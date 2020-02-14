 В День святого Валентина планируют пожениться около 2 тыс. пар, - Минюст

Об этом сообщила прес-служба Министерства юстиции, передает Цензор.НЕТ.

"Ожидаем, что около 2000 пар соединят судьбы на Валентинов день. Наши работники отделов ГРАГС по всей Украине делают все возможное, чтобы сделать праздник молодоженов по-настоящему незабываемым", - отметили в Минюсте.

В министерстве также сообщили, что в Валентинов день все влюбленные, даже ночью, смогут подать в отдел госрегистрации заявление о регистрации брака и зарегистрировать брак, если он назначен в вышеуказанный день с 08.00 до 24.00.

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