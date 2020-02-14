 Сломанный Тимошенко микрофон спикера стоит 11,5 тыс. грн

Об этом сообщили в Информационном управлении Аппарата Рады на запрос "Укринформа", передает Цензор.НЕТ.

"... в сессионном зале был выведен из строя микрофонный пульт AKG, в котором сломан, не подлежит ремонту и не пригоден к дальнейшей эксплуатации капсюль к микрофону на гибкой ножке AKG СК-47. Стоимость одного капсюля к микрофону на гибкой ножке AKG СК-47 согласно прайс-листам поставщиков составляет 11 550,00 грн", - говорится в ответе на запрос.

На вопрос, были ли возмещены средства на новый микрофон партией "Батькивщина", в информуправлении уточнили, что Аппарат ВР не является распорядителем такой информации.

Напомним, ранее сообщалось, что глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время блокирования президиума против принятия закона о рынке земли оторвала провода у главного микрофона на месте спикера Дмитрия Разумкова.

Позже глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что "Батькивщина" должна компенсировать стоимость сломанного Тимошенко микрофона в десятикратном размере.

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