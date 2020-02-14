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Все про:Польша (5086) украинцы (3084)

 Украинцы, поляки, вьетнамцы и китайцы вывели из Польши 2 млрд евро, полученные путем уклонения от уплаты налогов

Центральное антикоррпционное бюро Польши задержало 18 человек и провело 60 обысков в рамках расследования дела об уклонении от уплаты налогов и незаконном выводе средств за границу.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Группа действовала как минимум с 2016 года. В преступную сеть входили, по данным следствия, 26 фирм, которыми управляли граждане Украины, Польши, Китая и Вьетнама.

Всего они смогли вывести за границу как минимум 8,6 млрд злотых (около 2 млрд евро. — Ред.). Эти средства были получены в результате уклонения от уплаты налогов. В Национальный реестр компании либо предоставляли финансовые отчеты с фальшивыми данными, либо не предоставляли их вовсе.

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Среди задержанных — председатель государственного платежного учреждения и пять человек, которые управляют компанией.

Источник: https://censor.net.ua/n3175824
 
 
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честно говоря, мне насрать на бюджет польши и их пенсионеров. поэтому очень рад за украинцев, что хоть они смогли достойно заработать в ляхляндии.
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цікаво що в Поляндії зробили б з бубочками які виводили гроші з Привату і не платили податки?)
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..да фигня это.. десятки лярдов еуропа на шару дала. делиться же нужно Украинцы, поляки, вьетнамцы и китайцы вывели из Польши 2 млрд евро, полученные путем уклонения от уплаты налогов - Цензор.НЕТ 1960 ....а ребята то креативные, не растерялись..
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Какими должны были быть доходы, если спрятанные суммы налогов составили 2.5 лярда ойро... я б не жлобился, остановился б на пол-лимона, купил бы джинсы Левай, чтобы выгодно спекульнуть, и зник...
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честно говоря, мне насрать на бюджет польши и их пенсионеров. поэтому очень рад за украинцев, что хоть они смогли достойно заработать в ляхляндии.
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4 года
по 2 ляма в месяц с фирмы
обычная обналтная помойка
у нас таких сотни
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цікаво що в Поляндії зробили б з бубочками які виводили гроші з Привату і не платили податки?)
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А,чом, не - Угруповання створене польськими високопосадовцями , й далі по тексту Украинцы, поляки, вьетнамцы и китайцы вывели из Польши 2 млрд евро, полученные путем уклонения от уплаты налогов - Цензор.НЕТ 5601
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