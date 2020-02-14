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 Политика Украины
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Все про:опрос (1813) социология (445) СОЦИС (21)

 Только 12% украинцев считают, что события в стране движутся в правильном направлении, - SOCIS

В то же время 33,2% украинцев считают, что события в государстве движутся в неправильном направлении.

Такие данные социологического опроса, который обнародовал Центр SOCIS.

Согласно данным опроса, 33,2% украинцев считают, что события в государстве движутся в неправильном направлении, 51,6% - в чем-то правильном, а в чем-то неправильном.

Электоральные настроения украинцев относительно парламентских политических сил распределились таким образом: если бы выборы в Верховную Раду проходили в следующее воскресенье, то 30,1% респондентов проголосовали бы за партию "Слуга народа". На втором месте – партия "Европейская Солидарность", за которую готовы проголосовать 10,1% опрошенных. За партию "оппозиционная платформа-за жизнь" готовы проголосовать 10% опрошенных. За ВО "Батькивщина" - 8,1%. За партию "Голос" - 2,5%.

Исследование проводилось с 1 по 10 февраля 2020 года методом стандартизированного интервью "face-to-face". Всего было опрошено 2000 респондентов. Статистическая погрешность исследования 2,1%.

Источник: https://censor.net.ua/n3175815
 
 
 Топ комментарии
 
То есть реальный рейтинг зебилов ухе 12%. Зебилы, почему вы считаете что ваши зебилы с поддержкой 12% должны управлять всей страной?
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Власть уже нелегитимна.Ростов ждёт.
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То есть реальный рейтинг зебилов ухе 12%. Зебилы, почему вы считаете что ваши зебилы с поддержкой 12% должны управлять всей страной?
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Да,именно так.Рейтинг зели стал 12%.Он,благодаря голобородько,набрал 30%,а теперь спустился до 12.Зеля- сам себя опустил до лузера.
А 42%-это против пороха-барыги.Так что зеля,опускайся на землю и иди сам.
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Изначально там и было не более 5-6% поклонников экранного головолодьки. Потом подтянулась вата/вышивата, уставшиеатвайны и зубожылые пивварэныкы. Остальное доделал беня - пиар и раскрутка. И рюкзаков - фальсификации и информ вбросы
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« 42%-это против пороха-барыги.» - это заслуга рюкзака беременного и его анальных пружин при поддержке медиа бабломойского
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Власть уже нелегитимна.Ростов ждёт.
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Вот это показатель, ПЕСы и рыги ноздря в ноздрю!
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Дубинский, перелогинься!
Неудержимая тяга к чьим-то Очкам тебя постоянно выдаёт
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Удивитльный заголовок! Цензор в своём репертуаре! Только 12% украинцев считают, что события в стране движутся в правильном направлении, - SOCIS - Цензор.НЕТ 4224
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Кто про что, а голый про баню.....
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А че так?) Кацапы довольны, 12 % душевнобольных довольны. Ты из каких? Только 12% украинцев считают, что события в стране движутся в правильном направлении, - SOCIS - Цензор.НЕТ 4501
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А про что тогда опрашивали, если не про действия уЗеленских?
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гадонам слова не давали, привет королеве!
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Плешивой карликоподобной членоличине?
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Это для тех, кто дальше заголовка не читает и сразу зраду гнать, сейчас тут это норма.
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ТУрьма и онли тУрьма чэкае на нього
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12% соотвествует количеству (зарегистрированных) душевнобольных в стране.
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Усі хто топив за ЗЕ навесні 2019 р. та волав про цибулю і моркву та рахував барщовий набір. Ви наїлись вже ,чи ще ні?
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Передайте Вовке, если он не начнёт играть Порошенко, ему придётся играть Януковича ! 😎
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Гыыы, так в апреле парашенку и отыграли. Помнишь, как он пере выборами скулил, как шавка " выбачтэ, я всэ зрозумив, я больше не буду, только выбирите меня"
Противно было, или тебе нет?)))
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Когда "зелюки" "били в барабаны" о счастья, я привёл высказывание Вольтера: " Если-бы Сатана захотел стать Богом, ему пришлось-бы принять атрибуты божественности...". И написал - хочешь-не хочешь, но Зеленскому придётся продолжать политику Порошенко, иначе его "сметут"... А меня проклинали и грозили всеми возможными карами... Ну, и кто оказался прав?...
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цікаво ... а хто країну рухає не в той бік ? часом не обраний 73% лохів Зельонскій ?
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песікі 10%... стабільно вже 4-й рік
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А у зебилов каждый месяц минус десять , такими темпами они к лету даже 10% пёсика завидывать будут 😂
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12% - всё хорошо
51% - почти всё хорошо.
Итого 63% так и не выздоровели за год несмотря на касторковые клизмы от "слуг".

Ну молодцы, чо.
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Сейчас центр Разумкова со свои опросом вылезет и нарисует поддержку *********** в 60%.
"Зеленскому доверяют 62% опрошенных, не доверяют - 31%, Разумкову доверяют 48%, не доверяют - 38%" Только 12% украинцев считают, что события в стране движутся в правильном направлении, - SOCIS - Цензор.НЕТ 8182 Зелики! Отпишитесь, кто из вас украинофобу Разумкову-то доверяет?

Только 12% украинцев считают, что события в стране движутся в правильном направлении, - SOCIS - Цензор.НЕТ 796
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Все, что происходит, это абсурд - унизительный и обидный для украинцев. Одну пощечину мы получили после Майдана от Порошенко, по другой щеке нас хлестнули эти бездуховные, наглые и циничные «слуги».
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Хто замовив Катю Гандзюк?
Чому лисі Карпати?
Чому люди не повертаються в Україну?
Чому ніхто не сидить?
Чому досі мізерні пенсії?
Де реформи?
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Оце вже рейтинг, більш близький до реального...
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Прям шоколадом статья написана. Монобольшинство в коментариях, да и на цензоре прям в щенячий визг..
Да, тролляки безвылазные?
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Настоящего зрадойоба-антипрививочника х#й ********. Он то точно знает, что это не Зеленский летал Украину Патрушеву сдавать, а Патрушев сдавал Зеленскому Росисю.
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Страшне діло. Накинулися на бубуочку Омнську. Закидайте нас фактами правильності руху. До речі. Більшість українців за ЄС та НАТО. А ви куди?
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Процент савецких людей верящих в святуюголобородьку сократился до 12.Ето гадит Порошенко,однозначно!
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Сколько там у Пети рейтинг? Чего молчите дадцатипятипроцентные? Аж 10%
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вернись в реальность,твой президент скоро уже год как у власти,скажи про него что хорошее я может тоже в него верить буду
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кто эти 12% ?кто эти неизлечимые герои!!!?Господи,за что Украине это???
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