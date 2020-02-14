 Информагентство Минобороны АрмияInform удалило статью о небоеготовности турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2. СКРИНШОТ

Информационное агентство Министерства обороны Украины АрмияInform опубликовало статью о том, что подразделение, которому переданы турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2, вместо учебных полетов вынуждено ремонтировать полученные здания, сообщает Цензор.НЕТ.

Однако спустя некоторое время статья, в которой говорилось, что переданные несколько месяцев назад Воздушным Силам ВСУ турецкие ударные БПЛА Bayraktar TB2 все еще не боеготовы, а подразделение, сформированное под полученные БПЛА, не осуществляет даже учебные полеты, была удалена с сайта АрмияInform.

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АрмияInform по ссылке на статью разместила текст: "На жаль, це стаття більше недоступна". Заголовок также был изменен с "Почему турецкие Bayraktar ТВ2 до сих пор не видят неба" на "Почему турецкие Bayraktar ТВ2…". Однако копия оригинальной страницы сохранилась в Архиве интернета.















