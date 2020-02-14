 С начала суток 14 февраля враг 9 раз нарушил перемирие, потерь нет, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил два обстрела наших позиций, а именно:
Рядом с Красногоровкой - из миномета калибра 120 мм враг выпустил 12 мин, а также вел огонь из станкового противотанкового гранатомета - 7 выстрелов и крупнокалиберных пулеметов;
неподалеку Лебединского - из миномета калибра 82 мм - 4 мины.
Семь вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:
два раза вблизи Новолуганского - из 82-мм миномета - 7 мин, а также вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
трижды в районе населенного пункта Крымское - из минометов калибра 120 мм - 20 мин и 82-мм миномета - 14 мин;
рядом с Травневым - со станкового противотанкового гранатомета - 2 выстрела, а также вел огонь из крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;
неподалеку Хутора Вильного - из миномета калибра 120 мм - 2 мины, а также из гранатометов различных систем.
Сегодня, 14 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет".
22 ч. ·
Ну шо, бандерівці... Щороку в мене для вас один подаруночок до свята. Так що кохайтеся, чорнобриві, але не з мос... ну, ви в курсі - це нам ще мудрий Кобзар заповів.
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