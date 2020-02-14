 Суд снял запрет на передачу порта Херсона в концессию, - Криклий

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил министр Владислав Криклий.

"Как мы и обещали, Министерство инфраструктуры инициировало пересмотр решения Шестого апелляционного суда Киева о приостановлении действия приказа об утверждении результатов концессионного конкурса и утверждения победителя концессионного конкурса в порту Херсон", - говорится в сообщении.

"Ходатайство Министерства суд удовлетворил и отменил меры обеспечения иска. Поэтому концессию никто и ничто не остановит", - добавил он.

Напомним, 12 сентября 2019 года Министерство инфраструктуры объявило о проведении концессионных конкурсов по передаче в концессию имущества ГП "Херсонский морской торговый порт".

21 января 2020 года в правительстве сообщили, что в концессионном конкурсе победила компания, предложившая лучшие условия, - ООО "Рисоил-Херсон". В Кабмине сообщили о 300 млн инвестиционных обязательств этой компании по порту. Также премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что компания-инвестор вложит более 18 млн гривен в местную инфраструктуру.

3 февраля Шестой апелляционный суд Киева удовлетворил иск по обращению ООО "Специальная компания морской порт Херсон", остановив действие приказа Министерства инфраструктуры об утверждении результатов концессионного конкурса и определении победителя в порту "Херсон".

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