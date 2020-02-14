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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11617) назначение (1545) ГФС (3497) Гончарук_Алексей (700)

 Государственную фискальную службу возглавил Сергей Солодченко

Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Сергея Солодченко.

Как информирует Ценззор.НЕТ, об этом сказано в распоряжениях Кабмина.

"Признать утратившим силу распоряжение Кабинета Министров Украины от 17 июля 2019 № 556 "О временном возложении исполнения обязанностей Председателя Государственной фискальной службы Украины на Гутенко Д. В.", - говорится в распоряжении Кабмина №107-р от 12 февраля.

"Временно возложить исполнение обязанностей Председателя Государственной фискальной службы Украины на начальника Главного следственного управления финансовых расследований Государственной фискальной службы Украины Солодченко Сергея Викторовича", - сказано в распорежении Кабмина №108-р также от 12 февраля.

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По данным ГФС, полковник налоговой милиции Солодченко - начальник Главного следственного управления финансовых расследований ГФС Украины.

Солодченко родился в 1975 году в Луганской области. После окончания в 1998 году, Луганского института внутренних дел МВД Украины, по 2002 год проходил службу в органах внутренних дел. В налоговой милиции работает с 2002 года. С апреля 2018 года начальник Главного следственного управления финансовых расследований ГФС Украины.

Напомним, Гутенко Денис Викторович исполнял обязанности главы ГФС с 23 июля 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3175753
 
 
 Топ комментарии
 
Родився в Луганську, навчався в Луганську, а от де працював не пишуть. Невже на Даунбасі?
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Когда там уже присоединение Украины к ОРДЛО ? 😎
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Родився в Луганську, навчався в Луганську, а от де працював не пишуть. Невже на Даунбасі?
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А домик купил на ул. Закарпатской ! 😁
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Теж на Луганщині.Значить, з портновського клану.
Бігус рився:
«Он несколько месяцев возглавлял следственное управление финансовых расследований Миндоходов Луганской области, а в июле прошлого года стал первым заместителем начальника главного следственного управления ГФС Украины и оперативно начал строить дом после переезда в столицу. В июне 2014, как раз до назначения в Киев, Солодченко получил в подарок два земельных участка общей площадью 16 соток и дом на 386 кв. м. В декларации за прошлый год эта недвижимость указана, как и еще два земельных участка и садовый дом. Общий доход Солодченко за 2014 год составил 1,7 млн грн, из которых 1,49 млн - подарки, призы и выигрыши», - сообщают корреспонденты.

Original: https://golospravdy.eu/nalogoviki-zhivut-pod-kievom-v-shikarnyx-osobnyakax/
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Це ні про що. ДФС закривається і ця людина нічого не вирішує. Так, голова ліквідаційної комісії.
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Когда там уже присоединение Украины к ОРДЛО ? 😎
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Все йде до цього. Якщо народ плани трішки Зєйла не змінить.
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С 2018-го. Этот хер ещё при мародёре начал плодотворно над этим работать.
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У податковій міліції працює з 2002 року. "Крепкий хозяйственник"? Опять "Донбасс рулит?"
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Фискальная служба, я так понимаю, находится в стадии ликвидации, т.к. сейчас у нас Налоговая служба!
Короче, назначили метна заметать следы.....
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Налоговая полиция плавно переходит в налоговую инспекцию... Или наоборот ? 😁
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Чувак неплохо движется по лестнице, и вообще похоже что это будет наш премьерминистр... Делаем ставки ! 😜
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Пипец !!!!! Налоговый полицейский возглавил всю налоговую ! Ребята совсем рехнулись ? У нас налоговая полиция существовала только для того чтоб кошмарить бизнес и самим организовывать ямы и прочие схемы ! И теперь им повышение ? !
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Податкова - це нова структура, а фіскальна - стара, де залишились тільки податкові міліціонери, і скоро буде реструктурована в службу фінрозслідувань..
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Вона ніколи не буде "реструктурована " бо, думаю що у службу фінансових розслідувань будуть набирати по конкурсу з участю громадскості..., і думаю що досвід роботи у колишній податковій міліції не буде там вітатися , а навпаки
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Ну если мусор в налоговой,жди слепой траст...
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1. Податкова міліція завжди була організованим угрупуванням системних хабарників, основною метою яких завжди було перешкоджання діяльності реального сектору з метою вимагання хабарів...на сьогодні це ще і незаконний орган.

2. Ніякої державної фіскальної служби у нас немає...ще у грудні 2018 р. її реорганізували ліквідували ще при Гройсмане та створили замість неї дві окремі служби Державну ПОДАТКОВУ та та Державну митну службу
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Мы придем к тому, что все опять будет бамбас? Мало? Опять бандюки, теперь с клоунами будут?
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Опять везде поналезли, ждем возвращения Витюши.
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