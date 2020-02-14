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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4592) США (16137) Сенат США (151)

 Зеленский обсудил с сенаторами США ход антикоррупционных реформ

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с сенаторами США Рональдом Джонсоном, Джоном Баррассо и Кристофером Мерфи.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Хочу поблагодарить вас за двухпартийную поддержку. Мы знаем, что представители обеих партий США поддерживают Украину - наш суверенитет, территориальную целостность и помогают нам не просто на словах", - сказал Зеленский.

Также Президент выразил Соединенным Штатам благодарность за финансовую, военную и техническую помощь. Стороны обсудили ход реформ в Украине, в частности отметили приоритетность антикоррупционной реформы и сотрудничества с Международным валютным фондом.

"У нас очень хорошие отношения с МВФ. Мы делаем многое для преодоления коррупции, перезапускаем правоохранительную систему, принимаем для этого много законопроектов ", - сообщил Зеленский.

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Президент подчеркнул, что одной из главных своих задач видит смену имиджа Украины в мире. "Мы хотим, чтобы, говоря об Украине, люди думали не о коррупции, а о том, какая у нас замечательная страна с хорошими людьми и привлекательным инвестиционным климатом", - сказал Зеленский.

Он рассказал о законах, которые способствуют деолигархизации, а также отметил, что Украина готовит более полутысячи государственных предприятий для приватизации.

"Мы боремся с монополиями, теперь приватизация происходит по открытому конкурсу. И это тоже будет способствовать борьбе с коррупцией в нашем государстве", - отметил Президент.

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Сенаторы подтвердили, что видят положительные изменения в нашей стране, и США готовы поддерживать Украину на пути этих изменений.

Источник: https://censor.net.ua/n3175813
 
 
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Ну, в принципе коррупция значительно снижается.
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Только реальные данные при бубочке говорят о обратном.

Зеленский обсудил с сенаторами США ход антикоррупционных реформ - Цензор.НЕТ 3932
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Не верьте ему,коррупционеры и взяточники у нас в порядке и их интересам ничего не угрожает.
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С клоуном общаться - себя не уважать ! Оно🤡🤢🐒, як не брихне,так не дихнэ !
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Так з тобою ніхто і не зустрічається, кацапський бот під німецьким флагом і ольгінською пропискою.
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Що - що обсудив? 🤣 Це після втчгнення у владу всіх знайомих, однокласників, тих, з ким спільний бізнес і з ким разом працював? А по 100відсоткового Рябошапка вже давно кожен конгреммен знає.
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Хто там вчора п..дів, шо вони не зустрінуться? Сенатори лишились задоволені. І дуже хвалили президента на бріфінгу.
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По головке бубочку погладили? Что там Меендель вещает?
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А что нового Мендель может соврать? Я статистику смотрю. Там все вниз

Зеленський обговорив із сенаторами США хід антикорупційних реформ - Цензор.НЕТ 5581
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Сенаторы будут встречаться и с оппозицией.
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