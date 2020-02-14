EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Политика Украины
  1178  18
Материалы по теме:
Все про:Гладковский (132) электронное декларирование (702) НАПК (803)

 Гладковский через суд хочет отменить решение НАПК о результатах проверки его е-деклараций

Экс-заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский подал в Окружной административный суд Киева иск к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции.

Об этом сообщает пресс-служба суда, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что истец просит суд признать противоправным и отменить решение НАПК о результатах полной проверки его деклараций за 2015 (исправленной) и 2016 год.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАБУ подало против Гладковского еще один иск, - адвокат

"Среди других требований иска - отменить решение НАПК, которым был утвержден вывод по выявлению признаков правонарушения, связанного с коррупцией, и направлено решение о результатах проверки декларации Гладковского за 2015 год в Национальное антикоррупционное бюро Украины", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что вопрос об открытии производства по административному делу решается.

Напомним, 25 февраля - 11 марта 2019 года проект "Наші гроші" обнародовал в рамках четырехсерийного проекта информацию о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь". Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Украины О.Гладковский, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.

Гладковский был уволен с поста первого замсекретаря СНБО указом президента 4 марта с целью обеспечения объективного расследования получившей широкий общественный и политический резонанс информации проекта Bihus Info.

17 октября Гладковский был задержан сотрудниками НАБУ после попытки выехать из страны. Как сообщили в НАБУ, он задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

Также читайте: НАБУ подало против Гладковского еще один иск, - адвокат

18 октября Гладковскому объявили подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

19 октября Высший антикоррупционный суд принял решение о взятии под стражу на 60 дней Олега Гладковского с возможностью внесения залога в размере 10,6 млн гривен.

21 октября за арестованного бывшего заместителя СНБО Украины Олега Гладковского внесли залог в размере 10,6 млн гривен.

В тот же день он покинул Лукьяновское СИЗО Киева, где содержался под стражей по решению суда.

Источник: https://censor.net.ua/n3175742
 
 
 Топ комментарии
 
А свинарчуки проти!!! ПЕСики, підтримайте подільника!
 показать весь комментарий
 
ЗЄсучка, іди підтримай свого нєлоха омансьго, в нього "зальот" на імпічмент тягне.
 показать весь комментарий
 
Запомните ЗЕфунтики...
Это пры бюкровавом БАРЫГЕ они были Свинарчуками...
А сейчас они Гладковские...уважаемые ЗЕней люди!))))
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
дивовижним чином свинарчуків з нафталіну дістали...совпадєніє????
 показать весь комментарий
 
 
Оманський візит не було задекларовано Зеленьким, виходить Зе - свинарчук.
 показать весь комментарий
 
 
А свинарчуки проти!!! ПЕСики, підтримайте подільника!
 показать весь комментарий
 
 
*******, іди підтримай свого нєлоха омансьго, в нього "зальот" на імпічмент тягне.
 показать весь комментарий
 
 
Він ваш. Це ж ваші суди його виправдали. Ваш коломойський сказав, що їх не судити потрібно, а надати звання Героя. 100% ваш прокурор, не подавав апеляцію на рішення вашого суду. Гладковский через суд хочет отменить решение НАПК о результатах проверки его е-деклараций - Цензор.НЕТ 1237
 показать весь комментарий
 
 
вырастет из сына свын, коль батько свыненок
 показать весь комментарий
 
Запомните ЗЕфунтики...
Это пры бюкровавом БАРЫГЕ они были Свинарчуками...
А сейчас они Гладковские...уважаемые ЗЕней люди!))))
 показать весь комментарий
 
 
А зебобіки по інерції обзиваються свинарчуками, не не ідіоти?
 показать весь комментарий
 
Не лсьти им...
Даже у дебилов и идиотов есть мозг...
А у нас 73% просто ТУЛОВИЩА!))))
 показать весь комментарий
 
Зеленський і 73% презедентів - у цій схемі хтось лохонувся, а оскільки Зеленький -Нелох, то хто тоді лох? Гладковский через суд хочет отменить решение НАПК о результатах проверки его е-деклараций - Цензор.НЕТ 403
 показать весь комментарий
 
Зачем вообще нужны антикорр. органы, выводы которых может отменить любой проплаченный решала из суда?
 показать весь комментарий
 
 
Ко..ко..ко...ВЕСНА ПРИДЕ!))))
пачиму Барыги ни сидят? Ко...ко..ко
)))))
 показать весь комментарий
 
пусть свинарчуки не переживают, порешается всё
 показать весь комментарий
 
Свинарчукгейт сделал из пианиста президента. Как ни старался Рябошапка , но доказать что свинарчукгейт что то иное чем большой пук он не смог. А народ надеялся: Рябошапка с дипломом университета Соломона олигархов колоть будет как гнилые орехи, а судьи двухтуровым назначенные будут неподкупными. Народ ошибся.Слуги вора Коломойского честными быть не могут
 показать весь комментарий
 
Пока такие вот свино-воровские рожи на свободе, ни о какой военной помощи Украине не может быть и речи
 показать весь комментарий
 
 
нехай все встановлюють в публічному суді, а ми оцінимо, правильно, чи ні, суд вирішить справу.
Інша проблема - те, що що сьогодні наш суд, навіть на прикладі "справи Шеремета" - виносить замовні ухвали та рішення, яким ми не довіряємо. Але: факти встановлюються, і висновки - робимо!
 показать весь комментарий
 
Прекратил голодовку и взялся защищать кровное))))
 показать весь комментарий
 
Свинарчук рышыл даказать шо ано не свинараст. Гладковський через суд хоче скасувати рішення НАЗК про результати перевірки його е-декларацій - Цензор.НЕТ 4198 Гладковський через суд хоче скасувати рішення НАЗК про результати перевірки його е-декларацій - Цензор.НЕТ 4198 Гладковський через суд хоче скасувати рішення НАЗК про результати перевірки його е-декларацій - Цензор.НЕТ 4198
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх