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 Политика Украины
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Все про:ВР (24408) Тимошенко (24409) Разумков Дмитрий (392)

 Сломанный Тимошенко микрофон спикера стоит 11,5 тыс. грн

Микрофон спикера Верховной Рады, который был сломан Юлией Тимошенко во время блокирования президиума парламента 6 февраля, не подлежит ремонту и стоит 11 550 грн.

Об этом сообщили в Информационном управлении Аппарата Рады на запрос "Укринформа", передает Цензор.НЕТ.

"... в сессионном зале был выведен из строя микрофонный пульт AKG, в котором сломан, не подлежит ремонту и не пригоден к дальнейшей эксплуатации капсюль к микрофону на гибкой ножке AKG СК-47. Стоимость одного капсюля к микрофону на гибкой ножке AKG СК-47 согласно прайс-листам поставщиков составляет 11 550,00 грн", - говорится в ответе на запрос.

На вопрос, были ли возмещены средства на новый микрофон партией "Батькивщина", в информуправлении уточнили, что Аппарат ВР не является распорядителем такой информации.

Напомним, ранее сообщалось, что глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время блокирования президиума против принятия закона о рынке земли оторвала провода у главного микрофона на месте спикера Дмитрия Разумкова.

Позже глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что "Батькивщина" должна компенсировать стоимость сломанного Тимошенко микрофона в десятикратном размере.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Закон о земле хотят принять на следующей сессионной неделе, - Тимошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3175759
 
 
 Топ комментарии
 
Я можу поремонтувати. Привозьте. Зекономлю державі грошей. Сломанный Тимошенко микрофон спикера стоит 11,5 тыс. грн - Цензор.НЕТ 8840
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Земля Украины и жизни украинцев стоят дороже. А власть пусть не за микрофон думает, а за то, что в кресле президента сидит предатель Украины , окруженный агентами Кремля. Путин готовит в ближайшее время для Украины большую подлость и нужно к ней готовится, а не заниматься продажей последнего , что в стране осталось.. Возможно скорое наступление на фронте, на юге, все что угодно, а зеленые жабы к этому готовы? Готовы защищать страну зеленые рептилии? Готовы отражать наступление? Посмотрим как Зеля будет на фронте впереди на белом коне главнокомандовать.
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Вана візьме допомогу від держави бо не має грошей а варенична мами майже збиткова вже двадцять п'ять років...
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Чіста залатой! Тре КРУ на ВР засилати, хай перевірять що там в них за розцінки такі...
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Земля Украины и жизни украинцев стоят дороже. А власть пусть не за микрофон думает, а за то, что в кресле президента сидит предатель Украины , окруженный агентами Кремля. Путин готовит в ближайшее время для Украины большую подлость и нужно к ней готовится, а не заниматься продажей последнего , что в стране осталось.. Возможно скорое наступление на фронте, на юге, все что угодно, а зеленые жабы к этому готовы? Готовы защищать страну зеленые рептилии? Готовы отражать наступление? Посмотрим как Зеля будет на фронте впереди на белом коне главнокомандовать.
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Знову рептілоїди винні, та що ж це таке
А стиль меседжу у вас ну точно Скабєєва
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забавно что зебилов нима в темах про оманские зашквары.
А тут прям аншлаг)
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Зєбуїни готові лише скакати по пальмах. І то в Омані.
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Так они не просто так скачут по пальмам , они помогают врагу в наступлении, которое враг готовит не сегодня завтра.
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Лариса, почему вы ещё не в очереди в военкомат?
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Она ожидает свою подружку Таню Черновол?
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Смерть кацапским оккупантам.Это тебя касается.
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Жду пока ты пройдешь, боров диванный и не будешь женщин вперед себя пхать.
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Огонь-девка! Дави клопов-зелененьких вонючек...
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Один микрофон стоит как собака элитной породы "брагар"
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Ты не учел те моральные борошна, что пережил розимкович и тот боров-тещина приживалка... они не исчислимы в денежном выражении, эти борошна...
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юдя як суперХуцпатаХайка НІКОЛИ НЕ ЗАПЛАТИТЬ!! Бо ж її "свої"більше не поважатимуть Зламаний Тимошенко мікрофон спікера коштує 11,5 тис. грн - Цензор.НЕТ 5807
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Посмотрел у нас - цена AKG СК-47 приблизительно 350 Долларов США...
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Тобто, грубо 8750 грн...
Альо гараж! Хто спёр астальное!!!
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Тот, другой, - он все стерпит и примет.
Он навинчен на шею мою.
Нас всегда заменяют другими,
Чтобы мы не мешали вранью.
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Я можу поремонтувати. Привозьте. Зекономлю державі грошей.
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По цене сложно определиться---но наверно не Шуровские стоят.
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Тимчасово спікер буде користуватись радіомікрофоном для караоке.
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По сравнению с тем сколько отстегивает "аграрное лобби" за противодействие рынку земли - это даже не копейки, а пыль под ногами туфлей луи виттон.
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ЛАХІ! Тре було капсюлі в Шур замовляти вони дорожчі!
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Шуріки - для професійних виконавців, для аматорів можна і динамічні МКашки. Сломанный Тимошенко микрофон спикера стоит 11,5 тыс. грн - Цензор.НЕТ 5845
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З китайських мобілок теж покатять, теж мені супер виконавці! До того ж в ВР кілька десятків пультів депутатів від Криму і ордло без діла простоюють, поміняти роботи на 30 хвилин.
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Там нема кому - всі вакансії посіли юристи з соломоновською освітою невстановленого зразку. Зламаний Тимошенко мікрофон спікера коштує 11,5 тис. грн - Цензор.НЕТ 4714
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В тому києві бариги жадніші ніж в ісруєлі!
Сраний копійчаний мікрохфон тулять за $470 ! Сломанный Тимошенко микрофон спикера стоит 11,5 тыс. грн - Цензор.НЕТ 4927
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-Як вам?
-Зелено! Зелено!
-Що?
-Зелено-призелено! Зламаний Тимошенко мікрофон спікера коштує 11,5 тис. грн - Цензор.НЕТ 1018
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Вана візьме допомогу від держави бо не має грошей а варенична мами майже збиткова вже двадцять п'ять років...
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Йуля вже розплатилась за мікрофон власною кровью! Зламаний Тимошенко мікрофон спікера коштує 11,5 тис. грн - Цензор.НЕТ 7620
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Тут вопрос в другом. Сколько стоит сам спикер?
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И это 5 млн гривен потрачено на то, чтобы куча в большинстве своём безграмотных мудаков могла п#здеть такую охинею от которой даже детям стыдно...
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Так у нее 5 гривен на счету, и однокомнатная квартира в Днепре, бедняшка.
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Ты не поверишь, но это еще не самая высокая цена подобных девайсов. Это не микрофон для караоке и не ширпотреб. Вон, у меня сейчас на работе ребята со службы поддержки сидят с гарнитурой plantronics по 4000 грн. Есть еще и маршалы - те по 7000грн. Обычная рабочая гарнитура.
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А на Али спец. "аудиофильный" кабель питания по штукарю толкают. Он такой, из бескислородной меди с омеднением... Электроны в нем специальным образом закручиваются, чтобы музыка по пути не терялась...
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Не городи фигни. Профи или полупрофи аудитехника никогда дешевой не была.
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Юльке, давно нужно шею свернуть...как она микрофон
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не рой могилу другому, не ровен час сама в ней можешь оказаться(С)
народная мудрость.
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Читаешь новость, но уже даже не удивляешься - Цензор превратился в проплаченную помойку..
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ХЗ, как то маловато в башке укладывается... Капсюль значит. Ну пусть- этот самый кап повредить непросто даже для говенного микрофона. За 11 с половиной штук микрик должен сам песни сочинять и петь... Я бы смог еще понять, кабы Джулька выдрала весь пульт и кого нибудь им отоварила. И повторю слова William S. Bok.- такая херь, от которой даже самому стыдно...
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офігеть на радіоринку можна за 500 купити
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Баюзь с арикхметекой у кавота праблеммы! Хоть бы название этого микрофона написали! Подобный, самый дорогой микрофон, пока что нашёл только за 1407 гр. !!!
PS: Браконьеров с бычками по 140 гр./кг. уже поймали, когда в магазинах по 4 гривны они стоили! =)))
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>>капсюль к микрофону на гибкой ножке AKG СК-47<<
галімий капсюль мікрофону "коментаторського класу". Тобто найдешевшого, типу як водій оголошує зупинки. Чи там стоїть капсюль для фронтмена-вокаліста всесвітньо відмого рок-гурту?
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зЕлень небось продавала, остальные деньги на шаурму ушли!
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Намёк на самом деле понятен... скажут, что микрофон не выдерживает депутатской «нагрузки»... под этим предлогом предложат заменить все микрофоны в зале и распилят на этом немерено бабла... Вы сделали это вместе!
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Це не мікроХВон скільки коштує, це роздеребанені кошти при закупівлі мікроХВонів. Ану напишіть марку мікроХВона ми погуглемо скільки він дійсно коштує. Думаю не більше 100 баксів, а то й 50. А коли його купляли просто списали 11500 та й закупка була мабуть коли ще бакс 8 гривень коштував...
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