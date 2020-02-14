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 Политика Украины
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Все про:Пташник (8) Фриз (179) Европейская Солидарность (258)

 Экс-нардеп Пташник будет баллотироваться от "ЕС" в Раду по 179 округу на Харьковщине

Виктория Пташник баллотируется от партии "Европейская Солидарность" в Верховную Раду в 179 округе Харьковской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Fаcebook сообщила нардеп Ирина Фриз.

После подачи документов в ЦИК Виктория Пташник заявила, что команда "Европейской Солидарности" систематически отстаивает национальные интересы Украины и именно поэтому она выбрала эту команду.

"Я не могу спокойно наблюдать, как шаг за шагом сдают интересы государства, как разрушаются государственные институты, как Украина ослабляет свои позиции на международной арене. Уверена, что сейчас парламенту, как никогда, нужна настоящая проукраинская оппозиция, способная конструктивно контролировать власть, защитить государственность Украины и бороться с несправедливостью! Поэтому я иду на довыборы в Верховную Раду Украины по 179 избирательному округу (Харьковская область) вместе с командой Европейская Солидарность, которые состоятся 15 марта", - заявила Виктория Пташник.

Также Ирина Фриз добавила, что команда "Европейской Солидарности" поддерживает кандидата, как человека, который всегда отстаивал государственную позицию.

"Виктория Пташник выдвигается от Европейской Солидарности по 179 округу. Для нашей команды это очень важно, ведь именно такие политики как Виктория искренне всегда отстаивали идеалы и ценности верховенства права, свободы граждан, европейский и евроатлантический вектор развития Украины", - отметила нардеп

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.Экс-нардеп Пташник будет баллотироваться от ЕС в Раду по 179 округу на Харьковщине 01

Источник: https://censor.net.ua/n3175765
 
 
 Топ комментарии
 
Толи дело фотограф/тамада/квнщик от слуги народа
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Оторванная от корыта самонемощка 9 месяцев страдала и решила наконец-то спасать страну в рядах ПЕС
Ржака))))
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чужда она для этого города жлобов
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Писали, там Светличная идет. Теперь Пташник, а поэтому победит какая то зеленая мразь. Обычно так у патриотов. Будут слезы лить и ныть, что нужно было выдвигать единого кандидата.
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Свєтлічная може проскочити, за неї в Харкові досить добре відгукувались... Хоча особисто мені Пташник біль симпатична.
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та не совсем так..... п#ды там краснопузым периодически вваливают.......
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это исключения.

а основная масса - эталонные жлобы
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Это не город,это южная часть Харьковской области(вотчина Рыгов- Гиршфельда.)Однако если Пташник -Порошенко,то ей последнее место гарантировано.А победит СН.Без обиняков.
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Как ни странно---но так. Если не хуже.При упоминании например про Бойко, совки восторженно блеют и верят истово. Основная трагедия в городе на сегодня, что в этом сезоне и в апреле паски развозить Газелями не будут хлеб-комбинатовские. Поставщик пасок не проскочил в этот раз в депутаты---ментик Денисенко! Два созыва пенсы с восторгом получали на каждого, случалось что лишние были---кому досталось, на седьмое небо улетали. И на тебе! Кстати единственная радость что кто то там из СН прошёл по округу мента! Такие вот реалии.
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100%. Победа Слуг урода практически по всем округам в Харькове это плохо, с одной стороны, с другой стороны эту суки из жопоблока все пролетели- это гуд. Если бы еще их повесить на Сумской, как это делали освободители немцы в 41-м..
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Город нежлобов Киев проголосовал повально за зеленую мразь. Так нехер *******.
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Гыыыы, юрист из самонемощи теперь патриот от песа)))
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Толи дело фотограф/тамада/квнщик от слуги народа
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Шо не так?
Тебя же кондитер не смущал в кресле президента
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Лишнехромосомное, у Порошенко большой опыт в управлении, а его дела на посту президента только с засцанными глазами не видели.
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балотується, "аби було". Бо зебіли мочу клована ще не спльовують, глотають. Терпіли... Да, а глотати від овощних там, на Слобожанщині - їм ще звичніше.
Ну, нехай Віка спробує... Якщо є бабло в неї, чи в папіка.
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Ну можно же конкретно указать где именно 179 округ? Ну дешево и не профессионально всё! Ведь принципиально в целом это.
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Юг Харьковской области.(Лозовая,Зачепиловка,Красноград ,Сахновщина с районами.) Победит СН. У меня там полрайона родаков.
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Оторванная от корыта самонемощка 9 месяцев страдала и решила наконец-то спасать страну в рядах ПЕС
Ржака))))
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Принципиальной разницы между птичницей и свадебным папараццци не усматриваю
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Удачи. Главное по-меньше зажопья и Зелёного говнища.
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Неплохо бы всем подождать до 16/03. А вот тогда и поговорим . -)))))
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Я удивляюсь, что еще у группировки Порошенко (Вальцмана) есть преданные еврейки Фриз,Пташник,Климпуш и пр. Так что пусть пока радуется пахан.
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Одной меньше, одной больше... там их до е...й матери.
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