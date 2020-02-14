 Проведены учения в 10 регионах, пополнены запасы инфекционных больниц, - ЦОЗ о подготовке Украины к борьбе с коронавирусом

Как страна готовится к угрозе рассказал исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья при Министерстве здравоохранения Украины Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель".

"У нас на уровне 10 регионов страны были проведены симуляционные обучения – упражнения, которые симулируют такой случай", – рассказал Кузин.

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"У нас также были пополнены запасы, которые понадобятся для инфекционных больниц. Сейчас все опорные больницы, которые будут работать с такими больными, уже имеют средства индивидуальной защиты", – добавил он.

Представитель Минздрава также сообщил, что ведомство отслеживало ситуацию с прибытием в порт Одессы корабля из Китая. Он отметил, что подозрение на коронавирус у членов экипажа не подтвердилось.

"За каждым таким судном ведется наблюдение с того момента, как оно выходит из первого порта. Этот корабль выходил из порта КНР 16 января, потом заходил в Египет 1 февраля, также в Ливан 3 февраля, Турция была 8 февраля. Последний порт перед Украиной была Румыния 10 февраля. Информация по каждому пункту захода судна передавалась в украинский санитарно-карантинный отдел и в санитарно-карантинные пункты Одесского областного лабораторного центра", – рассказал Кузин.

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"Мы получили информацию, что 24 января, через некоторое время после выхода судна с территории Китая, были зафиксированы симптомы острой респираторной инфекции у двух членов экипажа. Они были по рекомендации наземной службы изолированы от других лиц и также за ними было установлено медицинское наблюдение. Ежедневно два раза в день утром и вечером у них были замеры температуры и опрос, чтобы убедиться, что их симптомы не нарастают", – отметил представитель Минздрава.