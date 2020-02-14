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Все про:Злочевский (110) тендер (588) Укроборонпром (855)

 "Укроборонпром" намерен заключить договор на поставку газа с компанией зятя Злочевского, отклонив более дешевое предложение

Государственный концерн "Укроборонпром" намерен заключить договор на поставку природного газа с фирмой, принадлежащей зятю экс-министра Николаю Злочевскому Андрею Кучкову, хотя тендер выиграла другая компания, предлагавшая меньшую цену.

Как сообщает Цензор.НЕТ, аукцион на поставку газа на все предприятия концерна состоялся 10 февраля.

В ходе аукциона с участием восьми компаний самое дешевое предложение сделало ООО "Тех пром газ" - 197,00 млн грн. Эта компания была признана победителем. Фирма Кучкова ООО "Укр газ ресурс" предлагала цену почти на 8 миллионов дороже - 204 760 000 грн.

Однако тендерный комитет отклонил предложение компании, выигравшей тендер. В "Укроборонпроме" это объяснили несоответствием "Тех пром газа" квалификационным критериям, а именно: наличие 10 действующих договоров по поставке и предоставление письма-отклика от заказчика по выполнению аналогичного договора в сумме не менее 40 млн грн НДС. "Тех пром газ" предоставил два действующих договора о поставках, остальные 8 предоставленных договоров касались оптовых поставок.

Касательно второго требования, как отмечается в протоколе "Укроборонпрома", "участник сначала предоставил информацию по договорам купли-продажи вместо договоров поставки. После требования Концерна устранить недостаток с документами, участником с опозданием более чем на 24 часов с момента объявления результатов конкурса (что было согласовано решением Концерна и предоставлено дополнительное время участнику для предоставления недостающих документов) предоставил один договор поставки с ОАО "Днепровский завод минеральных удобрений" на сумму 55 млн грн. с НДС за 2018 с фактом выполнения в 2019 году, что соответствует заданному критерию. Письмо-отзыв, предоставленный по настоящему договору №18 / 12-301 от 30.12.2018 года не является фактически откликом контрагента, а лишь документальным удостоверением факта заключения договора в 2018 году".

Таким образом в концерне признали, что выигравшая тендер компания не выполнила необходимых условий. К тому же, тендерный комитет концерна принял во внимание то, что компания "Тех пром газ" фигурирует в уголовном производстве по факту контрабанды газа, которое расследует Главное следственное управление Нацполиции совместно с Государственной фискальной службой.

Согласно данным системы ProZorro, 12 февраля "Укроборонпром" объявил о намерении заключить договор с компанией Кучкова ООО "Укр газ ресурс" на 204 760 000 грн.

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Цензор.НЕТ отправил запрос в "Укроборонпром" с просьбой объяснить, почему при наличии замечаний к "Тех пром газу", предложение данной компании было допущено к тендеру.

Как сообщают "Наші гроші", ООО "Тех пром газ" известна "Укроборонпрому". Эта фирма была создана в 2018 году и с тех пор ей удавалось выиграть государственные подряды только у предприятий "Заря" - "Машпроект" (71 млн 480 тыс. грн.) И "Артем" (1,20 млн грн). Оба предприятия входят в структуру "Укроборонпрома". При этом по контракту с "Зарей" - "Машпроект" фирма продолжает отношения и по сей день. Последние изменения в договор были внесены в феврале 2020 года и ими было установлено, что с начала года газ стоит госпредприятию 6410 грн за тыс кубометров.

В актуальном тендере "Укроборнпрому" треть всего газа также заказывают для "Зари" - "Машпроект" как крупнейшему предприятию в составе концерна. Однако в протоколе отклонения "Тех пром газа" не высказано никаких претензий по действующему договору с предприятием концерна.

Поэтому победа перешла ООО "Укр газ ресурса" зятя Злочевского. Эта компания в январе также была объявлена ​​победителем переговорной процедуры закупки газа "Укрзализныцей" в результате отклонения ряда более дешевых предложений от других фирм. Сейчас переговорная процедура "Укрзализныци" обжалована в Антимонопольном комитете.

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Источник: https://censor.net.ua/n3175810
 
 
 Топ комментарии
 
Брехня!!!! Там в Наглядовій раді за 300 тисяч на місяць сидить Найєм, він недасть наєпнути інтереси України.
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найем не даром отрабатывает зарплату в 600 тыс в месяц))
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Зебобіки..ну ви мене поняли. "Укроборонпром" намерен заключить договор на поставку газа с компанией зятя Злочевского, отклонив более дешевое предложение - Цензор.НЕТ 1156
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Брехня!!!! Там в Наглядовій раді за 300 тисяч на місяць сидить Найєм, він недасть ******** інтереси України.
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310 тисяч - це матеріалки, які треба було вибрати до закінчення календарного року, а отримані наприкінці грудня 176 тисяч - це лише друга частина зарплати, бо ж перша була виплачена посеред місяця
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найем не даром отрабатывает зарплату в 600 тыс в месяц))
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Чем выше цена, тем больше откат. Что тут непонятно?
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Не всё так однозначно, может быть и вариант - чем меньше цена,, тем меньше у Найема зарплата...
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Для меня Найем - чужой. И все разговоры о нем могут быть только в негативном плане. залетный борзописец, по дурости шута попал в НС Оборонпрома Украины. Это мрак и плевок в лицо спецам и патриотам Украины
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Найем рассказал в интервью, за поеданием тефтелей, что он гордится своей реформой полиции и proZorro...
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По какой дурости Это взятка за лояльность , как и бородатой женщине Лещенко место в Укрзалізниці (
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А что скажет найомный Найем?
Выпишет себе премию?) "Укроборонпром" намерен заключить договор на поставку газа с компанией зятя Злочевского, отклонив более дешевое предложение - Цензор.НЕТ 88
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Да зебилы, ДА! - БЕСКУМАВСТВА! "Укроборонпром" намерен заключить договор на поставку газа с компанией зятя Злочевского, отклонив более дешевое предложение - Цензор.НЕТ 6092
Абы ни патрашенкаааааа..... "Укроборонпром" намерен заключить договор на поставку газа с компанией зятя Злочевского, отклонив более дешевое предложение - Цензор.НЕТ 2041 "Укроборонпром" намерен заключить договор на поставку газа с компанией зятя Злочевского, отклонив более дешевое предложение - Цензор.НЕТ 7221
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Свинарчуки всьо? Тепер усами бен найеми.
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Министр обороны Украины: "Мы идем в НАТО" ....Помню как Януковощ тоже так говорил ..Мы идём в ЕС!...жаль что Украина потеряла ещё 10 лет на пути в ЕС с нашим неуверенным советским народом Украины(73% от 9 млн проголосовавших при выборе из 39 кандидатов) "Укроборонпром" намерен заключить договор на поставку газа с компанией зятя Злочевского, отклонив более дешевое предложение - Цензор.НЕТ 9422
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..Уроды наглые..и за ж*пу взять некому, кругом Сваты,кумы, друганы квартальные и сценические..отара, ау, вы где все попрятались?..
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Как же задолбали эти продажные ублюдки со своими схемами.
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Пропоную, щоб не було такої корупції в Оборонпромі підвищити Наєму зп втричі - це щоб же залізо-бетонно!
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та не може бути! в укроборонпромі нині найчесніший антикарупціанєр всіх часів і народів(дружаня серлєща, шабуніна і ко) наєм
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Не ВЕРЮ !!! Віслюк Османский на войне наживаться не будет - мне один свидетель зе покращення говорил , а он в гидранта верит
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Зелені Свинарчуки. "Укроборонпром" намерен заключить договор на поставку газа с компанией зятя Злочевского, отклонив более дешевое предложение - Цензор.НЕТ 5144 "Владимир Зеленский. "Люди, которые пришли к власти на крови, зарабатывают на крови. И сейчас я понял, что такое "Армія. Мова. Віра" разворовать армию, искусственно разделить людей языком, поэтому и веры вам нет", - заявил Зеленский в своем видеообращении, опубликованном в Facebook. ... Журналисты в некотором смысле похожи на артистов - им необходимо внимание публики и максимальный резонанс. Да, это сознательно сделано сейчас, чтобы получить максимальный шум вокруг своего расследования и извлечь из этого политическую или прочую выгоду на будущее. Можно и в парламент с таким бэкграундом пойти, как сделали некоторые украинские журналисты, например, Сергей Лещенко и Мустафа Найем, ставшие депутатами нынешней Верховной рады, - напоминает он."
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Ничего скоро выступит очередная шалава из слуги народа и скажет , что зе вам никогда не обещал , что он не будет обогащаться на армии во время войны - правда зебилы ?
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Вы только глянте на эту харю! Да она вот вот треснет! Сказать что то хорошее о том человеке язык не поворачивается. Жесть и только.
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