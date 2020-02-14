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 Политика Украины
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Все про:журналистика (2580) Зеленский (4592) Патрушев (35) свобода слова (1036) Оман (40) Ермак Андрей (114) Офис Президента (256)

 Ждем повестки в суд, - "Схемы" озвучили позицию по расследованию о возможной встрече Зеленского с Патрушевым в Омане

Редакция настаивает, что обнародовала общественно важную информацию о том, что во время пребывания Зеленского в Омане в страну прилетал Патрушев. И подчеркивает, что в сюжете нет утверждений о том, что между ними состоялась встреча.

Заявление редакции опубликовано на сайте "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ. Приводим его полный текст.

13 февраля мы опубликовали материал "Обманчивый отпуск" о неизвестных ранее деталях, связанных с январской поездкой Владимира Зеленского в Оман.

После чего в Офисе президента заявили, что информация в нем "целиком и полностью не соответствует действительности", что в сюжете "все от начала до конца неправда".

Заявили, что будут подавать в суд на нашу редакцию.

Мы ждем этот документ.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Мы обращаемся в суд": ОП требует опровержения информации о том, что Зеленский якобы мог встречаться в Омане с Патрушевым

Возможно, по иску мы поймем, что именно из озвученного в сюжете, по мнению ОП, является неправдой?

Что Зеленский был в Омане?

Что он возвращался чартерным бортом 9H-VJN?

Что именно этим бортом туда накануне прилетел Патрушев из Москвы?

Что в Омане с Зеленским был Андрей Ермак?

Если же в ОП хотят опровергнуть встречу Патрушева и Зеленского - то, во-первых, в материале нет утверждений о том, что такая встреча состоялась. Во-вторых, позиция Офиса президента была в полной мере представлена ​​в сюжете.

Также на Цензор.НЕТ: В Кремле назвали враньем информацию о встрече Зеленского с Патрушевым в Омане

Более того, с начала во всей истории с Оманом именно Офис президента не договаривал, скрывал и даже, сознательно или нет, дезинформировал общество.

То отпуск, то рабочий визит, если отпуск - зачем в нем Ермак, если командировка - почему тайная, "Зеленский срочно вылетает" - а вылетает только через 10 часов, и так далее.

Даже такая, казалось бы, мелочь как президентский штандарт на Банковой, который был поднят. Что должно было сигнализировать гражданам о присутствии главы государства внутри страны. Хотя он был за границей.

Читайте также: Зеленский и Патрушев в Омане: расследование "Радио Свобода" может вызвать системный кризис, - Бутусов

Вполне логично, что у журналистов оставался ряд вопросов, на которые до сих пор нет ответа.

Теперь в своем материале мы привели неизвестные ранее факты, которые точно требуют публичных объяснений - о том, что в Оман прилетел секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев именно тогда, когда там был Владимир Зеленский, и именно тем самолетом, которым президент был доставлен в Украину.

Разве это не общественно важная информация?

Вместо того, чтобы ответить на вопросы, которые до сих пор остаются без ответа, и прояснить до сих пор непонятные моменты - Андрей Ермак и Офис президента в своих заявлениях прибегают к дискредитации редакции и угрожают судом журналистам, которые пытаются пролить свет на всю эту историю.

Также на Цензор.НЕТ: "Неправда от начала и до конца", - глава ОП Ермак о том, что Зеленский якобы мог встречаться в Омане с Патрушевым

Также из-за выхода нашего материала Офис президента позволил себе сделать публичный сигнал-предупреждение Общественному вещателю, что трудно толковать иначе, чем давление и вмешательство в редакционные дела.

Государство действительно финансирует Общественного вещателя. Государство - то есть граждане Украины, а не конкретный президент, Кабмин или Верховная Рада. И поэтому, когда конкретном президенту, министру или депутату не нравится, что транслирует Общественный вещатель, это не значит, что он имеет право на него публично давить.

В четверг, 13 февраля программа "Схемы" сообщила, что секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев прибыл в Оман в тот же день, когда оттуда улетал президент Украины Владимир Зеленский. По данным журналистов "Схем", Зеленский воспользовался для возвращения в Украину тем же самолетом, на котором Патрушев прибыл в Оман из Москвы.

Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал расследование "Схем" "неправдой от начала и до конца". "Завтра любой может выпустить такой сюжет о ком угодно, в котором единственным свидетельством будет "как утверждают наши источники" и совершенно манипулятивные фразы под драматическую музыку", - предположил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3175836
 
   
 Топ комментарии
 
Сначала вы врали, что Зеленский в Буковеле, а он оказался в Омане.
Потом вы врали, что он там с официальным визитом.
Потом вы врали, что он с минуту на минуту вернется домой.
Вы врали врали и врали, утопая в своем вранье.

А теперь вы говорите, что журналисты не предоставили доказательств. «Какие ваши доказательства»...





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Зєбобіки заплуталися у власних штанах. Вони слабо розбираються у законах, якщо взагалі розбираються. Напускають собак на журналістів, блогерів, волонтерів. Відгавкуються невпопад, несуть пургу. Це просто шушера. Вибрана демократичним шляхом. Але шу-ше-ра.
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Из надежных источников: порошенко -педофил.
"Схемы"
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походу тебя просто разорвало в клочья, да, Зе!имбецил.
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Да.
И то, что именно так, а не иначе, оно и будет, было понятно еще до 21.04.2019, когда ЗЕ от журналистов прятался.
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Ну вот как и предполагалось начали включать "заднюю"-
"Если же в ОП хотят опровергнуть встречу Патрушева и Зеленского - то, во-первых, в материале нет утверждений о том, что такая встреча состоялась. Во-вторых, позиция Офиса президента была в полной мере представлена ​​в сюжете."
Но в этом и заключается умышленная манипуляция, т.к. глупые люди именно такой вывод и сделала после просмотра фильма. Достаточно просто почитать комменты от местной публики. Более того, то что с начала всей этой истории с Оманом Офис президента не договаривал, не давал право "Схемам" дезинформировать общество по средствам манипуляций. Ведь сами "схемы" прекрасно отдавали отчёт своим действиям и знали какой эффект они произведут у людей с низким уровнем интеллектуального развития- на него и рассчитывали!
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Нахрена Оно летало в Оман ?

Почему Оно ссыт ответить на этот простейший вопрос ?
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Це Радіо Свобода, за ними Держдеп стоїть, а там все знають... Запасаємося поп-корном і чекаємо нових випусків "Схем"))) Може докази розсекретять і до суду...
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Наше дитятко загралось. Навіть дісвідчений старий вовк Порошенко ніколи не грався з ФСБшниками в гру сам-на -сам. Тільки при посередництві міжнародних партнерів. Тупе ослятко вирішило, що воно крутіше всіх і захотіло переграти шулерів. Хоч всі досвідчені дипломати попереджували не грати сам на сам. Бо ФСБшники спочатку по-дружньому вимагають тримати все в секреті, а потім коли їм вигідно викидають компромат. Я впевнений, що схемам ідею про Патрушева підкинуло саме ФСБ, скоріш за все не напряму, а через своїх людей в Україні (нашу 5-ту колону). Тепер віслюкам нічого не залишається як вищати, що такого не було, та хто ж їм повірить
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Ну шо, Шмаркля!? Готовим парад - алле!? Ветераны вам, сволочам поперек дороги стояли!? Не давали с путятичной междусобои строить!?
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1.Через 2 дні після візиту ЗЕро в Оман там помер султан, який важко хворів і туди ЗЕро не запрошував.
2. Нема дипвідносин України та Оману?)
3. Злили фото ЗЕро "страна.юа", проросійська контора.
4. І тут ще збили літак МАУ Коломойського двома ракетами в Ірані з російського ЗРК.
5. Зміщення Богдана юриста Бені і заміна на проросійського Ермака, який був в Омані.
6. Злили фото расеяне можливо результат конфлікту ГРУ та ФСБ, заміна куратора Суркова на Козака по лугандону.,,
інакше кажучи забагато расейського сліду та впливу на ЗЕ.
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Есть вариант, который устроит всех.
Офис президента признаёт, что Зеленский внебрачный сын султана Омана. Визит получится не командировкой и не отпуском. И кто сможет тогда потребовать объяснений от сына посетившего отча на смертном одре? А иначе в ОП пора заводить уголовное дело самим на себя.
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Бубочка в очередной раз обкакалась. Витя Ростовский тоже был сцыклом, но Вова Оманский так воняет, что затмил его вонь.
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