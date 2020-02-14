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 Дело судьи из Сум, попавшегося на взятке 2 тыс. долл., направлено в Антикоррупционный суд, - САП

В пятницу, 14 февраля, прокурорами САП по материалам досудебного расследования детективов НАБУ направлен в суд обвинительный акт по обвинению судьи Заречного районного суда г. Суми в получении 2 тыс. долл. взятки.

Обэтом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

В ходе досудебного расследования установлено, что указанный судья высказал требовал взятку за вынесение решения по двум делам об административных правонарушениях и непривлечение к ответственности.

В ходе обысков, проведенных 7 ноября 2019 г. на основании постановлений следственного судьи Высшего антикоррупционного суда, правоохранители обнаружили и изъяли денежные средства, полученные судьей в качестве взятки.

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На сегодня досудебное расследование по делу завершено. Обвинительный акт по ч. 3 ст. 368 УК Украины направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу.

Источник: https://censor.net.ua/n3175796
 
 
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