 Государственную фискальную службу возглавил Сергей Солодченко

Как информирует Ценззор.НЕТ, об этом сказано в распоряжениях Кабмина.
"Признать утратившим силу распоряжение Кабинета Министров Украины от 17 июля 2019 № 556 "О временном возложении исполнения обязанностей Председателя Государственной фискальной службы Украины на Гутенко Д. В.", - говорится в распоряжении Кабмина №107-р от 12 февраля.
"Временно возложить исполнение обязанностей Председателя Государственной фискальной службы Украины на начальника Главного следственного управления финансовых расследований Государственной фискальной службы Украины Солодченко Сергея Викторовича", - сказано в распорежении Кабмина №108-р также от 12 февраля.
По данным ГФС, полковник налоговой милиции Солодченко - начальник Главного следственного управления финансовых расследований ГФС Украины.
Солодченко родился в 1975 году в Луганской области. После окончания в 1998 году, Луганского института внутренних дел МВД Украины, по 2002 год проходил службу в органах внутренних дел. В налоговой милиции работает с 2002 года. С апреля 2018 года начальник Главного следственного управления финансовых расследований ГФС Украины.
Напомним, Гутенко Денис Викторович исполнял обязанности главы ГФС с 23 июля 2019 года.
Бігус рився:
«Он несколько месяцев возглавлял следственное управление финансовых расследований Миндоходов Луганской области, а в июле прошлого года стал первым заместителем начальника главного следственного управления ГФС Украины и оперативно начал строить дом после переезда в столицу. В июне 2014, как раз до назначения в Киев, Солодченко получил в подарок два земельных участка общей площадью 16 соток и дом на 386 кв. м. В декларации за прошлый год эта недвижимость указана, как и еще два земельных участка и садовый дом. Общий доход Солодченко за 2014 год составил 1,7 млн грн, из которых 1,49 млн - подарки, призы и выигрыши», - сообщают корреспонденты.
Original: https://golospravdy.eu/nalogoviki-zhivut-pod-kievom-v-shikarnyx-osobnyakax/
Короче, назначили метна заметать следы.....
2. Ніякої державної фіскальної служби у нас немає...ще у грудні 2018 р. її реорганізували ліквідували ще при Гройсмане та створили замість неї дві окремі служби Державну ПОДАТКОВУ та та Державну митну службу