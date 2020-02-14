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 Политика Украины
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Все про:конференция (210) Яценюк (7794) Донбасс (20659) Мюнхен (88)

 В Мюнхене Украине предлагают химеру, а не мирный план, - Яценюк

Обнародованная в рамках Мюнхенской конференции по безопасности инициатива "Двенадцать шагов к миру на Донбассе" является химерой, а не мирным планом для Украины.

Такое мнение высказал премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"План активно подхватила российская пресса. Пишут, что документ подготовила "группа лидеров по вопросам евроатлантической безопасности", куда вошли деятели из Соединенных Штатов, Европы и России. В аннотации упомянуты имена генерала Бридлава, руководителя Мюнхенской конференции по безопасности, посла Ишингера, а также бывшего министра иностранных дел России Иванова и других", - отметил Арсений Яценюк.

"Пусть никого не введут в заблуждение ни отдельные авторитетные имена из этого перечня, ни предложенные идеи. Документ "международных экспертов" о 12 шагах к миру "на Донбассе" - это химера", - подчеркнул он.

Лидер "Народного фронта" объяснил, что причина такой оценки очевидна: "Документ содержит набор многих различных рекомендаций. Но самой важной идеи нет - вывести российские войска и оккупационную администрацию с территории Украины и вернуть контроль над нашей государственной границей". "Поэтому данный порыв - пустой. А пустоту не следует рассматривать всерьез", - подчеркнул Арсений Яценюк.

Также читайте: "Политическое решение имеет ключевое значение": опубликовано разработанное при участии РФ заявление Мюнхенской конференции с "12 шагами к миру на Донбассе"

"Но со всей серьезностью необходимо отнестись к двум тезисам данного "документа". Они все объясняют. Так называемый "шаг восьмой" предусматривает составление дорожной карты для снятия санкций с России. А так называемый "шаг двенадцатый" советует запустить в Украине "новый национальный диалог по вопросам идентичности" при участии всех соседей Украины", - добавил он.

"Эти советы означают следующее: "Нам предлагают принять условия России, заплатить за них, на основании нашего собственного выполнения этих условий - отменить санкции против агрессора, а затем вместо нашего народа построить нам "настоящую Украину". Не выйдет", - заявил Арсений Яценюк.

Как сообщалось ранее на Мюнхенской конференции по безопасности предложили 12 шагов для достижения мира в Украине. Соответствующий документ опубликован на сайте международного форума. В документе отмечается, что в его разработке принимали участие трое украинских экспертов: Василий Филипчук, Александр Чалый и Алексей Семений. Их роль в данной работе в документе не уточняется.

Источник: https://censor.net.ua/n3175795
 
   
 Топ комментарии
 
Малорос, а что у тебя Яценюк украл?
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Так посади... Ты же "задницу рвал, на британский флаг", что "они сидеть будут!...", Придут "честные, небарыги, неолигархи", и всех пересажают!!!". А стало ещё хуже, чем было... Сегодня в Украине заявить, что ты голосовал за ЗЕ-команду - всё равно что признать, что ты - ИДИОТ!
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Ну и почему этот вороватый поц до сих пор ни на нарах ???
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Кордон, рашистські війська, покарання всх колаборастів.... Ось з чого повинен розпочинатися кожен мирний план.
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а что остальные панамки где, так же грабят и продают страну
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оманки , панамки , кипа, ермолка это все одно и то же
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эх художника с усиками не хватает в Украине....
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Ты дятел, хоть отдалённо понимаешь ,сколько оно срубило на скачке доллара с ВОСЬМИ до СОРОКА ? В Мюнхене Украине предлагают химеру, а не мирный план, - Яценюк - Цензор.НЕТ 2782А не был-бы дураком то понимал бы ..
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Да нисколько. Яценюк единственный нормальный политик. Он единственный смог вытянуть Украину из цепких лап России.
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Лахта и украинские гниды повторяют одни и те же мантры, вот я и задал ему вопрос...
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К сожалению, сейчас мало кто ценит усилия настоящих патриотов. Жаль, что президентом был Порошенко, а не Яценюк. Сейчас бы было все по другому.
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В чём Порошенко предавал интересы Украины?
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Он ему в штаны насрал... Штаны за 40 гривен..
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Ну мозги у всех кремлевских вонючих троллей точно украли и Сеня, и Порох, и Пастор. Правда там отродясь в этой выгребной яме мозгами никогда не пахло, только говнецом, пшли сволочи мордорские на фиг отсюда, лизать анус *****- вот это ваша первоочередная задача
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"Всё" - это что именно? Капусту с дачи, или "мульйон" в банке?... И почему ты не обратился к Рябошапке, Авакову? Где заявление о краже?...
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Так посади... Ты же "задницу рвал, на британский флаг", что "они сидеть будут!...", Придут "честные, небарыги, неолигархи", и всех пересажают!!!". А стало ещё хуже, чем было... Сегодня в Украине заявить, что ты голосовал за ЗЕ-команду - всё равно что признать, что ты - ИДИОТ!
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Кому стало хуже? В Мюнхене Украине предлагают химеру, а не мирный план, - Яценюк - Цензор.НЕТ 3916пэте,сене,пашинскому,гримчаку? В Мюнхене Украине предлагают химеру, а не мирный план, - Яценюк - Цензор.НЕТ 3916Мне хуже не стало ,мне стало лучше ,ненамного правда,но лучше а то что соевым мудакам стало хуже ,то это неплохо ..
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Что-то, с каждым днём, "соевых мудаков" становится всё больше и больше... Видно, из-за "достижений" и "успехов" "ЗЕко-манды"... Скоро останешься в "гордом одиночестве"...
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Похоже,что мозги у тебя недоноска он точно спионерил ..
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ты утверждаешь что Яценюк вор потому что он украл у кого-то мозги?
дебил...
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Кто этот отставной козы барабанщик?
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объективно - лучший премьер-министр в истории Украины. а ты кто такой?
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Вообще то самый лучший в истории человечества премьер-министр был Вовка Гройсман!
Стыдно не знать!В Мюнхене Украине предлагают химеру, а не мирный план, - Яценюк - Цензор.НЕТ 5586
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Гройсмана я бы поставил на 2-3 место с Ющенко, первый однозначно Яценюк
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Яценюк принял страну когда оставалось 100т грн в казне, а оставил с 18 млрд $
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Не там больше долгов получилось.
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тыемещезачечнюответишь!!1 я сама долбохозяйка из Жи*омира, у меня двоех внуков зарезал Яценюк: один - Абдул и Рахман, а второго не помню, но точто видела!!111 фищизм, Муссолини к ответу, или кого то там, ну тот что дороги стриил у нас во Бладивостоке, Гройсмен, вот он точно этот боевик!!1111
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Арсений " Меч Аллаха" Яценюк правоверных не резал. наоборот, рвал глотки кацапам за Грозный.
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Как и обычно в истории: пытаются заигрывать с агрессором и задабривать его

Ничего не меняется в этом мире
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Представленный в Мюнхене мирный план для Украины дублирует тезисы Кремля
- Atlantic Council
https://zn.ua/POLITICS/predstavlennyy-v-********-mirnyy-plan-dlya-ukrainy-dubliruet-tezisy-kremlya-atlantic-council-345039_.html
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Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели первый в 2020 году телефонный разговор: они обсудили следующую встречу «нормандской четверки». Об этом сообщается на официальном сайте главы Украины в пятницу, 14 февраля.
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Сейчас европейцы дружно бросятся в бой.
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максимум на какой бой они способны это выразить обеспокоенность
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А чего им жопу рвать за какую то далекую страну если Украина сама не хочет за себя воевать? Ты много за Сирию беспокоишься?
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Так а нах они лезут в нормандские форматы и указывают что делать?
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"новый национальный диалог по вопросам идентичности" при участии всех соседей Украины", - С какой это радости соседи Укрины будут определять нашу идентичность?!! Ясно и понятно откуда здесь ноги ростут. И рога. Северного козломордого соседа. В соответсвии с новой идентичностью, Украина должна будет отказаться от всупления в НАТО и ЕС, и присоединиться к Московскому Таможенному Союзу
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Угадай с трех раз, что ближе тем, кто слушает Олега Винника, Лободу, Лорак и смотрит Сватов с Ментами?

Иногда достаточно послушать, какая мелодия у человека выставлена на звонок, чтобы понять, что у него только прописка украинская.

И пока этот ватный шлак не будет зачищен и поражен в правах, мы будем вынуждены постоянно преодолевать его тягу в Роисю.
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Я отзываюсь на "Караван" Доминика Фронтая из Трюкача...
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ой вей, вертайте кроля и свыню до руля
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Какое отношение это фото к теме статьи?
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Фактически та же Германия предлагает Украине тот же мирный план что и Гитлер предлагал в 1939 Франции. Капитуляцию просто назвали другим словом чтобы не так резало уши но действие то же самое. Что из етого вышло, почитайте историю.
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Так же почитайте что Франция как капитулировавшая страна, выплатила Германнии все расходы на войну вплоть до техники и снарядов которыми немцы разбомбили Париж. Так что готовтесь компенсировать ********* за снаряды выпущенные еще в 2014 по нашим городам
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Разумеется открыто вам никто не скажет и отдельных платежек не принесет, но в общих платежках вы увидите существеное увеличение поборов, так как сейчас украинцы платят за газ, свет и воду которые Украина обязалась поставлять окупантам безоплатно, Так же не зря ЗЕ предложил идею строить город-сад на границе с окупированным крымом. Догадайтесь для кого етот город и куда пойдет вода с канала.
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..зачет Сеня!..., хорошо оценил способ кацапов санкции снять и ни х*я не сделать...поведется может кто из хитровы**анных эуропейцев на писульку эту, надеюсь не наш Президент...
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ЗЕ шоле? А в Оман он летал куличики из песка с директором ФСБ лепить?
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а х.з. шо он там лепил...скоро всплывут изделия эти.. .. . у амеров все есть, дело времени...
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Наш ПРЕЗИДЕНТ В Мюнхене Украине предлагают химеру, а не мирный план, - Яценюк - Цензор.НЕТ 4585? Поведеться ? Сколько раз он говорил - "Я не лох!!!" В Мюнхене Украине предлагают химеру, а не мирный план, - Яценюк - Цензор.НЕТ 1002
В Мюнхене Украине предлагают химеру, а не мирный план, - Яценюк - Цензор.НЕТ 5641
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Зебіли - ви помітили, як завдяки вашому вибору всі питання вирішуються виключно за рахунок національних інтересів України. Як би вам, ущербним, правильно пояснити?.. Це типу у вас вкрали гаманець і ви маєте його викупити, заплати штраф замість крадія і отримати гаманець назад через три роки. Який дурень таке погодиться? Є такий дурень! В Мюнхене Украине предлагают химеру, а не мирный план, - Яценюк - Цензор.НЕТ 3918
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А раньше как то по другому решались?
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А что еще можно ожидать от старухи Меркель? Ей не сегодня - завтра на пенсию. Будет у ***** директором АЗС В Мюнхене Украине предлагают химеру, а не мирный план, - Яценюк - Цензор.НЕТ 5266 для начала, как Шредер. Зачем ей та Украина нужна В Мюнхене Украине предлагают химеру, а не мирный план, - Яценюк - Цензор.НЕТ 1110?
В Мюнхене Украине предлагают химеру, а не мирный план, - Яценюк - Цензор.НЕТ 5710
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О Куля в лоб голос подав, а звідки? З США чи Ізраїлю?
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Малоросс, он говорит про предательство интересов Украины, а откуда говорит - можно выяснить попозже.
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в Мюнхене пропихивают очередную рашистскую авантюру при помощи которой собираются уничтожить государство Украина,фронтовик дело говорит
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Был Мюнхен- 1938 года, чем он кончился -- раздел Чехословакии и её уничтожение.
А эти политики вновь за чужой счёт хотят прославится.
Недавно под руководством Саркози -президентом Франции ( венгерским евреем)

так раздели Грузию . Европа для Украины не указ. Есть только " друзья"
по несчастью ( сосед РФ) - Польша и Прибалты.
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Яценюк не Гончарук и диплом у него не в подземном переходе возле метро Крещатик куплен - нормальный диплом...
After Yatsenyuk began studying at Chernivtsi University in 1992, he set up a student law firm.[26] Yatsenyuk graduated from the university in 1996, and later attended the Chernivtsi Trade-Economics Institute of the Kyiv National Trade-Economics Institute in 2001.[27] In addition to holding a law degree and a master's degree in accounting and auditing, Yatsenyuk also earned a Ph.D. in economics from the Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine.[28]
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В отношении Гончарука звучит нетолерантно. Некоторые ( ) Вас не поймут. У Мюнхені Україні пропонують химеру, а не мирний план, - Яценюк - Цензор.НЕТ 5584
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от и хорошо, бо моем в комменте и попытки на толерантность к гочару не было - шмок он шмок и есть, самокат его мать
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Я фигею с зебилов и им подобных- не надо обсуждать никакие "шаги". В "минских соглашениях" написано, что первый шаг- полное прекращение огня. Нет первого шага- дальше ходить не надо, а надо мочить парашную нечисть из всех видов оружия. У Мюнхені Україні пропонують химеру, а не мирний план, - Яценюк - Цензор.НЕТ 2661
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У США назвали неприйнятним "мюнхенський план" завершення війни в Україні....оно и понято украинскую нацию так не объединишь,советский народ Украины оборзел и решил своё спокойствие прикрепить очередным предательством,нужно объединятся и всем вместе разбить войска Московии .Предки этих казачков с юго востока Укрины,уже раз продали своего Гетмана Мазепу московскому царю Петру 1
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Как только Беня украденные деньги вернёт: 6 млрд дол. украденные у Привата и 16 млрд. Дол. долга бюджету Украины... Или Зеля герой только с женщинами разбираться, а с Беней страшно?
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мемфис, иди на йух, пусть тебе твой человек-белка трамп достраивает в твоем мозгу стену, с мексикой
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"важкопрацюючий" намерен итить в штыковую атаку... этаку психическую атаку
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Добре, що поїхав туди Порошенко... Бо цей Оманський Данкі напідписує всякої фігні, що втратимо країну...
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Химера (по грецькій міфологіі істота зліплена з різного звір"я в т.ч. людини) - то сам Яценюк...В яких тільки партіях не бував,скільки тих партій понастворбвав,кому тільки не лизав і в яких тільки ролях не поперебував...Від улесливого і перспективного жидка до твердого як сталь лідера,готового лобом встрінути любу небезпеку для України...Це на нього ставили спочатку наші "заокеанські партнери",але на ньому гріхи і облуда висіли як на старому псові реп"яхи і солома...Найшли іншого,такого самого але чистого...
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Володька, не позорся... дійсно, хто б дізнався, що ти дурень, якби тобі не захотілося сказати щось розумне... і насплітав до купи, як та Химера....😄😄😄
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Взрывами пуканов кремлевско-зеленодрочерный удовлетворен. Как всегда и везде пишут чушь и откровения уровня раша-тудой. Ну почему к ним умные люди не идут, а только все эти убогие ушлепки, что тут звездят херь всякую? Наверно умные понимают, как это все мерзко и рыгательно, отбеливать сцыкливого осла и *****.
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Почему эта воровская кулявлоба до сих пор не в тюряге - вот в чем вопрос
У Мюнхені Україні пропонують химеру, а не мирний план, - Яценюк - Цензор.НЕТ 5612
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