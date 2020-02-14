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Все про:брак (82) Минюст (1482)

 В День святого Валентина планируют пожениться около 2 тыс. пар, - Минюст

В Министерстве юстиции сообщили, что в День святого Валентина в Украине намерены заключить браки около 2 тысяч пар.

Об этом сообщила прес-служба Министерства юстиции, передает Цензор.НЕТ.

"Ожидаем, что около 2000 пар соединят судьбы на Валентинов день. Наши работники отделов ГРАГС по всей Украине делают все возможное, чтобы сделать праздник молодоженов по-настоящему незабываемым", - отметили в Минюсте.

В министерстве также сообщили, что в Валентинов день все влюбленные, даже ночью, смогут подать в отдел госрегистрации заявление о регистрации брака и зарегистрировать брак, если он назначен в вышеуказанный день с 08.00 до 24.00.

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Источник: https://censor.net.ua/n3175792
 
 
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А Путєн юридично ще халастяк.? А зєбочка ще наречена?
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Зебил и Пуйло чуть не поженились не выдержали позвонил,именно сегодня в такой день,предлог понятно нашли мол поенные,но истинную причину целования ботоксного педофила с Оманским в десна мы знаем
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Молодцы, очень умно.
По разным областям Украины от 60 до 80% разводов.
То есть, только от 40 до 20% браков заканчиваются естественной смертью.
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