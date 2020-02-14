 ГБР объявило о подозрении харьковскому патрульному, который в погоне ранил мужчину

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что полицейскому объявили подозрение за превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).
В случае доказательства вины, полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Напомним, 13 февраля патрульного полицейского задержали в Харькове после того, как в погоне он подстрелил пассажира автомобиля, который преследовал из-за вождения в нетрезвом состоянии.
т.е. он просто так за ним гонялся чтобы умышленно пристрелить....
а то что коп выполнял свои прямые обязанности? а то что пянь за рулем? а то что оружие служебное и он имеет право его применять.... это не считается????
из-за вождения в нетрезвом состоянии.Источник:
А питання до висера цензора: доведено що водій був нетверезий? Існує відео де водій дає інтерв'ю після проходження медогляду. Навіщо брехати? Деградовані аваківськи недоноски у вигляді патрульної полюції внаслідок своїх непрофесійних дій покалічили людину і намагаються як завжди прикрити злочин якоюсь брехнею. Спочатку виступає якась хвойда з патрульної поліції і бреше, потім прокуратура арештовує? В цьому випадку прокуратура і ДБР своєчасно взяли відео з патрульного авто де чітко видно як одоробки стріляють. Ніхто не захіщає наркоманів і алкашей за кермом. але в цьому випадку дії поліції були такі що не відповідають обстановці. Хотіли зробити 130 а отримали підозру.
Там вроде как, полицейского который стрелял сначала ударили в заносе автомобилем.А потом убегали.