 Штайнмайер: Россия превратила военную силу и насильственное перекраивание границ в Европе в политический инструмент

Об этом он сказал в своем выступлении на открытии 56-й Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Россия, правомерно или неправомерно обижена и отчуждена, не только аннексировала Крым и полностью игнорировала международное право. Она превратила военную силу и насильственное перекраивание границ на европейском континенте на политические инструменты. Результатом этого является неопределенность и непредсказуемость, конфронтация и потеря доверия", - заявил Штайнмайер.
Президент Германии отметил, что международное право должно прежде всего защищать малые страны. Но сегодня "сильные делают все, что хотят, а слабые страдают". Он отметил, что сильные государства не следуют правилам, они уже не являются гарантами безопасности.
"Такое мышление и такие действия вредят нам всем. Это отбрасывает нас к той эпохе, в которой каждый стремился обеспечить собственную безопасность за счет других. В этом сценарии безопасность друга - это незащищенность другого", - заявил президент ФРГ.
Конференция проходит 14-16 февраля при участии около 40 глав государств и правительств, более 100 министров обороны и иностранных дел.
а кое-кто еще и формулы хренпойми какие выдумывает, чтоб оправдать агрессию и аннексию паршивой рашки и уложить для лошков эти доводы в красивую коробочку...с бантиком...
с одной стороны как бы понимает, что нельзя потворствовать рашке - она далеко пойдет
а другая сторона тупо хочет денег...
В подготовке документа принимали участи украинские эксперты.
Этот доклад он готовился для мюнхенской конференции?
Интересно кто послал для подготовки этого доклада этих экспертов?
Как это происходит?
Украинская правда кажется.
Сейчас на прямом обсуждали.
Один из экспертов работал в МИДе в кабинете министров Азарова.
Интересует как происходит эта процедура.
К примеру организаторы коеференции заказывают доклад и посылают украинской стороне запрос на то кого они хотят предоставить в качестве экспертов от Украины?
Ну как то так?
Кого можно обвинять если Украинв сама им поручила этот доклад?
От нашего мида и зезидента ответа не добъешься.
исчезла растворилась в небытии
При цьому потрібно розуміти, що якщо Зеленський спробує захиститися від нових витоків інформації за допомогою будь-яких домовленостей з росіянами, це його не врятує. Кремлю не потрібні ніякі домовленості із Зеленським просто тому, що Путін не сприймає всерйоз ані українського президента, ані саму Україну. Зеленський для нього - просто інструмент, за допомогою якого він спробує дестабілізувати і демонтувати Українську державу, зробити її частиною своєї нової імперії. Тільки заради цього Зеленського заманювали в пастку Омана - і будуть заманювати в нові і нові пастки, куди він неодмінно потрапить. Не може не потрапити. Непрофесіонал завжди потрапляє в сильця, які розставляють професіонали. Це - закон політики, з яким українці вирішили поекспериментувати на виборах 2019 року. Що ж, експеримент продовжаться.
А як же збіг бортів Патрушева і Зеленського? А ніяк. Це історія про той самий дилетантизм. Професійний політик втік би від борта, яким користувався керівник Радбезу ворожої країни, як від вогню. Але Зеленському після трагедії з українським літаком терміново потрібно було до Києва, він і так уже - тепер уже зі зрозумілих кожній розсудливій людині причин - запізнювався.
І недосвідчений президент скористався послугами першого-ліпшого борту, який перебував на льотному полі Маската. Зупинити його було нікому.
штайнмайер принялся выражать протест.
П'ЯТНИЦЯ, 14 ЛЮТОГО 2020, 16:09
https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/02/14/7106381/
Та и парашенка был за формулу этого швайна.
А отход войск от своих же границ по формуле Штаймайера не способствует насильственному перекраиванию границ?
Ти просто двічі чмо і тобі не місце в українській кнайпі. Сиди у спамі і не рохкай.
https://www.economics-prorok.com/2019/10/%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%80-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B3-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC.html
- Россия превратила военную силу и насильственное перекраивание границ в Европе в политический инструмент.
И после короткой паузы продолжил:
- Именно поэтому мы хотим закупать у нее побольше газа и дружить с русскими семьями.