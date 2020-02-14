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 Политика Украины
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Все про:дипломатия (1216) Зеленский (4592) США (16137) Трамп (2789) Сенат США (151) Мерфи Крис (6)

 Наш месседж очень четкий: мы хотим, чтобы дело импичмента осталось позади, - сенатор США от демократической партии Мерфи после переговоров с Зеленским

Сенаторы от Республиканской и Демократической партий, члены подкомитета Сената США по вопросам сотрудничества в сфере европейской и региональной безопасности на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заверили в двухпартийной поддержке Украины, несмотря на внутриполитические разногласия в США в связи с делом об импичменте Дональда Трампа.

"Мы приехали сюда, чтобы продемонстрировать нашу поддержку храброму народу Украины и также поддержку той борьбе, которую президент Зеленский ведет с коррупцией, и утверждает, что хочет преодолеть коррупцию", - сказал сенатор-республиканец Рон Джонсон на брифинге в пятницу возле здания Офиса президента Украины после встречи трех американских сенаторов с Владимиром Зеленским, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В свою очередь сенатор-демократ Крис Мерфи указал, что США только что прошли "довольно непростой момент" в американской политике, и приехавшие сенаторы по-разному голосовали по вопросу об импичменте президента США Дональда Трампа, но они вместе приехали в Украину.

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"Потому что у нас нет разногласий в отношении политики поддержки Украины, поддержки ее обороны и осуществления реформ", - заявил он.

Мерфи уверен, что Зеленский не хотел и не хочет быть вовлеченным во внутреннюю политику США.

"Наш месседж очень четкий: мы хотим, чтобы вопрос и дело импичмента остались позади, и мы вместе, и республиканцы, и демократы, двигались вперед в деле поддержки Украины", - отметил он.

Сенатор от Республиканской партии Джон Баррассо подчеркнул, что он и его коллегии приехали выразить поддержку украинскому народу и президенту Зеленскому.

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"Отношения между Украиной и США являются очень важными для народов двух стран, и мы здесь для того, чтобы укреплять эти отношения", - сказал он.

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

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3 декабря представители демократической партии США в Комитете по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса обнародовали отчет о процедуре импичмента президента США Дональда Трампа.

По данным Bloomberg, чиновники Белого Дома распорядились задержать военную помощь Украине уже через час после телефонного разговора Зеленского и Трампа, состоявшегося 25 июля.

Источник: https://censor.net.ua/n3175812
 
   
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Зеленский пощадил Трампа ,за это придётся ЗАПЛАТИТЬ ...
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Больше всех "преодолеть коррупцию" Зеле помогают не Штаты, а Патрушев, который "бесплатно" одолжил ему в Омане свой самолёт.
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А пока мы крутим фильмы про снайперов майдана как бы соратниками Байдена поддержанных. Спасибо.
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Проходной и рассиянские оккупанты щас зубы сожрут😀
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В справі імпічменту Трампа пострадавшим виявився Зеленскі.
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Зеленский дал указание оставить Трампа
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Зачет!..Америка..давай базы здесь строить и ракеток ср. и малой дальности подбросьте 5-ку соток штук хотя бы...ну Патриотов несколько дивизионов в нагрузку к ним.... Наш месседж очень четкий: мы хотим, чтобы дело импичмента осталось позади, - сенатор США от демократической партии Мерфи после переговоров с Зеленским - Цензор.НЕТ 9203
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