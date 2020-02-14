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 С начала суток 14 февраля враг 9 раз нарушил перемирие, потерь нет, - штаб ООС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометами калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил два обстрела наших позиций, а именно:

Рядом с Красногоровкой - из миномета калибра 120 мм враг выпустил 12 мин, а также вел огонь из станкового противотанкового гранатомета - 7 выстрелов и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Лебединского - из миномета калибра 82 мм - 4 мины.

Семь вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

два раза вблизи Новолуганского - из 82-мм миномета - 7 мин, а также вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

трижды в районе населенного пункта Крымское - из минометов калибра 120 мм - 20 мин и 82-мм миномета - 14 мин;

рядом с Травневым - со станкового противотанкового гранатомета - 2 выстрела, а также вел огонь из крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;

неподалеку Хутора Вильного - из миномета калибра 120 мм - 2 мины, а также из гранатометов различных систем.

Сегодня, 14 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток враг трижды обстреливал позиции украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - Минобороны

Источник: https://censor.net.ua/n3175835
 
 
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От бачите. Втрат нема, значить все добре. Можна відводити війська на нових ділянках і дати воду в Крим.
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потрібно відвести наші війска на таку відстань, щоб туди не долітали міни та снаряди?!
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Нет никакого перемирия. Есть циничное лицемерие.
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Helgi Sharp с Ol Sharp.
22 ч. ·

Ну шо, бандерівці... Щороку в мене для вас один подаруночок до свята. Так що кохайтеся, чорнобриві, але не з мос... ну, ви в курсі - це нам ще мудрий Кобзар заповів.
Off!

С начала суток 14 февраля враг 9 раз нарушил перемирие, потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7454
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