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 Политика Украины
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Все про:ЖКХ (1386) Шустер (527) коммунальные услуги (291) Гончарук_Алексей (700)

 Премьерные платежки: на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят коммунальные услуги в Украине

В пятницу, 14 февраля, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят стоимость коммунальных услуг в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В студии развернется острая дискуссия с премьером и правительством в поисках ответов на актуальные вопросы по коммунальным тарифам.

Гостями выпуска станут: Алексей Гончарук, премьер-министр Украины, Олег Ляшко, лидер партии "Радикальная партия", Алексей Оржель, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины, Геннадий Зубко, вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины (2014 - сентябрь 2019), Валерий Тарасюк, председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Алексей Кучеренко, народный депутат, ВО "Батькивщина", заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКХ; Юлия Ковалив, заместитель председателя Офиса Президента Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3175739
 
 
 Топ комментарии
 
цена та же, просто 4 платежки, за горячую, за холодную, за транспортировку горячей, за транспортировку холодной. с газом схавали и это схавают, а дальше можно на воздух возле зеленых зон вводить. возле незеленых правда тоже, но там немного дешевле будет и субсидии курильщикам.
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развод для лохов- те кто при власти- тарифы правильные,кто рвется к корыту- неправильные, они придут и сделают правильными, только выбери меня
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есть понятие рыночная цена, а есть зебилы для которых халява есть религия.
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Рынка нет, а рыночная цена есть - вот парадокс.
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Охренеть Вы сначала его к власти приводите , а потом тут репетуєте , как потерпевшие
Лучше бы перед тем как голосовать мозги включали а не эмоции
P S вы задаёте здесь вопрос , что власть сделала для Украины , а лучше бы задали вопрос , что вы сами для нашей неньки сделали
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А що з водою ?
Кажуть, дуже подорожчає.
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цена та же, просто 4 платежки, за горячую, за холодную, за транспортировку горячей, за транспортировку холодной. с газом схавали и это схавают, а дальше можно на воздух возле зеленых зон вводить. возле незеленых правда тоже, но там немного дешевле будет и субсидии курильщикам.
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жду когда начнут брать за доставку хлеба или молока, - там золотое дно
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Субсідіанти посплачували додаткові платіжки, бо заберуть субсидію, але якщо газ значно подешевшав на європейському хабі, то по законам ринку мав подешевшати і для населення... Що вони там зібралися говорити, ціна в рахунку має слово, а не у Шустера базікання. Беремо дві платіжки сумуємо і отримуємо нічого собі тариф, зовсім подуріли.
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Обсудите еще и предложение Мушака, который предложил отменить пенсии, чтобы дети содержали родителей, за свой счет, а деньги направить в экономику. Здесь уже не обсуждать надо,а решать и решать быстро.
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