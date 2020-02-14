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Все про:Германия (3524) минские соглашения (2747) нормандская четверка (1085) Фельдгузен (14)

 Германия активно работает над подготовкой "нормандской встречи" в Берлине, - посол Фельдгузен

Немецкая сторона интенсивно работает над подготовкой следующего саммита "нормандской четверки" в Берлине, невзирая на то, что предпосылки для ее проведения еще не созданы.

Об этом посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила в интервью в интервью hromadske, информирует Цензор.НЕТ.

Так она прокомментировала отсутствие через два месяца после встречи "нормандской четверки" в Париже 9 декабря 2019 какого-либо прогресса в переговорах.

"Есть разные оценки этого саммита сейчас, но мне кажется, итоговая декларация саммита - это как бы ориентир для всех сторон сейчас, и в этом направлении они работают. Особенно мои коллеги в Германии. Они готовят следующую встречу, которая должна состояться в апреле. Они действительно интенсивно работают над тем, чтобы следующая встреча была успешной", - сказала Фельдгузен.

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В то же время посол признала, что, по ее мнению, пока нет предпосылок для проведения встречи в "нормандском формате". Ведь в Берлине ее участники должны говорить о политической составляющей Минских договоренностей.

"Но это может измениться. Мы ежедневно работаем, чтобы был результат и был прогресс. Нельзя предсказать, что будет в апреле", - отметила дипломат.

Источник: https://censor.net.ua/n3175783
 
 
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Журналисты агентства приехали в поселок Акбулак, где хоронили военного, но сотрудники МВД не пустили их на траурный митинг и потребовали покинуть населенный пункт. Журналистов ВВС вывезли в Оренбург. - Liga.netНімеччина активно працює над підготовкою "нормандської зустрічі" в Берліні, - посол Фельдгузен - Цензор.НЕТ 8075
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Усім чешеться скоріше вирішити проблеми України за рахунок України, включаючи всенародно обраного презедента.
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Ну Германии насрать на Украину. Им бы лишь побыстрее оформить ЗЕ-капитуляцию и снять с Рашки санкции, чтобы возобновить полномасштабную торговлю и достроить СП-2
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Ну, якщо в самій Україні «партія міра», (русского), насрала на ето, то чого інші Держави повинні піклуватись?
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Гадають вигідно продати путєну Україну??? Думаєте він, коли з'їсть, то вас вже не чіпатиме???
Помиляєтесь...
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А пристайка...который типа министр иностранных дел говорит что никто и ничего не готовит...
Он вообще министр...или собачий хвостик?
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Німці заразились від фрачезе політичним сифілісом!
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Ніхто нічого не готував, окрім Германії. Бліцкріг на Москву.
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...мюнхенська змова №2На сайті Мюнхенської конференції з питань безпеки 14 лютого з'явилася заява «Дванадцять кроків до більшої безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні». Серед підписантів - голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер та колишній очільник МЗС Росії Ігор Іванов, а від України - дипломати Василь Філіпчук, Олександр Чалий та Василь Семеній.Там, зокрема, йдеться про таке:Відновити Спільний центр контролю і координації (СЦКК), з якого у 2017-му вийшли представники Росії;Включити тему бойових дій до переговорів у «нормандському форматі» і розширити повноваження переговорників;Забезпечити доступ місії ОБСЄ до всієї територіїї України, докласти зусиль для того, аби КПВВ на Донбасі були зручними і безпечними для цивільних;Розшукувати зниклих безвісти за участі правозахисних організацій та родин таких людей та за фасилітації Міжнародним комітетом Червоного Хреста та Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти;Спланувати і реалізувати гуманітарні ініціативи, зокрема, щодо розмінування на Донбасі;Забезпечити масштабну відбудову Донбасу (умови мають бути обговорені у на Дельфійському економічному форумі у Греції, а серед інвесторів може бути Росія);Дослідити можливості щодо створення на Донбасі зони вільної торгівлі з ЄСі Росією;Підтримувати плану дій щодо санкцій (виконання Мінських угод має відображатися на зменшенні санкцій щодо Росії);Усунути радіоактивні загрози (за цими даними, на Донбасі понад 1200 радіоактивних джерел, які раніше використовувались у промисловості, медицині і науці, але вичерпали терміни придатності - Тристоронній контактній групі та «нормандській четвірці» радять скласти план, що з цим робити);Почати новий діалог між євроатлантичними структурами щодо взаємної безпеки на базі Групи лідерів з питань євроатлантичної безпеки (куди входить і Росія);Визначити «сфери взаємодії» між ЄС і Росією;Запровадити «новий інклюзивний діалог щодо національної ідентичності», у якому мають бути враховані погляди сусідніх з Україною Польші, Угорщини і Росії на історію та національну пам'ять, мову та досвід меншин.МЗС України поки що це не коментувало.14 лютого відкривається триденна Мюнхенська конфенеція з безпеки за участі 35 очільників держав та урядів...
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