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 Политика Украины, Здоровье
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 Проведены учения в 10 регионах, пополнены запасы инфекционных больниц, - ЦОЗ о подготовке Украины к борьбе с коронавирусом

В регионах Украины проходят обучения по противодействию коронавирусу из китайской провинции Хубэй.

 Как страна готовится к угрозе рассказал исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья при Министерстве здравоохранения Украины Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель".

"У нас на уровне 10 регионов страны были проведены симуляционные обучения – упражнения, которые симулируют такой случай", – рассказал Кузин.

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"У нас также были пополнены запасы, которые понадобятся для инфекционных больниц. Сейчас все опорные больницы, которые будут работать с такими больными, уже имеют средства индивидуальной защиты", – добавил он.

Представитель Минздрава также сообщил, что ведомство отслеживало ситуацию с прибытием в порт Одессы корабля из Китая. Он отметил, что подозрение на коронавирус у членов экипажа не подтвердилось.

"За каждым таким судном ведется наблюдение с того момента, как оно выходит из первого порта. Этот корабль выходил из порта КНР 16 января, потом заходил в Египет 1 февраля, также в Ливан 3 февраля, Турция была 8 февраля. Последний порт перед Украиной была Румыния 10 февраля. Информация по каждому пункту захода судна передавалась в украинский санитарно-карантинный отдел и в санитарно-карантинные пункты Одесского областного лабораторного центра", – рассказал Кузин.

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"Мы получили информацию, что 24 января, через некоторое время после выхода судна с территории Китая, были зафиксированы симптомы острой респираторной инфекции у двух членов экипажа. Они были по рекомендации наземной службы изолированы от других лиц и также за ними было установлено медицинское наблюдение. Ежедневно два раза в день утром и вечером у них были замеры температуры и опрос, чтобы убедиться, что их симптомы не нарастают", – отметил представитель Минздрава.

Источник: https://censor.net.ua/n3175764
 
 
 Топ комментарии
 
Не дай бог добереться вірус до нас, і накриється вся ота готовність великою булькою. А вожді зєбуїнів полетять лікуватися в Німеччину.
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Армия США уже дополнительно лагеря, суммарно на 10000 чел. обустраивает. А тут максимум койка в коридоре, не дай бог что случится.
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И в общих очередях уже предусмотрены льготные места...
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К коронавирусу они готовы, а к наступлению Путина готовы? Не сегодня завтра будет от ***** большая свинья.
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Иммунитет не вырабатывается, а повторное заболевание может стать смертельным. Новость от китайских медиков.
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Не дай бог добереться вірус до нас, і накриється вся ота готовність великою булькою. А вожді зєбуїнів полетять лікуватися в Німеччину.
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Армия США уже дополнительно лагеря, суммарно на 10000 чел. обустраивает. А тут максимум койка в коридоре, не дай бог что случится.
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Больше на сказки похоже. Если в Борисполе самоли с китая не проверяют на наличие хотябы уже больных с температурой, а в Одессе корабли, которые заходят в порт...
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Коронвирус - это вирус ВИЧ, встроенный в вирус гриппа, и передающийся воздушно - капельным путем. (Передача половым путем - это вчерашний день). . Что наша медицина будет лечить : грипп или Вич ?)
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Как дела на фронте "борьбы" дядя-дилер марлевых повязок? Ты, отписываешься только в новостях о "борьбе". Проведено навчання в 10 регіонах, поповнені запаси інфекційних лікарень, - ЦГЗ про підготовку України до боротьби з коронавірусом - Цензор.НЕТ 7938 На твой вопрос ответствую: твои презервативы для дыхания, то есть- марлевые повязки, разберут, по идее, ты не волнуйся. Шо потом? Химкондомы какие-нибудь? Поделись планами "борьбы. Проведено навчання в 10 регіонах, поповнені запаси інфекційних лікарень, - ЦГЗ про підготовку України до боротьби з коронавірусом - Цензор.НЕТ 7938
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