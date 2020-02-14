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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Россия (74937) Штайнмайер (432) Мюнхен (88)

 Штайнмайер: Россия превратила военную силу и насильственное перекраивание границ в Европе в политический инструмент

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Россия превратила военную силу и насильственное перекраивание границ на европейском континенте в политический инструмент.

Об этом он сказал в своем выступлении на открытии 56-й Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Россия, правомерно или неправомерно обижена и отчуждена, не только аннексировала Крым и полностью игнорировала международное право. Она превратила военную силу и насильственное перекраивание границ на европейском континенте на политические инструменты. Результатом этого является неопределенность и непредсказуемость, конфронтация и потеря доверия", - заявил Штайнмайер.

Президент Германии отметил, что международное право должно прежде всего защищать малые страны. Но сегодня "сильные делают все, что хотят, а слабые страдают". Он отметил, что сильные государства не следуют правилам, они уже не являются гарантами безопасности.

"Такое мышление и такие действия вредят нам всем. Это отбрасывает нас к той эпохе, в которой каждый стремился обеспечить собственную безопасность за счет других. В этом сценарии безопасность друга - это незащищенность другого", - заявил президент ФРГ.

Конференция проходит 14-16 февраля при участии около 40 глав государств и правительств, более 100 министров обороны и иностранных дел.

Читайте также: ЕС призвал Россию вернуться в состав совместного с Украиной СЦКК на Донбассе

Источник: https://censor.net.ua/n3175830
 
   
 Топ комментарии
 
Штайнмайер у Вас возникли проблемки с Мацквой или у всей страны?
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ну да, а пан Штайнмайер один з тих хто помагав їй в цьому з усіх сил
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Єрмак вже її підписав. Тепер буде протягувати в Конституцію
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Єто формула Порошенко. Просто он не хочет признаваться в своём авторстве, а Штайнмайер это терпит, но ему тоже может это надоесть.
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"Денех нет"... И Штайнмайер начинает "чесать репу" - "а тому-ли, я, дала?...".
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Висновок- здатися в полон до Хубла. Бо проти лому немає прийому.
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ну да, а пан Штайнмайер один з тих хто помагав їй в цьому з усіх сил
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тільки хотві написати...
а кое-кто еще и формулы хренпойми какие выдумывает, чтоб оправдать агрессию и аннексию паршивой рашки и уложить для лошков эти доводы в красивую коробочку...с бантиком...
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Штайнмайер у Вас возникли проблемки с Мацквой или у всей страны?
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у него раздвоение личности...
с одной стороны как бы понимает, что нельзя потворствовать рашке - она далеко пойдет
а другая сторона тупо хочет денег...
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Ой! А хазяин дозволил такие речи глаголить?
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Висновок-Росію треба поділити на багато маленьких держав і настане мир на Землі
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сцарь в кремле хочет законодательно закрепить(читаем закрепил) не распространение международного права на територии приполярнойнигерии.....
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Доклад "12 шагов для большей безопасности Украины и Евро-Атлантического региона", подготовленный группой европейских, российских и украинских экспертов, более недоступен на сайте Мюнхенской конференции.
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...это мулька кацапская, а не Доклад.... Штайнмайер: Россия превратила военную силу и насильственное перекраивание границ в Европе в политический инструмент - Цензор.НЕТ 3536..
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Поразительно что.
В подготовке документа принимали участи украинские эксперты.
Этот доклад он готовился для мюнхенской конференции?
Интересно кто послал для подготовки этого доклада этих экспертов?
Как это происходит?
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...Мертвечук наверно или кто нибудь из Зажопцев.. Штайнмайер: Россия превратила военную силу и насильственное перекраивание границ в Европе в политический инструмент - Цензор.НЕТ 1496..узнаем скоро. это не сложно. есть фамилии исполнителей на черновиках..журналюги за бабки раскопают... Штайнмайер: Россия превратила военную силу и насильственное перекраивание границ в Европе в политический инструмент - Цензор.НЕТ 1496..
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Уже раскопали.
Украинская правда кажется.
Сейчас на прямом обсуждали.
Один из экспертов работал в МИДе в кабинете министров Азарова.
Интересует как происходит эта процедура.
К примеру организаторы коеференции заказывают доклад и посылают украинской стороне запрос на то кого они хотят предоставить в качестве экспертов от Украины?
Ну как то так?
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..из посольства возможно направили кого или отправили из МИДа отсюда..возможно много вариантов...мертвечуки текст готовый дать могли и бабок, вот и результат Штайнмайер: Россия превратила военную силу и насильственное перекраивание границ в Европе в политический инструмент - Цензор.НЕТ 8073 ...в МИДе, похоже растерянность царит, нет управленца жесткого там сейчас. вот и результат...
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Вот и я о том.
Кого можно обвинять если Украинв сама им поручила этот доклад?
От нашего мида и зезидента ответа не добъешься.
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..сняли его уже из сайта пишут форумчане...исправлять возможно будут муть эту прокацапскую..посмотрим.. Штайнмайер: Россия превратила военную силу и насильственное перекраивание границ в Европе в политический инструмент - Цензор.НЕТ 5814
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План "12 кроків для миру в Україні" зі скасуванням санкцій проти РФ видалили з сайту Мюнхенської конференції

исчезла растворилась в небытии
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Яка чудова новина! А що Україна? Чекає в коридорчику біля туалета?Штайнмайер: Россия превратила военную силу и насильственное перекраивание границ в Европе в политический инструмент - Цензор.НЕТ 5637
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как-то повеяло.... историей... - мюнхенский сговор 1938 года - которую быстро забывают
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це в 2020 тільки виявилось, а в 1991 не було видно на Балканах та згодом в Молдові та Грузії???
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Ну и как после этого Скабеева формулу штанмайера будет прославлять продвигая ...
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Наверно США ему лично намекнули за санкции...
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Шо ***** кинул? Денег не заплатили вовремя? )
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и при всем этом он хочет с ними иметь хорошие отношения...
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Виталий Портников -
При цьому потрібно розуміти, що якщо Зеленський спробує захиститися від нових витоків інформації за допомогою будь-яких домовленостей з росіянами, це його не врятує. Кремлю не потрібні ніякі домовленості із Зеленським просто тому, що Путін не сприймає всерйоз ані українського президента, ані саму Україну. Зеленський для нього - просто інструмент, за допомогою якого він спробує дестабілізувати і демонтувати Українську державу, зробити її частиною своєї нової імперії. Тільки заради цього Зеленського заманювали в пастку Омана - і будуть заманювати в нові і нові пастки, куди він неодмінно потрапить. Не може не потрапити. Непрофесіонал завжди потрапляє в сильця, які розставляють професіонали. Це - закон політики, з яким українці вирішили поекспериментувати на виборах 2019 року. Що ж, експеримент продовжаться.
А як же збіг бортів Патрушева і Зеленського? А ніяк. Це історія про той самий дилетантизм. Професійний політик втік би від борта, яким користувався керівник Радбезу ворожої країни, як від вогню. Але Зеленському після трагедії з українським літаком терміново потрібно було до Києва, він і так уже - тепер уже зі зрозумілих кожній розсудливій людині причин - запізнювався.
І недосвідчений президент скористався послугами першого-ліпшого борту, який перебував на льотному полі Маската. Зупинити його було нікому.
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Щось Портніков лажає. Не буває таких співпадіннь. Це математично неможливо. Крім того за 4 години з Києва можна було прислати літак, а не чекати майже добу поки звільниться чартер Патрушева.
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Щось Портніков краще б мовчав. А то якось упав в моїх очах. Таких дивних збігів просто не буває!
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у немцев так принято, "задержка зарплаты" = "забастовка".
штайнмайер принялся выражать протест.
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У США назвали неприйнятним "мюнхенський план" завершення війни в Україні
П'ЯТНИЦЯ, 14 ЛЮТОГО 2020, 16:09
https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/02/14/7106381/
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невже прозрів?! може й його "формулу" в дупу?!
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Вот,правильно немочка заметил:что бы быть сильным необходимо решать политические вопросы военным путем.
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Штайнмаер поменял свою формулу на русообию эту вот самую. Теперь он не будет иметь таких перспектив как Шредер
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При парашенки он по другому пел.
Та и парашенка был за формулу этого швайна.
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Татышо!!!
А отход войск от своих же границ по формуле Штаймайера не способствует насильственному перекраиванию границ?
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Так прошлый заявлял, шо альтернативы той формуле нет!
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Слухай, кацапське чмо: ти же бігаєш на флешмоби пабєдобєсія з картонним танком на голові і кричиш "На Берлииииин!". А тут відпрацьовуєш срані копійки під прапором Рейху.
Ти просто двічі чмо і тобі не місце в українській кнайпі. Сиди у спамі і не рохкай.
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Ключевая фраза в высере этой еврокрысы «правомерно или не правомерно».
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Давай забабахай нову хвормулу якусь. І побільше пєрєменних натикай. І поменше констант. Бо останні вже не працюють. Тепер можна повернути країну-агресора назад в ПАРЄ, будувати з ними газопровід, кликати на посідєлки і тд. Це вам також Штати в штани нас рали? А ви такі - А шо ми? Ми маленькі... старий свистун.
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Да просто Штайнмайер не дурак и уже сейчас думает о теплой должности в газпроме рядом с со своим земляком. И зарплатой в пару-тройку лямов эвро в год. Штайнмайер: Россия превратила военную силу и насильственное перекраивание границ в Европе в политический инструмент - Цензор.НЕТ 1582
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Штайнмайер:
- Россия превратила военную силу и насильственное перекраивание границ в Европе в политический инструмент.
И после короткой паузы продолжил:
- Именно поэтому мы хотим закупать у нее побольше газа и дружить с русскими семьями.

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