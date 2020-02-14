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Все про:Канада (1374) МИД (5283) Франция (2183) МАУ (170) Шампань (8)

 Пять стран настаивают на передаче Ираном черных ящиков самолета МАУ во Францию, - МИД Канады

Власти Канады, Украины, Афганистана, Великобритании и Швеции настаивают на передаче Ираном черных ящиков сбитого украинского самолета "МАУ" во Францию.

Об этом заявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филиппа Шампань в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, 14 февраля он передал это главе МИД Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу во время встречи полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Министры обсудили ситуацию с расшифровкой черных ящиков рейса PS752. Страны-члены Международной координационной группы по-прежнему считают, что Иран должен использовать возможности Франции, которая обладает необходимыми техническими средствами для проведения этой работы", - говорится в сообщении МИД Канады.

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Источник: https://censor.net.ua/n3175802
 
 
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Интересно, Иран тоже "быковать" будет, как и Россия, с малайзийским самолётом? Ему это "немножко не "в тему", сейчас...Только-только получили "послабуху", в санкциях, и вот опять...
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Очень странно. ТОР имеет возможность дистанционного управления, как РЛС, так и боевой машиной. Почему неинтересны протоколы ТОР ? Почему ЗЕ говорит только о сумме компенсации ? ЗЕ не интересуют кто дал команду на пуск ?
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Він же ж пояснив вже всім -"какая разніца",а ти тоді де був? П'ять країн наполягають на передачі Іраном чорних скриньок літака МАУ до Франції, - МЗС Канади - Цензор.НЕТ 6242
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