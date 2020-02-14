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 Депутат Киевского горсовета со своим братом присвоил 6 участков земли в Голосеевском районе общей стоимостью более 2,5 млн грн, - САП

В Высшем антикоррупционном суде состоялось подготовительное судебное заседание по делу об обвинении депутата Киевского городского совета - бывшего секретаря земельной комиссии и его сообщника в незаконном завладении 6 участками в Голосеевском районе города Киева общей стоимостью более 2,5 млн гривен, которые находились в коммунальной собственности общины столицы .

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы САП в Facebook.

Коллегия судей ВАКС рассмотрела и отказала в удовлетворении ходатайства защиты об отводе коллегии. После чего судьи объявили перерыв в заседании до 14:00 ч. 2 апреля 2020.

В ведомстве напомнили, что в ходе предварительного расследования было установлено, что в течение 2008-2014 годов подозреваемый, находясь в должности секретаря комиссии Киевсовета по вопросам земельных отношений, незаконно завладел 6 участками в Голосеевском районе города Киева общей стоимостью более 2,5 млн гривен, которые находились в коммунальной собственности общины столицы.

Согласно преступной схеме, депутат на основании поддельных заявлений инициировал выделение вышеуказанных участков лицам, копии документов которых удавалось получить его брату (односельчанам). В дальнейшем он изготавливал протоколы рассмотрения этих вопросов на заседании земельной комиссии, соответствующие проекты решений Киевсовета и лично голосовал за принятие этих решений.

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Также установлено, что подделаны все документы за подписью приобретателей земельных участков, которые были составлены при изготовлении технической документации по приватизации земли.

Уже после этого, брат подозреваемого убеждал получателей дать на его имя доверенности на представление их интересов, по которым в порядке передоверия выдал доверенности на имя помощницы депутата.

На основании этих доверенностей помощницей подозреваемого заказывалась регистрация права собственности на землю за приобретателями и осуществлялось распоряжение земельными участками.

При этом ни один из формальных владельцев не только не пользовался полученной землей, но даже не знал, что стал ее владельцем.

Депутату Киевского городского совета инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.ч.3, 4 ст.358 Уголовного кодекса Украины. Его сообщнику - ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 УК Украины.

В САП напомнили, что согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

Депутат Киевского горсовета со своим братом присвоил 6 участков земли в Голосеевском районе общей стоимостью более 2,5 млн грн, - САП 01

Источник: https://censor.net.ua/n3175756
 
   
 Топ комментарии
 
Депутаты-это люди, которые за наши с вами деньги воруют наши с вами деньги…
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І знов без прізвища... Чи це тіко волонтерів та АТОшників до вироку суду всі по прізвищах знають, а депутан - ні-ні! Якісь подвійні стандарти в українського "правосуддя"... Зовсім подвійні
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классика жанра отжимают сворованное - Земля ведь не "вырастет" еще раз..., или кто то думает , что ее получит на безо платной основе- согласно Конституции, какой то простой "смертный" ... Депутат Київської міськради зі своїм братом привласнив 6 ділянок землі в Голосіївському районі загальною вартістю понад 2,5 млн грн, - САП - Цензор.НЕТ 1919
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Растянули крысы подлые всю Украину.
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Ну да, для таких воров готовят рынок - продадут
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Он вообще бесплатно "выделил" землю... никто ничего не покупал и не платил, кроме как за нотариуса. Потому что землю у держави или у города купить нельзя (нельзя продавать землю), но можно бесплатно "выделить" правильному человеку. Как мы видим этот "правильный человек" может даже об этом не узнать никогда что у него была земля и он её продал за от 110 000 до 160 000 гривен за сотку.
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классика жанра отжимают сворованное - Земля ведь не "вырастет" еще раз..., или кто то думает , что ее получит на безо платной основе- согласно Конституции, какой то простой "смертный" ... Депутат Київської міськради зі своїм братом привласнив 6 ділянок землі в Голосіївському районі загальною вартістю понад 2,5 млн грн, - САП - Цензор.НЕТ 1919
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І знов без прізвища... Чи це тіко волонтерів та АТОшників до вироку суду всі по прізвищах знають, а депутан - ні-ні! Якісь подвійні стандарти в українського "правосуддя"... Зовсім подвійні
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Сергій Кримчак, - холуй Черновєцького. Його вже тягають вже більш ніж півтора роки. І даю 10 до одного що буде нівчом невинуватий...
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по какому курсу посчитали или арахамия подсказал?
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Депутаты-это люди, которые за наши с вами деньги воруют наши с вами деньги…
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Обожаю краткие (но исчерпывающие) и точные определения.
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Депутан необычная профессия: он стырит у народа раньше, чем народ успеет это заметить Депутат Київської міськради зі своїм братом привласнив 6 ділянок землі в Голосіївському районі загальною вартістю понад 2,5 млн грн, - САП - Цензор.НЕТ 2944
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Рыночная экономика это когда всё продается , а когда все воруется это какая экономика? Депутат Київської міськради зі своїм братом привласнив 6 ділянок землі в Голосіївському районі загальною вартістю понад 2,5 млн грн, - САП - Цензор.НЕТ 1888
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Этот депутат уже 12 лет сидит в Киевском горсовете?
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представляю сколько он наворовал за 12 лет...
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Каков поп - таков приход. Любого копни из окружения Порошенко и Кличко - как ни вор, так мошенник.
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