 Ждем повестки в суд, - "Схемы" озвучили позицию по расследованию о возможной встрече Зеленского с Патрушевым в Омане

Заявление редакции опубликовано на сайте "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ. Приводим его полный текст.
13 февраля мы опубликовали материал "Обманчивый отпуск" о неизвестных ранее деталях, связанных с январской поездкой Владимира Зеленского в Оман.
После чего в Офисе президента заявили, что информация в нем "целиком и полностью не соответствует действительности", что в сюжете "все от начала до конца неправда".
Заявили, что будут подавать в суд на нашу редакцию.
Мы ждем этот документ.
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Возможно, по иску мы поймем, что именно из озвученного в сюжете, по мнению ОП, является неправдой?
Что Зеленский был в Омане?
Что он возвращался чартерным бортом 9H-VJN?
Что именно этим бортом туда накануне прилетел Патрушев из Москвы?
Что в Омане с Зеленским был Андрей Ермак?
Если же в ОП хотят опровергнуть встречу Патрушева и Зеленского - то, во-первых, в материале нет утверждений о том, что такая встреча состоялась. Во-вторых, позиция Офиса президента была в полной мере представлена в сюжете.
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Более того, с начала во всей истории с Оманом именно Офис президента не договаривал, скрывал и даже, сознательно или нет, дезинформировал общество.
То отпуск, то рабочий визит, если отпуск - зачем в нем Ермак, если командировка - почему тайная, "Зеленский срочно вылетает" - а вылетает только через 10 часов, и так далее.
Даже такая, казалось бы, мелочь как президентский штандарт на Банковой, который был поднят. Что должно было сигнализировать гражданам о присутствии главы государства внутри страны. Хотя он был за границей.
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Вполне логично, что у журналистов оставался ряд вопросов, на которые до сих пор нет ответа.
Теперь в своем материале мы привели неизвестные ранее факты, которые точно требуют публичных объяснений - о том, что в Оман прилетел секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев именно тогда, когда там был Владимир Зеленский, и именно тем самолетом, которым президент был доставлен в Украину.
Разве это не общественно важная информация?
Вместо того, чтобы ответить на вопросы, которые до сих пор остаются без ответа, и прояснить до сих пор непонятные моменты - Андрей Ермак и Офис президента в своих заявлениях прибегают к дискредитации редакции и угрожают судом журналистам, которые пытаются пролить свет на всю эту историю.
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Также из-за выхода нашего материала Офис президента позволил себе сделать публичный сигнал-предупреждение Общественному вещателю, что трудно толковать иначе, чем давление и вмешательство в редакционные дела.
Государство действительно финансирует Общественного вещателя. Государство - то есть граждане Украины, а не конкретный президент, Кабмин или Верховная Рада. И поэтому, когда конкретном президенту, министру или депутату не нравится, что транслирует Общественный вещатель, это не значит, что он имеет право на него публично давить.
В четверг, 13 февраля программа "Схемы" сообщила, что секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев прибыл в Оман в тот же день, когда оттуда улетал президент Украины Владимир Зеленский. По данным журналистов "Схем", Зеленский воспользовался для возвращения в Украину тем же самолетом, на котором Патрушев прибыл в Оман из Москвы.
Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал расследование "Схем" "неправдой от начала и до конца". "Завтра любой может выпустить такой сюжет о ком угодно, в котором единственным свидетельством будет "как утверждают наши источники" и совершенно манипулятивные фразы под драматическую музыку", - предположил он.
"Схемы"
И то, что именно так, а не иначе, оно и будет, было понятно еще до 21.04.2019, когда ЗЕ от журналистов прятался.
"Если же в ОП хотят опровергнуть встречу Патрушева и Зеленского - то, во-первых, в материале нет утверждений о том, что такая встреча состоялась. Во-вторых, позиция Офиса президента была в полной мере представлена в сюжете."
Но в этом и заключается умышленная манипуляция, т.к. глупые люди именно такой вывод и сделала после просмотра фильма. Достаточно просто почитать комменты от местной публики. Более того, то что с начала всей этой истории с Оманом Офис президента не договаривал, не давал право "Схемам" дезинформировать общество по средствам манипуляций. Ведь сами "схемы" прекрасно отдавали отчёт своим действиям и знали какой эффект они произведут у людей с низким уровнем интеллектуального развития- на него и рассчитывали!
Почему Оно ссыт ответить на этот простейший вопрос ?
2. Нема дипвідносин України та Оману?)
3. Злили фото ЗЕро "страна.юа", проросійська контора.
4. І тут ще збили літак МАУ Коломойського двома ракетами в Ірані з російського ЗРК.
5. Зміщення Богдана юриста Бені і заміна на проросійського Ермака, який був в Омані.
6. Злили фото расеяне можливо результат конфлікту ГРУ та ФСБ, заміна куратора Суркова на Козака по лугандону.,,
інакше кажучи забагато расейського сліду та впливу на ЗЕ.
Офис президента признаёт, что Зеленский внебрачный сын султана Омана. Визит получится не командировкой и не отпуском. И кто сможет тогда потребовать объяснений от сына посетившего отча на смертном одре? А иначе в ОП пора заводить уголовное дело самим на себя.