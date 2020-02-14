EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Политика Украины
  1451  5
Материалы по теме:
Все про:армия (7640) беспилотник (722) ВВС (204) Минобороны (6279) СМИ (3317) ВСУ (449)

 Информагентство Минобороны АрмияInform удалило статью о небоеготовности турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2. СКРИНШОТ

Информационное агентство Министерства обороны Украины АрмияInform удалило статью о небоеготовности турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2.

Информационное агентство Министерства обороны Украины АрмияInform опубликовало статью о том, что подразделение, которому переданы турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2, вместо учебных полетов вынуждено ремонтировать полученные здания, сообщает Цензор.НЕТ.

Однако спустя некоторое время статья, в которой говорилось, что переданные несколько месяцев назад Воздушным Силам ВСУ турецкие ударные БПЛА Bayraktar TB2 все еще не боеготовы, а подразделение, сформированное под полученные БПЛА, не осуществляет даже учебные полеты, была удалена с сайта АрмияInform.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Подразделение, которому переданы турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2, вместо учебных полетов вынуждено ремонтировать полученные здания. ФОТО

АрмияInform по ссылке на статью разместила текст: "На жаль, це стаття більше недоступна". Заголовок также был изменен с "Почему турецкие Bayraktar ТВ2 до сих пор не видят неба" на "Почему турецкие Bayraktar ТВ2…". Однако копия оригинальной страницы сохранилась в Архиве интернета.

Информагентство Минобороны АрмияInform удалило статью о небоеготовности турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2 01


Информагентство Минобороны АрмияInform удалило статью о небоеготовности турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2 02
Информагентство Минобороны АрмияInform удалило статью о небоеготовности турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2 03
Информагентство Минобороны АрмияInform удалило статью о небоеготовности турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2 04
Информагентство Минобороны АрмияInform удалило статью о небоеготовности турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2 05
Информагентство Минобороны АрмияInform удалило статью о небоеготовности турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2 06
Информагентство Минобороны АрмияInform удалило статью о небоеготовности турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2 07
Информагентство Минобороны АрмияInform удалило статью о небоеготовности турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2 08

Источник: https://censor.net.ua/n3175784
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А навіщо Зє ті безпілотники? На Ростов на ньому не втечеш.
 показать весь комментарий
 
 
Не скажи. Можно прикрывать ими свой отход на заранее подготовленные позиции.
Шоб не метаться потом между Киевом, Харьковом, Крымом и Ростовом и не рассказывать "в меня стрылялы".
 показать весь комментарий
 
 
А может они казарму уже достроили и освободились?
 показать весь комментарий
 
А відео інтерв'ю з Загороднюком,де той буквально тікає від питання про завищені ціни на бронетехніку,часом,не збереглося ? Я бачив різне, але мінстра оборони - істеричку я побачив уперше в житті, - журналіст про інтерв'ю з Міністром оборони
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх