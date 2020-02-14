 Только 12% украинцев считают, что события в стране движутся в правильном направлении, - SOCIS

Такие данные социологического опроса, который обнародовал Центр SOCIS.
Согласно данным опроса, 33,2% украинцев считают, что события в государстве движутся в неправильном направлении, 51,6% - в чем-то правильном, а в чем-то неправильном.
Электоральные настроения украинцев относительно парламентских политических сил распределились таким образом: если бы выборы в Верховную Раду проходили в следующее воскресенье, то 30,1% респондентов проголосовали бы за партию "Слуга народа". На втором месте – партия "Европейская Солидарность", за которую готовы проголосовать 10,1% опрошенных. За партию "оппозиционная платформа-за жизнь" готовы проголосовать 10% опрошенных. За ВО "Батькивщина" - 8,1%. За партию "Голос" - 2,5%.
Исследование проводилось с 1 по 10 февраля 2020 года методом стандартизированного интервью "face-to-face". Всего было опрошено 2000 респондентов. Статистическая погрешность исследования 2,1%.
А 42%-это против пороха-барыги.Так что зеля,опускайся на землю и иди сам.
Неудержимая тяга к чьим-то Очкам тебя постоянно выдаёт
С приходом Зеленского ситуация изменилась, разведение сил - это движение в правильном направлении, - Лавров
Противно было, или тебе нет?)))
51% - почти всё хорошо.
Итого 63% так и не выздоровели за год несмотря на касторковые клизмы от "слуг".
Ну молодцы, чо.
"Зеленскому доверяют 62% опрошенных, не доверяют - 31%, Разумкову доверяют 48%, не доверяют - 38%" Зелики! Отпишитесь, кто из вас украинофобу Разумкову-то доверяет?
Чому лисі Карпати?
Чому люди не повертаються в Україну?
Чому ніхто не сидить?
Чому досі мізерні пенсії?
Де реформи?
Да, тролляки безвылазные?