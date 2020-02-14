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 Политика Украины
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Все про:конференция (210) Минобороны (6279) Россия (74937) Мюнхен (88) Загороднюк (133)

 Украинская делегация в Мюнхене не будет встречаться с россиянами, - Загороднюк

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк отверг возможность встречи с представителями Минобороны России "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом он сказал в разговоре с журналистами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Донбасса".

"Мы ни в коем случае не встречаемся с представителями России... Мы с Россией не встречаемся на дипломатическом уровне — как министерство обороны с министерством обороны", — подчеркнул Загороднюк.

Министр отметил, что на конференции в Мюнхене у него запланированы встречи с министрами обороны других стран.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Политическое решение имеет ключевое значение": опубликовано разработанное при участии РФ заявление Мюнхенской конференции с "12 шагами к миру на Донбассе"

Мюнхенская конференция по безопасности начинается 14 февраля. В субботу, 15 февраля, на ней выступит президент Владимир Зеленский.

Источник: https://censor.net.ua/n3175816
 
 
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Отето патрійоти! А далі що? 12 кроків для кацапів замість одного-найух зе поребрік?
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...и это правильно..нех с ними встречаться, пусть ихтамнетов выводят для начала из дамбассы.. Украинская делегация в Мюнхене не будет встречаться с россиянами, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 1530..
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...наворотник, разведку уже провел в Мюнхене? Украинская делегация в Мюнхене не будет встречаться с россиянами, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 810
Украинская делегация в Мюнхене не будет встречаться с россиянами, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 5424
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невже встигли все з'ясувати та ухвалити до зустрічи ?
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Загороднюк:"Мы ни в коем случае не встречаемся с представителями России... Мы с Россией не встречаемся на дипломатическом уровне - как министерство обороны с министерством обороны...".
Переклад на зрозумілу мову - "Наш дурень так в Омані "обісрався", що ми до цих пір свої штани одіпрать не можемо...".
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США отменят визы для граждан Хорватии -- зачем зебилам в нато и ес , не ?
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Украинская делегация в Мюнхене не будет встречаться с россиянами, - Загороднюк - это же ложь ! Ложь и лицемерие это главная фишка команды ЗЕ-говно
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....а я б встретился б (((( хоть одному НАЧИСТИЛ варешку !!!
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зачем встречаться, если обо всём уже договорено на высоком уровне?
Українська делегація в Мюнхені не зустрічатиметься з росіянами, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 1579
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