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 Платежки разделили, чтобы убрать монополию на рынке газа, - Гончарук. ВИДЕО

Потребители смогут самостоятельно выбирать поставщика газа после разделения платы за газ и платы за распределение газа.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Этой зимой правительство совместно с представителями местной власти снизило сумму в платежках за тепло до 30% для пользователей индивидуального отопления по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это - первый отопительный сезон за много лет, когда тарифы не растут, а уменьшаются.

"Но за январь люди получили две платежки - за газ и транспортировку. Если вы сложите цифры обоих платежек, то увидите - в январе этого года сумма в обоих платежках меньше, чем в той единой платежке, которая была в январе прошлого года ", - отметил Гончарук.

Он объяснил, что ранее цена за транспортировку была включена в платежку и просто входила в общий тариф. Теперь решением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), их разделили. Потому что компании, которые поставляют и транспортируют газ, - разные, следовательно и платежки две.

"Для чего мы это сделали? Для того, чтобы не было монополии и появился цивилизованный рынок энергоносителей, потому что поставщики будут конкурировать между собой и предлагать газ дешевле. А каждый человек сможет сам выбирать лучшие условия", - подчеркнул премьер.

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Источник: https://censor.net.ua/n3175785
 
 
 Топ комментарии
 
Если вы сложите цифры обоих платежек, то увидите - в январе этого года сумма в обоих платежках меньше, чем в той единой платежке, которая была в январе прошлого года ", - отметил Гончарук.

пля.. цена на газ в мире упала в ДВА с половиной раза за год))
к тому же:
Платежки разделили, чтобы убрать монополию на рынке газа, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6574
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ну так а чего вы ждали то, люди же молча все хавают! схавали повышение тарифов! и не один раз! схавают и две и три и пять платежек!! у нас люди всеядные все хавают! вот если бы вышли набить кому надо морду то все давно уже бы прекратилось а так ХАВАЙТЕ ПРИЯТНОГО АПЕТИТА!!
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З таким успіхом до кінця терміну й Пітора наздожене.
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Цензор опубликовал интересные данные с перечнем компаний-ждунов, которые благодаря дырке в Правилах рынка, неплохо зарабатывают. Схема проста: на внутресуточном рынке они выставляют заявки с ценой до 100 грн/МВт-ч при рыночной цене 600-800 грн/МВт-ч. Естественно, им никто не продает по такой стоимости, и они переходят на Балансирующий рынок, где покупают непроданную э/э со скидкой 30%.

Только за 2 дня, 30 и 31 января, ООО «НЭК», которое возглавляет этот список, получило 775 тыс. грн маржи. Но это не самое интересное. Глава компании, Александр Притыка, является постоянным гостем на различных встречах нашего «друга» Геруса.

И вот если первой свиньей, которую подложил Герус, было открытие импорта электроэнергии из России. То второй - поправки в Правила рынка, которые позволили его друзьям торговать воздухом, сбивая цену э/э мнимым спросом. Но для Геруса цель достигнута, можно рассказать о падении цены… как там, для садиков, школ, больниц… пипл схавает.

@shitovayaa
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Розділи на десять платіжок може ще і конкуренція з'явиться)))
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13 февраля импорт электроэнергии из России и Беларуси составил 1.7 млн кВт-ч.
С начала года эти поставки стоили нашей стране 221 млн грн.

@shitovayaa
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Вот же брехунишка,конечно платежки меньше,ты посмотри на погоду и на падение цен на газ,но в обеих случаях твоя работа тут не при делах.И почему платежки разделили сегодня а выбор поставщика аж в следующем сезоне,и что это за "новый сезон",гастролей клоунов во власти?
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Ага... Я так и поверил. Для рыбок гуппи в принципе прокатит, их 73%.
Сказал бы сразу:
МЫ СОЗДАЛИ ЕЩЁ ОДНУ МОНОПОЛИЮ - ТРАНСПОРТИРОВКУ ГАЗА, ПОТОМУ ЧТО ДРУГОГО ВЫБОРА ТРАНСПОРТИРОВЩИКА НЕТ!
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Президент додав, що "ми всі хочемо підвищення шахтарям, учителям, медикам, але ми не можемо просто друкувати гроші". ………
А слабо знищити тарифи на газ гандон зелений?

7 февраля цена газа на европейском хабе ********* по контрактам с поставкой на месяц вперед опустилась до $95,7 за 1000 куб. м. На самой ликвидной торговой площадке Европы, нидерландском Title Transfer Facility (TTF), стоимость поставочных фьючерсов на март упала с 3 по 7 февраля на 6,2% - со $108,4 до $101,7 за 1000 куб. м, 7 февраля фьючерсы с поставкой на следующий день заключались примерно по $102,7 за 1000 куб. м. https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/02/09/822594-snizhenie-tsen
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В КУМОВСКОЙ Украине это европейское как и всё остальное не работает, да и Украинский народ сильно отличается от халявного советского народа УКРАИНЫ ...ВОТ СКАЖИТЕ почему когда в Украине отменили Крепостное право,то на юго востоке Украины только через 10 лет,спец указом было отменено Крепостное право...говорят ,что народ этот не был готов к свободе
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Давным-давно, пол века назад, я жил в Казахстане(КазССР). Так вот там на несколько стоящих рядом многоэтажек была бочка, к которой периодически подъезжала цистерна-газовоз и наполняла бочку сжиженным газом. Это тот вариант, при котором создать конкуренцию поставщиков газа было бы гораздо легче и реальнее, чем дроблением одной платёжки на энное количество "подплатёжек" Платіжки розділили, щоб усунути монополію на ринку газу, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1540
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