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 Установлены личности украинцев, погибших в результате ДТП под Псковом, - ОГА

Генеральное консульство Украины в Санкт-Петербурге установило личности погибших в ДТП под Псковом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Закарпатской областной государственной администрации.

"Микроавтобус с украинской регистрацией, в котором ехали закарпатцы, столкнулся с грузовиком. В аварии погибли семь пассажиров и водитель микроавтобуса - все граждане Украины. Один из пассажиров, житель г. Рахов, выжил и находится сейчас в больнице", - сказано в сообщении.

По информации Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге в аварии погибли:

- мужчина 1963 года из с. С. Водяное, Раховского района;
- два человека 1964 года рождения из с. Диброва, Тячевского района и с. В.Водяное, Раховского района;
- женщина 1972 года рождения из с. Великий Бычков, Раховского района;
- двое мужчин 1981 года рождения из с. Тересва, Тячевского района и с. Ольховатый, Раховского района;
- два человека из с. Ясиня, Раховского района -1987-го та1998 годов рождения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Восемь граждан Украины погибли и один пострадал в ДТП с микроавтобусом и фурой под Псковом, - ГСЧС. ФОТО (обновлено)

Следственным отделом горотдела МВД РФ возбуждено уголовное дело по факту ДТП.

"Закарпатская областная государственная администрация выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших в ДТП, которое произошло в Псковской области 13 февраля", - сказано в сообщении.

Установлены личности украинцев, погибших в результате ДТП под Псковом, - ОГА 01

Источник: https://censor.net.ua/n3175769
 
 
 Топ комментарии
 
еще раз повторюсь: не может быть под псковом Украинцев!
там могут быть только лица с украинскими паспортами....
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І якого №#%а робили в країні-окупанту?????????
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Народився між Говерлою і Синєвіром, а помер в кацапських *бєнях. Установлены личности украинцев, погибших в результате ДТП под Псковом, - ОГА - Цензор.НЕТ 3379
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І якого №#%а робили в країні-окупанту?????????
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С лекциями выступали или тренинги проводили. Может представляли свои новые книги или фильмы.
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ехали облицовывать склепы псковским десантникам, которыз уконтрапупили на дамбазе
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Ехали убивать *****... под видом заробитчан. Спецоперация СБУ
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еще раз повторюсь: не может быть под псковом Украинцев!
там могут быть только лица с украинскими паспортами....
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да на питер ехали горбатится на оккупанта , на верняка не впервой ...
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не факт... трасса ленинград-киев продолжает таллиннскую трассу. Может, в Финляндии президентский двопец реконструировали или Старого Томаса в таллиннском Кадриорге золотом умащивали... всяко может быть
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Национальность погибших не указана , в паспортах только гражданство Украины.
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Реєстрація - з вотчини зажопів мертвечука. Закарпаття...
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И какого хера они там делали ? Партизанили ?
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Нюня, они монету колотили для семьи. Пашут как быки, а ты сидишь на жердочке, кукарекашь, про жизнь убогую. Снимай табу, пойдет копейка.
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Та да, заработали. Могло б бути гірше - взяли б їх за "терроризм" та міняли б на своїх терористів. **** бубочка той всіх злочинців на таксистів та ватних довбойобів залюбки міняє поки герої по тюрмах лугандона та рашки сидять.
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Вы ему зря рассказываете ,что дважды два четыре Встановлено особи українців, які загинули в ДТП під Псковом, - ОДА - Цензор.НЕТ 3064оно идиот.
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странный способ заработать денежку
Уж лучше в гей-бордель пойти на работу
там по крайней мере все честно
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Так этот поц и трудится в борделе ,очком своим там приторговывает.
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Да,теперь заколотят их самих Встановлено особи українців, які загинули в ДТП під Псковом, - ОДА - Цензор.НЕТ 1188а ты как получал пенсию ,как идиот так и будешь её получать. Встановлено особи українців, які загинули в ДТП під Псковом, - ОДА - Цензор.НЕТ 9173
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Стоп брутальная, я же вроде на дурдоме))) Снова подтянул серую шавку. Старый номер, массовка, отсмеялись не раз. Ты хоть лайкни сам себе, лизни макушку у волчонка. Давай по новой, все #уйня!
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Вынужден тебя разочаровать,но кукарекаешь здесь только ты.
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Кто из вас лучше делает, ты или сотрудница Нюня?
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Тує їхали москалям хати робити, тує грошей заробити, тує роз....шилися.
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Їздили продаватись у заручники х№ла?
Може загально-національний траур об'явимо?
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жаль что теперь тела надо за наш счет везти сюда.
поднимали экономику Орды(хотя "орда" неприменимо к Рашке, ибо это как Эйнштейна с Песковым сравнить, либо Путина с Путиным, ибо все они тупые)
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Народився між Говерлою і Синєвіром, а помер в кацапських *бєнях.
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Це ХОХЛИ. Манкурти. Земля цім істотам скловатою.
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Я вже на ФБ-сторінці Закарпатської облдержадм. вже "поспівчував".
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такие как ты только могут и поднасрать повсюду где попало,а потом еще гордиться этим,клоун
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а ведь можно понять и простить, онежедети, ехали за методичками в фээсбэ, всего лишь
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І пох... дебіли. Вам для чого Порох Європу відкрив. Кого уя їздити відбудовувати мордор, який нас вбиває і ніщить. Пох..
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Порох Європу відкрив? без порошка ніхто не знав де європа? передоз?
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Не вам їх засуджувати, заробляли, як могли і в нікого не просили, а сидіти на дивані і писати, простіше простого, може на війну махнули б...
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Ну в лугандоне заробітчани теж " заробляли, як могли" в опочлении новососии... Треба ще по ним траур зробити.... Вони ж наші труженіки та кормільци я Сивуха казав.
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Дура.Европа открыта, а эти паскуды в кацапию очки кацапам вылизывать.
Работали б в Европе и проблем бы не было, просто в Европе не очень ********* алкашню с Украины, вот алкашня и чешет к кацапам, где бухнуть спросоня за положняк.Короче туда им и дорога.
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Вот как хотите воспринимайте, а мне реально похххю.Какого хера поперлись в кацапию?
Горбатиться на кацапов, в то время когда их же закарпатские пацаны гибнут на фронте..
Мрази одним словом... Земля им бетоном.
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хлопці їхнього віку в окопах біля золотого мерзнуть....
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Закарпатцы... ехаои в паРашу... когда ЕС под боком...
Феерические идиоты! Встановлено особи українців, які загинули в ДТП під Псковом, - ОДА - Цензор.НЕТ 5884
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возможно у них условия работы были лучше чем в ЕС
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нет, в Европе нужно языки знать. А в расее можна разгаваривать па руске!!!
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В ЄС та у нас хоч трохи прямі руки треба мати щоб заробити. То вони в опочление закарпаття їхали записуватись. рашка с хазарами там уже давно воду муте.
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Коли зі своїх 50ти з лишком років бухаешь 30 років, то хто його при своєму глузді найме?
Правильно - тільки ті що бухають ще більше!
Я кожен день бачу таких "працівників" на київському вокзалі. Пробухани, смердючі, с трясучимися руками, яким навіть таулет прибирати довірити не можна.
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А что значит мужчина, женщина и человек? Как устанавливается разница между ними?
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порохоботи навіть в такій темі гидять, покидьки
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Чесно кажучи, я б закрив у цій темі коментарі бо пишуть чмуйню і порохоботи і зебіли. Порохобот.
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согласен,люди не от добра туда поехали,а тут находяться идиоты которые на костях пляшут и радуються,в этом вся суть украинцев,потом такие бют себя в грудь и говорят что они лучше кацапов,ни на грам не лучше
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Теж втомився від війни? Ти такий сірий та убогий що тут не можеш заробити? Не можеш у Європі заробити? Може просто надо перестать бухать и спускать деньги на гральні автомати?
Лузер.
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не надо оскорблять и агрессивничать на незнакомого человека, кроме того если он тебе не знаком, в даном случае ты выглядишь куда более омерзительно чем те кто ездит в россию на заработки когда себя так ведешь
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а я вчера говорил что вполне вероятно что люди с Западной Украины,а мне говорили что я идиот и что мол это сто процентов домбасяне туда сунулись )
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Россия убивает. И не только градами, пора бы это уже всем понять.
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Добрий десяток нормальних країн під носом . Словачина , Чехія ,Польща , Угорщина ....... чого пертися до чорта в є бєня ? Дібіли .
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бото-швале-мразь гыгыкает над смертью граждан Украины.
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