EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Политика Украины
  926  11
Все про:Бутусов Юрий (2017) Рябошапка Руслан (282) ГБР (953) Венедиктова (36) Офис генерального прокурора (91)

 По 1300 уголовным производствам ГБР не назначены руководители, по сотням дел нет прокуроров, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

Реформа прокуратуры привела к дефициту прокуроров - и теперь на сотни криминальных производств подолгу не назначаются процессуальные руководители.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

В распоряжении Цензор.НЕТ появилось письмо главы Государственного бюро расследований Ирины Венедиктовой к генпрокурору Руслану Рябошапке.

"Оказывается, из 15 000 уголовных производств ГБР, по 1 300 не назначены процессуальные руководители. То есть сроки следствия проходят, расследования парализованы - по сотням дел попросту нет прокуроров", - сообщает журналист.

Бутусов отмечает, что по сути это означает, что в настоящее время Генеральная Прокуратура ограниченно дееспособна.

"О какой справедливости и борьбе с преступностью может идти речь, если прокуратура не способна выполнять базовые функции? Силовые структуры должны быть в центре внимания власти, если такое положение допускается, значит, внимание руководства страны в сфере правосудия работает не эффективно", - подытожил Бутусов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Патрушев в Омане: расследование "Радио Свобода" может вызвать системный кризис, - Бутусов

По 1300 уголовным производствам ГБР не назначены руководители, по сотням дел нет прокуроров, - Бутусов 01
По 1300 уголовным производствам ГБР не назначены руководители, по сотням дел нет прокуроров, - Бутусов 02

Источник: https://censor.net.ua/n3175789
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вообще там сенаторы возле дверей жОПУ застряли. Ждут бубочку. Наверное у них тоже есть письма.
 показать весь комментарий
 
Самий час Мендель туди заяву віднести на Схеми - більше ж нікому ... Єрамк у тій Оманській брехні сам зізнася- бо сам там був. Зеленський як завжди НІПРІЧОМ
 показать весь комментарий
 
 
Це ж слова Єрмака - "ложь от начала до конца"... ? Наївний !Ну де він кінець побачив?
 показать весь комментарий
 
- Обедню небось уже не служите?
- Где там служить! Прихожане по городам разбежались, сокровища ищут.
- Заметьте-свои сокровища! Свои!
- Мне неизвестно-чьи, а только ищут....
 показать весь комментарий
 
Головне, що вистачає прокурорів захистити всцявшегося патерпілого... То є найголовнішим...
 показать весь комментарий
 
"По 1300 уголовным производствам ГБР не назначены руководители, по сотням дел нет прокуроров, - Бутусов" - Бутусов вроде бы адекватный пацан, но сейчас такую ахинею несёт, "не назначены прокуроры", да их просто нет, одни воры, аферисты, коррупционеры, прокуроров надо готовить, а этим никто не занимался, тот же Рошен имитировал реформы судейской системы, а предыдущие вообще не заинтересованы были, сегодня все реформы в стране легли на плечи дилетантов-лицедеев.
 показать весь комментарий
 
Пусть Зеленский еще раз со сцены на Олимпийском обещания похрипит?
 показать весь комментарий
 
прокуроров нет - все ушли обвинять участников АТО и патриотов Украины
 показать весь комментарий
 
Зате вони ефективно поборюють таких олігархів як Звіробій, Федину. зрадників Порошенко, Парубія. Тут головне вірно виставити пріорітети. І це в них виходить - а виходить, що в них ніщо не виходить.
 показать весь комментарий
 
Как заправку и топливо отобрать у бизнесмена,так прокуроров и дэфээсников хватает,а как коррупционеров и уголовников прижать,так - нас мало, мы не успеваем,мрази.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх