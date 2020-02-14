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Все про:Италия (969) Геращенко Антон (1004) Маркив (94)

 Геращенко посетил осужденного в Италии нацгвардейца Маркива, он передал украинцам письмо

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко посетил осужденного в Италии нацгвардейца Виталия Маркива.

Об этом написал в Twitter министр внутренних дел Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ.

"По моему поручению Антон Геращенко посетил в тюрьме нашего бойца В. Маркива и рассказал, что делает Украина для его освобождения - в частности, о встрече Президента с Папой Римским и властью Италии. Виталий передал письмо - для каждого, кто поддерживает его в борьбе", - написал Аваков.

Маркив в письме отметил следующее:

"Дорогие украинцы! Хочу выразить огромную благодарность за вашу поддержку. Я обязательно выстою и мы победим!".

Геращенко посетил осужденного в Италии нацгвардейца Маркива, он передал украинцам письмо 01

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Напомним, 12 июля итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты Маркива требовали освобождения украинца за недостатком улик.

Источник: https://censor.net.ua/n3175788
 
   
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...держись сержант!...все будет Украина! Геращенко посетил осужденного в Италии нацгвардейца Маркива, он передал украинцам письмо - Цензор.НЕТ 1547...
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Боюсь спросить, за что ему держаться не уточните?
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За-то как Шмаркля отпиарилась на нем, когда на отдыхал с Аваковым в Риме и Ватикане.
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У Ишкак там вилла, и у рюкзАка тоже, соседи.
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Оно конечно так, но хавчик лучше спрятать.
Геращенко посетил осужденного в Италии нацгвардейца Маркива, он передал украинцам письмо - Цензор.НЕТ 7611
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Проблема в том, что он гражданин Италии.
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Маркив,хоть ты и гражданин Италии,которая тебя засадила в тюрягу,мы,украинцы,благодарим тебя за то,что ты воевал за свободную Украину. Надеемся,что на уровне государственных структур,договорятся, и,ты,наконец-то,станешь свободным..............
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