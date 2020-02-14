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 Наемник РФ, причастный к обстрелам Счастья, объявлен в розыск, - СБУ

Следователями Службы безопасности Украины, привлеченным к операции Объединенных сил, при процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора получено разрешение на задержание и объявлен в розыск наемника незаконных вооруженных формирований.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, информирует Цензор.НЕТ.

Контрразведка установила, что житель Львовской области принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции. Задокументировано, что в августе 2016 с позиций временно оккупированного поселка Веселая Гора террорист совместно с другими участниками группировки совершил артиллерийский обстрел территории города Счастье.

Фигуранту заочно сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) и ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия.

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Наемник РФ, причастный к обстрелам Счастья, объявлен в розыск, - СБУ 01

Источник: https://censor.net.ua/n3175799
 
 
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житель Львовской области принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операцииИсточник: https://censor.net.ua/n3175799

Со всего земного шара гавно собралось.
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А почему Путина не объявить в розыск, а не разговаривать с ним по телефону???
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филиал ФСБ изображает деятельность...
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Зачем? Для чего?!
Чтобы потом амнистировать по срокам давности привлечения и отправить в мордор бизнесклассом самолета на вручение ордена за заслуги перед отечеством в Кремлёвском зале?!
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