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 Происшествия, Киевские новости
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 Мешал тренироваться: посетитель одного из спортклубов Киева открыл стрельбу по оппоненту, а затем скрылся

Между посетителями одного из спортзалов в Соломенском районе Киева возник конфликт, в ходе которого один из них несколько раз выстрелил в оппонента из травматического оружия. Начато уголовное производство, усилия правоохранителей направлены на розыск злоумышленника.Следователи устанавливают обстоятельства инцидента в спортзале в Соломенском районе столицы

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба отдел коммуникации полиции Киева.

В дежурную часть Соломенского управления полиции поступила информация о стрельбе в спортзале на улице Металлистов. По указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа и врачи.

Прибыв на место, полицейские выяснили, что между двумя мужчинами возник конфликт из-за того, что один якобы препятствовал тренировке другому. В ходе спора один из посетителей достал пистолет, несколько раз выстрелил в оппонента и скрылся.

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Пострадавшему - 28-летнему местному жителю, врачи оказали необходимую медицинскую помощь на месте. Следователи Соломенского управления полиции начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до семи лет тюремного заключения.

Усилия правоохранителей направлены на установление всех обстоятельств инцидента, а также на розыск и задержание правонарушителя.

Источник: https://censor.net.ua/n3175743
 
 
 Топ комментарии
 
Надо всем раздать пистолеты и тогда сразу станет как в Швейцарии.
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вот и я говорю, фамилия всегда красноречивей острого словца
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Тот кто стрелял с гор недавно наверное спустился?
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Надо всем раздать пистолеты и тогда сразу станет как в Швейцарии.
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100 пудов
главное огнестрел всем раздать и опа - парядок, тишь да гладь
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Гимнасты не пришли к соглашению, кому первым прыгать через козла?)
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Якби зброя була дозволеною, персонал знешкодив би зловмисника-невротика.
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Стероиды?
Они влияють на гормональный стан отдельных шимпанзе))))
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