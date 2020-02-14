 Установлены личности украинцев, погибших в результате ДТП под Псковом, - ОГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Закарпатской областной государственной администрации.
"Микроавтобус с украинской регистрацией, в котором ехали закарпатцы, столкнулся с грузовиком. В аварии погибли семь пассажиров и водитель микроавтобуса - все граждане Украины. Один из пассажиров, житель г. Рахов, выжил и находится сейчас в больнице", - сказано в сообщении.
По информации Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге в аварии погибли:
- мужчина 1963 года из с. С. Водяное, Раховского района;
- два человека 1964 года рождения из с. Диброва, Тячевского района и с. В.Водяное, Раховского района;
- женщина 1972 года рождения из с. Великий Бычков, Раховского района;
- двое мужчин 1981 года рождения из с. Тересва, Тячевского района и с. Ольховатый, Раховского района;
- два человека из с. Ясиня, Раховского района -1987-го та1998 годов рождения.
Следственным отделом горотдела МВД РФ возбуждено уголовное дело по факту ДТП.
"Закарпатская областная государственная администрация выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших в ДТП, которое произошло в Псковской области 13 февраля", - сказано в сообщении.
там могут быть только лица с украинскими паспортами....
Уж лучше в гей-бордель пойти на работу
там по крайней мере все честно
Може загально-національний траур об'явимо?
жаль что теперь тела надо за наш счет везти сюда.
поднимали экономику Орды(хотя "орда" неприменимо к Рашке, ибо это как Эйнштейна с Песковым сравнить, либо Путина с Путиным, ибо все они тупые)
Работали б в Европе и проблем бы не было, просто в Европе не очень ********* алкашню с Украины, вот алкашня и чешет к кацапам, где бухнуть спросоня за положняк.Короче туда им и дорога.
Горбатиться на кацапов, в то время когда их же закарпатские пацаны гибнут на фронте..
Мрази одним словом... Земля им бетоном.
Феерические идиоты!
Правильно - тільки ті що бухають ще більше!
Я кожен день бачу таких "працівників" на київському вокзалі. Пробухани, смердючі, с трясучимися руками, яким навіть таулет прибирати довірити не можна.
Лузер.