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 Россия перебросила на оккупированный Донбасс спецназ ГРУ, их "работа" приводит к росту потерь среди наемников РФ, - разведка

ГУР Минобороны Украины сообщает об усилении российско-оккупационным командованием передовых подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК за счет личного состава войск специального назначения ГРУ ГШ ВС РФ, в течение февраля прибыл с территории России через неконтролируемые Украины участка границы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Как сообщают в украинской разведке указанные военнослужащие привлекаются к выполнению задач в составе снайперских пар, переодевшись в военную форму т. н. "республиканской гвардии ДНР".

"Вместе с тем, отсутствие взаимодействия между прибывшими российскими спецназовцами и наемниками из передовых подразделений оккупационных войск привела к росту потерь среди последних.

Так, в результате ведения российскими снайперами "дружественного огня" возросло количество случаев ранений личного состава в 1 АК ВС РФ", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У оккупантов на Донбассе срываются учения из-за оттока в Россию граждан призывного возраста, - разведка

Источник: https://censor.net.ua/n3175741
 
 
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То хлопці, не відволікайтесь.
Мочіть кацапських зайд.
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лишь бы не наших потерь...
а как там уже кацапня сама себя ухайдокивает? - та хоть карандаш в ухо - дела нет...
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спыцназ гру это вам не в тапки пысок сыпать,кароче -хана сепарам, развидка доложила точно Росія перекинула на окупований Донбас спецпризначенців ГРУ, їхня "робота" призводить до зростання втрат серед найманців РФ, - розвідка - Цензор.НЕТ 8835
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зачищают потенциальных свидетелей для Нюрнбергского трибунала.
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В глазах Путина я увидел желание закончить войну, - агент ФСБ Моника.
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