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Все про:порт (400) Херсон (632) Мининфраструктуры (675) Криклий (80)

 Суд снял запрет на передачу порта Херсона в концессию, - Криклий

Министерство инфраструктуры добилось отмены судебного запрета на осуществление передачи морского порта "Херсон" в управление частной компании "Рисоил Херсон", которая выиграла соответствующий конкурс.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил министр Владислав Криклий.

"Как мы и обещали, Министерство инфраструктуры инициировало пересмотр решения Шестого апелляционного суда Киева о приостановлении действия приказа об утверждении результатов концессионного конкурса и утверждения победителя концессионного конкурса в порту Херсон", - говорится в сообщении.

"Ходатайство Министерства суд удовлетворил и отменил меры обеспечения иска. Поэтому концессию никто и ничто не остановит", - добавил он.

Напомним, 12 сентября 2019 года Министерство инфраструктуры объявило о проведении концессионных конкурсов по передаче в концессию имущества ГП "Херсонский морской торговый порт".

21 января 2020 года в правительстве сообщили, что в концессионном конкурсе победила компания, предложившая лучшие условия, - ООО "Рисоил-Херсон". В Кабмине сообщили о 300 млн инвестиционных обязательств этой компании по порту. Также премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что компания-инвестор вложит более 18 млн гривен в местную инфраструктуру.

3 февраля Шестой апелляционный суд Киева удовлетворил иск по обращению ООО "Специальная компания морской порт Херсон", остановив действие приказа Министерства инфраструктуры об утверждении результатов концессионного конкурса и определении победителя в порту "Херсон".

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Суд снял запрет на передачу порта Херсона в концессию, - Криклий 01

Источник: https://censor.net.ua/n3175752
 
 
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Если торт нельзя продать целиком, то его можно разрезать на пирожные Кабмин снял запрет на передачу порта Херсона в концессию, - Криклий - Цензор.НЕТ 9101
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И чудом он окажется у москалей... так же как и "Мотор Сич" москалем через китайские прокладки.
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Возвращение Козака в качестве куратора украинского направления в политике РФ, кроме всего прочего означает усиление позиций беглого Курченко, старого партнера Козака. Ну то что схемы Курченко опять будут прокручиваться на территориях ДНР\ЛНР, которым Курченко и так задолжал за уголь миллиардные суммы, это не так интересно. Интересно какие объекты в Украине выдавит Козак для коммерции Курченко у Ермака. Г-н Ермак решил подарить Козаку-Курченко Одесский НПЗ ?
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мародёры Коломойского желают украинскую землю, воду, заводы продать а с концессионеров стричь бабло-чтобы самим хозяйством не заморачиваться. И с наваренной во время войны Украины с РФ зеленью слиться на историческую родину и прочее забугорье.
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