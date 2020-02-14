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 "Заместительнице министра" оккупационной администрации РФ в Луганской области сообщили о подозрении

Женщина живет в Луганске и с января 2016 года занимает должность так называемого "замминистра сельского хозяйства" оккупационной администрации РФ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.

Женщине сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины) и объявили ее в розыск.

По данным следствия, жительница Луганская последние 4 года занимает должность так называемого "заместителя министра сельского хозяйства" оккупационной администрации РФ.

"В составе псевдоминистерства указанное лицо обеспечивает работу незаконно созданного органа, реализацию политики в сфере сельского хозяйства, принятие юридически ничтожных нормативно-правовых актов, таким образом способствуя преступному плану организаторов изменить границы территории и государственные границы Украины", — сказано в сообщении.

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Северодонецкий суд Луганской области постановил задержать подозреваемую и доставить в суд для избрания меры пресечения.

На сайте так называемого "министерства сельского хозяйства" оккупационной администрации РФ в Луганской области указано, что должность "замминистра" занимает Галина Черепаха.

Источник: https://censor.net.ua/n3175803
 
 
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Оголосили по смартфону? І сидіти буде у смартфоні?
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Нет, как обещал ермак, этой осенью пойдёт на выборы от слуги уродов. Первым номером в списке. Они такими кадрами ценными разбрасываться просто не имеют права!!!
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Это известие ее очень сильно ранило и потрясло...
Аж кушать теперь, наверное, украинские продукты не может. Как и кататься за мамкиной пенсией на нашу территорию ...
Клоуны...
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Золоті люди- " сообщили", а могли ж і забути.
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С такой тушей вряд ли остальным что-то перепадет...
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