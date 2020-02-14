 Зеленский поговорил по телефону с Путиным об освобождении удерживаемых лиц и подготовке к встрече в "нормандском формате", - ОП

Стороны обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время Нормандского саммита 9 декабря 2019 г. в Париже, а также подготовку к следующей встрече лидеров "Нормандской четверки", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Отдельно Владимир Зеленский и Владимир Путин акцентировали внимание на процессе освобождения удерживаемых украинских граждан, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в Российской Федерации", - отметили в Офисе президента.

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"Стороны согласились с необходимостью активизировать работу на уровне Трехсторонней контактной группы в Минске для реализации достигнутых договоренностей", - добавили в ОП.

Напомним, первый раз телефонный разговор между Зеленским и Путиным состоялся 11 июля2019 года. Затем 7 августа Зеленский созванивался с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить смерть 4 украинских воинов на Донбассе в результате обстрела со стороны наемников РФ. 7 сентября Зеленский снова говорил с Путиным по телефону. 25 ноября Зеленский также провел телефонную беседу с Путиным - разговор касался возвращения Россией украинских кораблей и газовых переговоров в трехстороннем формате.31 декабря Зеленский и Путин по телефону обменялись поздравлениями и договорились о согласовании новых списков на обмен.