это куда девать? Или везде говорить о победе Российской Федерации в Великой Отечественной войне? Так это и будет искажение...
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Helgi Sharp с Ol Sharp.
2 ч. ·

Новость часа: Зеленский опять позвонил Путину...
А теперь краткая хроника одного преЗЕдента:
* Июнь 2019 года: "Я жёстко потребую от Путина вывести свои войска с территории Украины!"

* Декабрь 2019 года: "Ну, привет, тёзка! С Новым годом тебя - успехов, процветания, ракет побольше, санкций поменьше! (хи-хи...) Электорат? Нет, не поздравил ещё. Эти лошары сейчас "Сватов" под оливье смотрят, успею..."
* Февраль 2020 года: "Несмотря на все данные разведки, я увидел в глазах Путина искреннее желание окончить войну..."
* Сегодня (звонок другу): "Володя, ты? С Валентином тебя! Как кто? Агент Моника. Слушай... кажется, спалили контору. Вот нафига я согласился переться в этот Оман на встречу с твоими? Не могли они в Буковель подъехать под видом канадских лыжников? Что делаю? Пока Мендель бросил под танки - она своим словоблудием кого угодно заморочит, 73% должны схавать. С порохоботами сложнее - те уже плотно на хвост сели. ОК, применю старую тактику: буду грозить судами и изображать потерпевшего. Но ты же знаешь, я народу столько уже всего напиЗЕдел, что мне не верит даже Ленка, а Богдан забрал детей и уехал к маме. Сам виноват? Но ты же обещал..." (далее неразборчиво).
На самом деле, это не смешно.
Кстати, гляньте в певом комменте, что мне выдал Гугл, когда я искал обещание Зе потребовать от Пу вывести войска. И это ещё более не смешно.
С днём влюблённых!
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кацапы, когда ваше ***** сдохнет - высосите ему сопли из башки, ну как дедушке членину, и найдите уже ту скрепу, там де то....
ето будет легко, там ничего кроме нее и нет.
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Российские военные в форме сирийской армии нападают на турок потом 9мая вместе с ножом в спине стоять будут. Вислюк все верить хлу.
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Ещё зима не кончилось а на раше уже начинается "весеннее хроническое обострение под названием "победобесие".Опять ряженых клоунов обвешанных орденами и медалями "маде ин чина" навезут на красную площадь и начнётся ежегодный оргазм. Кстати уже пора "кричалку"менять,орать не "дедываявали" а "прапрадедываявали". Все деды родились после войны уже и потому закончились.
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Олексійович їде щоб запхати в зад авторам всі дванадцять пунктів їхньої "мюнхенської змови"

Вроде убрали с сайта пока
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