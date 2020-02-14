 Платежки разделили, чтобы убрать монополию на рынке газа, - Гончарук. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.
Этой зимой правительство совместно с представителями местной власти снизило сумму в платежках за тепло до 30% для пользователей индивидуального отопления по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это - первый отопительный сезон за много лет, когда тарифы не растут, а уменьшаются.
"Но за январь люди получили две платежки - за газ и транспортировку. Если вы сложите цифры обоих платежек, то увидите - в январе этого года сумма в обоих платежках меньше, чем в той единой платежке, которая была в январе прошлого года ", - отметил Гончарук.
Он объяснил, что ранее цена за транспортировку была включена в платежку и просто входила в общий тариф. Теперь решением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), их разделили. Потому что компании, которые поставляют и транспортируют газ, - разные, следовательно и платежки две.
"Для чего мы это сделали? Для того, чтобы не было монополии и появился цивилизованный рынок энергоносителей, потому что поставщики будут конкурировать между собой и предлагать газ дешевле. А каждый человек сможет сам выбирать лучшие условия", - подчеркнул премьер.
Только за 2 дня, 30 и 31 января, ООО «НЭК», которое возглавляет этот список, получило 775 тыс. грн маржи. Но это не самое интересное. Глава компании, Александр Притыка, является постоянным гостем на различных встречах нашего «друга» Геруса.
И вот если первой свиньей, которую подложил Герус, было открытие импорта электроэнергии из России. То второй - поправки в Правила рынка, которые позволили его друзьям торговать воздухом, сбивая цену э/э мнимым спросом. Но для Геруса цель достигнута, можно рассказать о падении цены… как там, для садиков, школ, больниц… пипл схавает.
@shitovayaa
С начала года эти поставки стоили нашей стране 221 млн грн.
@shitovayaa
Сказал бы сразу:
МЫ СОЗДАЛИ ЕЩЁ ОДНУ МОНОПОЛИЮ - ТРАНСПОРТИРОВКУ ГАЗА, ПОТОМУ ЧТО ДРУГОГО ВЫБОРА ТРАНСПОРТИРОВЩИКА НЕТ!
А слабо знищити тарифи на газ гандон зелений?
7 февраля цена газа на европейском хабе ********* по контрактам с поставкой на месяц вперед опустилась до $95,7 за 1000 куб. м. На самой ликвидной торговой площадке Европы, нидерландском Title Transfer Facility (TTF), стоимость поставочных фьючерсов на март упала с 3 по 7 февраля на 6,2% - со $108,4 до $101,7 за 1000 куб. м, 7 февраля фьючерсы с поставкой на следующий день заключались примерно по $102,7 за 1000 куб. м. https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/02/09/822594-snizhenie-tsen