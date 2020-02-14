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 Политика Украины, За рубежом
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 Отчуждение России от ЕС нарастает: нам нужны другие, лучшие отношения, - Штайнмайер

Отношения России и Евросоюза необходимо улучшать, уверен президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

"Мы в Германии ответственны за то, чтобы всерьез воспринимать обеспокоенность и интересы народов Центральной Европы, придавать им вес и действовать в соответствии с этим. Одновременно нам нужно смотреть на причины нарастающего отчуждения России. Европа не может и не должна мириться с этим. Нам нужны другие, лучшие отношения с Россией, а России - с Европейским Союзом", - заявил Штайнмайер в пятницу, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Мюнхенская конференция открылась выступлением ее многолетнего руководителя Вольфганга Ишингера. Он начал речь со слов о России и о необходимости защиты климата, обозначив, таким образом, сразу две важные темы мероприятия.

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"Даже если мы признаем, что Россия движется в сторону от Европы, (. . .) наша обязанность состоит в том, чтобы держать двери (Для диалога. - Ред.) открытыми", - сказал Ишингер.

Источник: https://censor.net.ua/n3175809
 
 
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Дафай, дафай Шмайзер Отчуждение России от ЕС нарастает: нам нужны другие, лучшие отношения, - Штайнмайер - Цензор.НЕТ 9400, В истории Европы Ьбыл один уже такой дуремар - "Я привез вам мир" сказал Чемберлен. Чем этот "мир" обернулся общеизвестно .
Отчуждение России от ЕС нарастает: нам нужны другие, лучшие отношения, - Штайнмайер - Цензор.НЕТ 4422
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Это он сейчас от имени параши говорил. Отчуждение России от ЕС нарастает: нам нужны другие, лучшие отношения, - Штайнмайер - Цензор.НЕТ 2498
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Допоможіть Зє якось легалізувати капітуляцію перед Пуйлом. Докажіть впертим українцям, що чорне це біле, Земля стоїть на трьох китах, а пуйло друг України.
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Є подібна пропозиція для Штайнмайера -- а Гітлера в Германію він повернути не збирається? Тільки кровожерливих чекістів йому не вистачає?
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швайнмаєр вже не знає як прогнутися перед )(уйлом-все отношеній якихось хоче. Отчуждение России от ЕС нарастает: нам нужны другие, лучшие отношения, - Штайнмайер - Цензор.НЕТ 8224
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Это он сейчас от имени параши говорил. Отчуждение России от ЕС нарастает: нам нужны другие, лучшие отношения, - Штайнмайер - Цензор.НЕТ 2498
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німц молодці за рахунок інших вирішують свої проблеми.
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Вот так и в 90-е говорили, европейский маразм крепчает.
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чтобы держать двери открытыми , штанишки приспущенными, и рот готовым.
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Дафай, дафай Шмайзер Отчуждение России от ЕС нарастает: нам нужны другие, лучшие отношения, - Штайнмайер - Цензор.НЕТ 9400, В истории Европы Ьбыл один уже такой дуремар - "Я привез вам мир" сказал Чемберлен. Чем этот "мир" обернулся общеизвестно .
Отчуждение России от ЕС нарастает: нам нужны другие, лучшие отношения, - Штайнмайер - Цензор.НЕТ 4422
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Именно об этом зелекторат мечтал, когда Зелемойский тихо сам с собою миротворчеством занимался..
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Еще один должность в газпроме выпрашивает
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Дафай новую формулу любви, штангенциркуль кремлядский
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Так отдай им к Восточной Пруссии еще и Саксонию с Баварией! Улучшишь сразу!
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...вот им что нужно, бизнес хороший, бабки расейские.... и пох та Украина, которую разоружили под ноль почти и которая кровью истекает ....еще и формулы пишут какие то, инструкции, учат как территории кацапу сдать побыстрее...показали себя уже в Грузии. миротворцы хреновы..20% территории ушло кацапу на шару...и у нас те же миротворцы импортные и та же почти история с территориями.. ..
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Вас, "ботанов европейских", нихера не исправит, по-видимому!
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Хоче в газпром хоча б прибиральником!
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трусы, Героями не становятся.
ГЕРОЯМ УКРАЇНИ СЛАВА
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так діставай з гузна свою хвормулу та ******** нею, доки москалі до вас цілуватись не полізуть
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дайте уже роспаспорт єтому штангельциркулю и устройте его в грязьпром. мужьік низачто пропадает же
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проблемы какие? - губенки вытерли и бегом кацапню обцемывать, призывальщики обеспокоеные...
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Хм, а как тогда расценивать подписание минских соглашений 2?
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Штангенциркуль уже не знает как раскорячиться что бы угодить российскому барину.
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