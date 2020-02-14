 Украинская делегация в Мюнхене не будет встречаться с россиянами, - Загороднюк

Об этом он сказал в разговоре с журналистами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Донбасса".

"Мы ни в коем случае не встречаемся с представителями России... Мы с Россией не встречаемся на дипломатическом уровне — как министерство обороны с министерством обороны", — подчеркнул Загороднюк.

Министр отметил, что на конференции в Мюнхене у него запланированы встречи с министрами обороны других стран.

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Мюнхенская конференция по безопасности начинается 14 февраля. В субботу, 15 февраля, на ней выступит президент Владимир Зеленский.