 По 1300 уголовным производствам ГБР не назначены руководители, по сотням дел нет прокуроров, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

Об этом на странице в сети Facebook сообщил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

В распоряжении Цензор.НЕТ появилось письмо главы Государственного бюро расследований Ирины Венедиктовой к генпрокурору Руслану Рябошапке.

"Оказывается, из 15 000 уголовных производств ГБР, по 1 300 не назначены процессуальные руководители. То есть сроки следствия проходят, расследования парализованы - по сотням дел попросту нет прокуроров", - сообщает журналист.

Бутусов отмечает, что по сути это означает, что в настоящее время Генеральная Прокуратура ограниченно дееспособна.

"О какой справедливости и борьбе с преступностью может идти речь, если прокуратура не способна выполнять базовые функции? Силовые структуры должны быть в центре внимания власти, если такое положение допускается, значит, внимание руководства страны в сфере правосудия работает не эффективно", - подытожил Бутусов.

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