 Зеленский обсудил с сенаторами США ход антикоррупционных реформ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Хочу поблагодарить вас за двухпартийную поддержку. Мы знаем, что представители обеих партий США поддерживают Украину - наш суверенитет, территориальную целостность и помогают нам не просто на словах", - сказал Зеленский.

Также Президент выразил Соединенным Штатам благодарность за финансовую, военную и техническую помощь. Стороны обсудили ход реформ в Украине, в частности отметили приоритетность антикоррупционной реформы и сотрудничества с Международным валютным фондом.

"У нас очень хорошие отношения с МВФ. Мы делаем многое для преодоления коррупции, перезапускаем правоохранительную систему, принимаем для этого много законопроектов ", - сообщил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киев приедет делегация Сената США для встречи с Зеленским

Президент подчеркнул, что одной из главных своих задач видит смену имиджа Украины в мире. "Мы хотим, чтобы, говоря об Украине, люди думали не о коррупции, а о том, какая у нас замечательная страна с хорошими людьми и привлекательным инвестиционным климатом", - сказал Зеленский.

Он рассказал о законах, которые способствуют деолигархизации, а также отметил, что Украина готовит более полутысячи государственных предприятий для приватизации.

"Мы боремся с монополиями, теперь приватизация происходит по открытому конкурсу. И это тоже будет способствовать борьбе с коррупцией в нашем государстве", - отметил Президент.

Читайте также: Следующие 5 лет у нас будут серьезные нормальные отношения с США, - Зеленский

Сенаторы подтвердили, что видят положительные изменения в нашей стране, и США готовы поддерживать Украину на пути этих изменений.