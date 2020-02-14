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 56-летний музрук подозревается в изнасиловании 12-летней девочки в Днепре, - прокуратура

56-летний музыкальный руководитель одного из детских художественных коллективов подозревается в изнасиловании 12-летней девочки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.

Установлено, что 56-летний житель г. Днепр, который работает музыкальным руководителем одного из детских художественных коллективов города, неоднократно совершал противоправные насильственные действия сексуального характера в отношении 12-летней девочки.

Применяя психологическое давление, мужчина насиловал ребенка и осуществлял видеосъемку порнографического характера с целью последующего сбыта.

Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении указанных уголовных правонарушений и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.

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Источник: https://censor.net.ua/n3175807
 
 
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Желательно, после помещения "музрука" в места, где пользуется спросом "камерная музыка", разместить там скрытую видеокамеру, снять соответствующий ролик и разместить на пороносайтах... С бесплатным показом...
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Пусть на зоне порвут на части эту тварь. Суд у нас гуманный и расстрела для них нет. Жаль.
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Ну это не первый раз. Кому то с выше понадобилось место музрука.
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