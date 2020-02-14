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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4592) Путин (25417)

 Зеленский поговорил по телефону с Путиным об освобождении удерживаемых лиц и подготовке к встрече в "нормандском формате", - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Стороны обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время Нормандского саммита 9 декабря 2019 г. в Париже, а также подготовку к следующей встрече лидеров "Нормандской четверки", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Отдельно Владимир Зеленский и Владимир Путин акцентировали внимание на процессе освобождения удерживаемых украинских граждан, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в Российской Федерации", - отметили в Офисе президента.

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"Стороны согласились с необходимостью активизировать работу на уровне Трехсторонней контактной группы в Минске для реализации достигнутых договоренностей", - добавили в ОП.

Напомним, первый раз телефонный разговор между Зеленским и Путиным состоялся 11 июля2019 года. Затем 7 августа Зеленский созванивался с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить смерть 4 украинских воинов на Донбассе в результате обстрела со стороны наемников РФ. 7 сентября Зеленский снова говорил с Путиным по телефону. 25 ноября Зеленский также провел телефонную беседу с Путиным - разговор касался возвращения Россией украинских кораблей и газовых переговоров в трехстороннем формате.31 декабря Зеленский и Путин по телефону обменялись поздравлениями и договорились о согласовании новых списков на обмен.

Источник: https://censor.net.ua/n3175767
 
 
 Топ комментарии
 
Поздоровив з днем св.Валентина.
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Точно?
А может согласовывали что врать про Оманскую "стрелку"?
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Дебаты на стадионе 19 апреля 2019.
З приводу Путіна, я ніколи у своєму житті не розмовляв з Путіним. А мені відомо, скільки разів ви розмовляли з паном Путіним телефоном, через Медведчука, чи напряму, починаючи від 2014 року, більше десяти.

Ишак уже побил пятилетний рекорд!
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А це, на маю думку, ще один доказ зустрічі в Омані, до цього не було ніяких дзвінків а тут не пройшла і доба я він уже дзвонить. А це означає що там було щось дуже серйозне.
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Вова это я Владимир Пианист...ШЕФ! УСЕ ПРОПАЛО!!!
рейтинг падает...73% лохов зашевелились...
Ростов все ближе...
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отпустите уже бубу сегодня домой - выходной ему дайте, пусть ленку цемнет и с детьми побудет, он когда из себя преза не корчит всем легче....
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Ох, зря идиоты ЗЕлёные наехали на "Радио Свобода") Ответочка от США замучает)
Пресс-секретарь путина песков заявил, что встреча в Омане зеленского с патрушевым - ложь.
Пресс-секретарь зеленского мендель заявила, что зеленский никогда не встречался с патрушевым.

Ну, во-первых, - песков и мендель, - спасибо вам большое, ибо лучшего подтверждения того, что зеленский таки встречался в Омане с патрушевым - не найти)

Во-вторых, офис президента решил подать в суд на "Радио Свобода" за клевету.
Но дело в том, что журналисты "Радио Свобода" работают за гранты Конгресса США и когда они говорят: "наши источники нам сообщают" - это подразумевает, что инфу им сливают американцы, и инфа эта - имеет вес.

Поэтому лично мне сейчас очень любопытно посмотреть за развитием этого суда.
Вполне вероятно, что на нем американцы в подтверждение своих слов могут опубликовать фото или видеоматериалы встречи зеленского и патрушева - и это уже будет прямое основание для импичмента клоуна.
Подождем, и готовим попкорн.
Nick Vest
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зелох не в суд а к ху-лу побежал жаловаться на радио свободы
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