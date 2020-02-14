 Кремль озвучил свою версию беседы Зеленского и Путина: "Путин прямо поставил вопрос – намерен ли Киев реально выполнять минские договоренности"

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте президента РФ, информирует Цензор.НЕТ. Российская агрессия и оккупация части территории Украины названы в сообщении "внутриукраинским конфликтом".
"В связи с известными высказываниями представителей украинского руководства Владимир Путин прямо поставил вопрос – намерен ли Киев реально выполнять минские договоренности", — сказано в сообщении.
В Кремле отметили, что во время беседы были затронуты вопросы поддержания устойчивого режима прекращения огня, дальнейшего разведения сил и средств на линии соприкосновения и работ по разминированию.
Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский поговорил по телефону с Путиным об освобождении удерживаемых лиц и подготовке к встрече в "нормандском формате", - ОП
"В контексте предстоящего 75-летия Великой Победы с российской стороны подчеркнут вклад всех народов СССР в разгром нацистской Германии и указано на недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны", — добавили в пресс-службе.
Ранее о телефонной беседе Зеленского и Путина сообщил Офис президента. В сообщении ОП было сказано, что стороны обсуждали обмен удерживаемыми лицами и подготовку к следующей встрече в "нормандском формате".
Также на Цензор.НЕТ: Путин всегда с огромным уважением относился к украинцам, но, к сожалению, взаимности не слышим, - Песков
Напомним, первый телефонный разговор между Зеленским и Путиным состоялся 11 июля 2019 года. Затем 7 августа Зеленский созванивался с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить смерть 4 украинских воинов на Донбассе в результате обстрела со стороны наемников РФ. 7 сентября Зеленский снова говорил с Путиным по телефону. 25 ноября Зеленский также провел телефонную беседу с Путиным - разговор касался возвращения Россией украинских кораблей и газовых переговоров в трехстороннем формате. 31 декабря Зеленский и Путин по телефону обменялись поздравлениями и договорились о согласовании новых списков на обмен.
пара.. та навіть не пара, бо обидва ліві
Финикс
В свете новых фактов про тайные переговоры Зе с кацапами в Омане возникает вопрос.
А это точно совпадение,что во время этих переговоров в соседней стране, рядом, можно сказать, "показательно за углом" союзник РФ-Иран сбивает рос.ракетой, из рос. Тора, именно укр.самолёт?(с)
Ihor Shevchenko@**********
Та і Патрушев цікава особистість, зокрема покійний Литвиненко, отруєний полонієм в Британії, його прямо називав винним в терактах - вибухах житлових будинків в Москві у 1999 році.
В рашке произошел кгб _ истский реванш.
Пояснюю для тех кто не знает или забыл.
После проигрыша совка в холодной войне в союзе начался глубочайший кризис,которые хотели разрешить обновлением союзного договора.
Потому что начался парад суверинитетов поэтому вопрос референдума ставился так : поддерживаете ли Вы подписание нового договора о федерации где права всех национальностей будут соблюдены.
За несколько дней до подписания нового договора в союзе случился переворот,ГКЧПистский путч,когда гебня пыталась сохранить старый союз.
Тогда сама россия и россияне сыграли самую главную роль в противодействию захвату власти гебьем.
Москвичи вышли на улицы и против них использовали воиска.
Три человека задавили танками ( в то время использование воиск против населения уже практиковалось в нескольких республиках).
Тогда Украина и провозгласила независимость " в связи с нависшей опасностью...".
Приход путина к власти это реванш гкчп истов.
Поэтому и их стремление возродить ссср и независимость Украины им поперек горла.
Патрушев это человек который стоит над путиным и является реваншистом гкчпистом.
А в контексте своей войны с Украиной ничего не обсуждали?
Шиза.
Де ви бачили парочку, яка би на день закоханих одне одного не привітала ?
Сколько Зеленому дебилу не рассказывай что с кремлем в переговоры вступать ето себе дороже ему не доходит.
ничего ***** прямо уже поставить не может - тут и вопроса нет....
В реальности как говорил один ветеран Второй мировой, если бы не американская тушонка то красная армия в 41-м не добежала бы даже до Сталинграда. Е если бы не американская техника и оборудование для заводов то война бы закончилась еще в 42-м победой немцев. И ссср не спасли бы даже загранотряды НКВД которые сдерживали наши отступающие войска а так же создали блокаду Ленинграда чтобы местные жители не ушли из города и не сдали его немцам.
2 ч. ·
Новость часа: Зеленский опять позвонил Путину...
А теперь краткая хроника одного преЗЕдента:
* Июнь 2019 года: "Я жёстко потребую от Путина вывести свои войска с территории Украины!"
* Декабрь 2019 года: "Ну, привет, тёзка! С Новым годом тебя - успехов, процветания, ракет побольше, санкций поменьше! (хи-хи...) Электорат? Нет, не поздравил ещё. Эти лошары сейчас "Сватов" под оливье смотрят, успею..."
* Февраль 2020 года: "Несмотря на все данные разведки, я увидел в глазах Путина искреннее желание окончить войну..."
* Сегодня (звонок другу): "Володя, ты? С Валентином тебя! Как кто? Агент Моника. Слушай... кажется, спалили контору. Вот нафига я согласился переться в этот Оман на встречу с твоими? Не могли они в Буковель подъехать под видом канадских лыжников? Что делаю? Пока Мендель бросил под танки - она своим словоблудием кого угодно заморочит, 73% должны схавать. С порохоботами сложнее - те уже плотно на хвост сели. ОК, применю старую тактику: буду грозить судами и изображать потерпевшего. Но ты же знаешь, я народу столько уже всего напиЗЕдел, что мне не верит даже Ленка, а Богдан забрал детей и уехал к маме. Сам виноват? Но ты же обещал..." (далее неразборчиво).
На самом деле, это не смешно.
Кстати, гляньте в певом комменте, что мне выдал Гугл, когда я искал обещание Зе потребовать от Пу вывести войска. И это ещё более не смешно.
С днём влюблённых!
ето будет легко, там ничего кроме нее и нет.
Вроде убрали с сайта пока