 "Заместительнице министра" оккупационной администрации РФ в Луганской области сообщили о подозрении

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.

Женщине сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины) и объявили ее в розыск.

По данным следствия, жительница Луганская последние 4 года занимает должность так называемого "заместителя министра сельского хозяйства" оккупационной администрации РФ.

"В составе псевдоминистерства указанное лицо обеспечивает работу незаконно созданного органа, реализацию политики в сфере сельского хозяйства, принятие юридически ничтожных нормативно-правовых актов, таким образом способствуя преступному плану организаторов изменить границы территории и государственные границы Украины", — сказано в сообщении.

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Северодонецкий суд Луганской области постановил задержать подозреваемую и доставить в суд для избрания меры пресечения.

На сайте так называемого "министерства сельского хозяйства" оккупационной администрации РФ в Луганской области указано, что должность "замминистра" занимает Галина Черепаха.