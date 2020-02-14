 Ждем повестки в суд, - "Схемы" озвучили позицию по расследованию о возможной встрече Зеленского с Патрушевым в Омане

Заявление редакции опубликовано на сайте "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ. Приводим его полный текст.

13 февраля мы опубликовали материал "Обманчивый отпуск" о неизвестных ранее деталях, связанных с январской поездкой Владимира Зеленского в Оман.

После чего в Офисе президента заявили, что информация в нем "целиком и полностью не соответствует действительности", что в сюжете "все от начала до конца неправда".

Заявили, что будут подавать в суд на нашу редакцию.

Мы ждем этот документ.

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Возможно, по иску мы поймем, что именно из озвученного в сюжете, по мнению ОП, является неправдой?

Что Зеленский был в Омане?

Что он возвращался чартерным бортом 9H-VJN?

Что именно этим бортом туда накануне прилетел Патрушев из Москвы?

Что в Омане с Зеленским был Андрей Ермак?

Если же в ОП хотят опровергнуть встречу Патрушева и Зеленского - то, во-первых, в материале нет утверждений о том, что такая встреча состоялась. Во-вторых, позиция Офиса президента была в полной мере представлена ​​в сюжете.

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Более того, с начала во всей истории с Оманом именно Офис президента не договаривал, скрывал и даже, сознательно или нет, дезинформировал общество.

То отпуск, то рабочий визит, если отпуск - зачем в нем Ермак, если командировка - почему тайная, "Зеленский срочно вылетает" - а вылетает только через 10 часов, и так далее.

Даже такая, казалось бы, мелочь как президентский штандарт на Банковой, который был поднят. Что должно было сигнализировать гражданам о присутствии главы государства внутри страны. Хотя он был за границей.

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Вполне логично, что у журналистов оставался ряд вопросов, на которые до сих пор нет ответа.

Теперь в своем материале мы привели неизвестные ранее факты, которые точно требуют публичных объяснений - о том, что в Оман прилетел секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев именно тогда, когда там был Владимир Зеленский, и именно тем самолетом, которым президент был доставлен в Украину.

Разве это не общественно важная информация?

Вместо того, чтобы ответить на вопросы, которые до сих пор остаются без ответа, и прояснить до сих пор непонятные моменты - Андрей Ермак и Офис президента в своих заявлениях прибегают к дискредитации редакции и угрожают судом журналистам, которые пытаются пролить свет на всю эту историю.

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Также из-за выхода нашего материала Офис президента позволил себе сделать публичный сигнал-предупреждение Общественному вещателю, что трудно толковать иначе, чем давление и вмешательство в редакционные дела.

Государство действительно финансирует Общественного вещателя. Государство - то есть граждане Украины, а не конкретный президент, Кабмин или Верховная Рада. И поэтому, когда конкретном президенту, министру или депутату не нравится, что транслирует Общественный вещатель, это не значит, что он имеет право на него публично давить.

В четверг, 13 февраля программа "Схемы" сообщила, что секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев прибыл в Оман в тот же день, когда оттуда улетал президент Украины Владимир Зеленский. По данным журналистов "Схем", Зеленский воспользовался для возвращения в Украину тем же самолетом, на котором Патрушев прибыл в Оман из Москвы.

Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал расследование "Схем" "неправдой от начала и до конца". "Завтра любой может выпустить такой сюжет о ком угодно, в котором единственным свидетельством будет "как утверждают наши источники" и совершенно манипулятивные фразы под драматическую музыку", - предположил он.