 Полиция задержала в аэропорту Одессы иностранца по подозрению в убийстве пластического хирурга в Киеве

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" начальник столичного главка полиции Андрей Крищенко, передает Цензор.НЕТ.
"Полицейские Киева совместно с пограничниками задержали в аэропорту Одессы подозреваемого в убийстве пластического хирурга, совершенного в столице 2 февраля. Он – гражданин иностранного государства, после совершения убийства скрывался и пытался покинуть территорию Украины", - рассказал Крищенко.
В настоящее время, проинформировал начальник ГУ Нацполиции Украины в Киеве, с задержанным проводятся следственные действия.
Хирурга Андрея Сотника убили в Киеве 2 февраля. 43-летний врач был застрелен неподалеку от своей съемной квартиры на улице Саксаганского.
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