 Геращенко посетил осужденного в Италии нацгвардейца Маркива, он передал украинцам письмо

Об этом написал в Twitter министр внутренних дел Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ.

"По моему поручению Антон Геращенко посетил в тюрьме нашего бойца В. Маркива и рассказал, что делает Украина для его освобождения - в частности, о встрече Президента с Папой Римским и властью Италии. Виталий передал письмо - для каждого, кто поддерживает его в борьбе", - написал Аваков.

Маркив в письме отметил следующее:

"Дорогие украинцы! Хочу выразить огромную благодарность за вашу поддержку. Я обязательно выстою и мы победим!".

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Напомним, 12 июля итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты Маркива требовали освобождения украинца за недостатком улик.