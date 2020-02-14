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Все про:Беларусь (2963) Лукашенко (1769) Россия (74937)

 РФ намекает на присоединение Беларуси в обмен на единые цены на энергоносители, - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул, что ни один народ не захочет пойти по такому пути.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА", об этом Лукашенко заявил на встрече с коллективом Светлогорского ЦКК.

"В руководстве России намекают на присоединение Беларуси в обмен на единые цены на энергоносители", - говорится в сообщени.

При этом, убежден президент Беларуси, ни белорусский, ни российский народы никогда не захотят пойти по этому пути.

Он добавил, что Москва и Минск не обсуждают создание наднациональных органов в рамках интеграции Союзного государства, но работа по дорожным картам продолжится.

"Мы будем и дальше работать по интеграции. В этом нет ничего плохого", - сказал Лукашенко. По его словам, создание наднациональных органов и других объединений, что было предусмотрено 31-й дорожной картой, стороны договорились не обсуждать.

"Чисто экономические вопросы по интеграции", - объяснил Лукашенко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3175737
 
 
 Топ комментарии
 
"Той, хто між свободою і хлібом, вибирає хліб, не матиме ні свободи, ні хліба...".
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да канэшно . патриет РФ намекает на присоединение Беларуси в обмен на единые цены на энергоносители, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 9140 все эти ля-ля-ля про союзное государство были ему мнтересны до тех пор пока надеялся сам стать во главе него . а когда увидел что его туда хер возьму сразу охладел к идее . лучше Беларусь синица в руках чем журавль в небе . и с тех пор весь треп про объединение ведется с единственной целью . выкачать из Московии всякий вкусняшек в виде нефти и газа по демпинговым ценам
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да канэшно . патриет РФ намекает на присоединение Беларуси в обмен на единые цены на энергоносители, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 9140 все эти ля-ля-ля про союзное государство были ему мнтересны до тех пор пока надеялся сам стать во главе него . а когда увидел что его туда хер возьму сразу охладел к идее . лучше Беларусь синица в руках чем журавль в небе . и с тех пор весь треп про объединение ведется с единственной целью . выкачать из Московии всякий вкусняшек в виде нефти и газа по демпинговым ценам
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Лукашенко просто хоче залишитись диктатором, а не губернатором.
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И это всё что надо о нём знать.Не для того столько крал,чтобы делиться с лаптями.
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а крал? Майкл, расскажи, бо не знаю, без патьопок...
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ВСЁ семьёй прибито,а семья большая.Кто мимо вздумает пронести и от рук отбивается-сразу в торбу.(прим.-Его любимец Юра Чиж вчера арбузы с ним собирал,на завтра вагонетку толкал).Мелочёвка конечно не интересна,работы больше,чем выпул. Думаете ему Беларусь жалко? Просто место царя на губера поменять-это идиотизм.Всё просто.И сегодня у нас с ним интересы сошлись,поэтому и такого приходится поддерживать.Лапти -это мразь страшнее сотни лукашенко. Главное,чтобы не труханул.
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т.е. вирус снг-овенного царька его не минул... знакомо... у нас тут свой царек из гомункула развивается... интересно наблюдать за процессом... пардон, из гомунского...
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ти серйозно про крав?ти ще пересічних українських прокурорів чи суддів не бачив РФ натякає на приєднання Білорусі в обмін на єдині ціни на енергоносії, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 1318
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навіть приватного майданчику для гвинтокрилів не побудував чи хонки як шльопер за 3 роки.білоруси такі смішні РФ натякає на приєднання Білорусі в обмін на єдині ціни на енергоносії, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 5627
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"ни белорусский, ни российский народы никогда не захотят" - Президент Білорусії говорить від імені російського народу...мабуть він щось знає...
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хоч сміши хоч ні але Лукашенко не януковоч кучма дрющенко та інше хохло-лайно яке хтось називає українцями.
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Значит скоро бесчинства беларуских фашиствующих молодчиков и защита рузгеязычных
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Московиты вырезали треть населения Белорашки ващет.
Адыннорот, да. Даже Пацька на дыбы уже встал. Колхозник не значит "тупой".
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Хитрый батька,боюсь рассия грохнет его ,поставит своего Януковича и присоединит бульбашей.
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Долго же до Лукашенко доходило, опыта независимого государства. живущего по соседству с РФ(СССР) маловато. У стран Балтии опыта побольше , вот и рванули в НАТО и ЕС , до Украины дошло чуть попозже , до Беларуси только теперь
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"Той, хто між свободою і хлібом, вибирає хліб, не матиме ні свободи, ні хліба...".
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А лучше всего ,и хлеб (со шкваркой) и свобода.
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Їдь барана купляй, чекай рузьке в гості.
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Им разрешат бесплатно собирать валежник...
🤣
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Якщо ху@ло "по сценарію" полізе на Бєлорусь, йому повний кирдик!
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Развёл Батька Фуйла как лоха: газ потрачен впустую, союзного государства нет...
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Не показатель у кого на одну котлету морковную больше.Весь бизнес убит на корню.Единственное, кому ещё не стоит обижаться у нас на него-это пенсионеры.Запросы у них не большие,ЖКХ копейки (долларов 30 )...а пенсии примерно равны заработкам на заводах...250-300 баксов.
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Да плюс свой огородик и лекарства бесплатно.
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Лукашенко не вічний і він зробив все щоб добити білоруську ідентичність, прикрутив всю свою економіку до рашки тому Білорусь приречена на розчинення в РФ, рано чи пізно це обов'язково станеться якщо не при Лукашенко, то при наступному керманичу Білорусі бо в нього вже не буде іншого вибору. До речі, переважна більшість населення Білорусі є ватани і вони мріють про "новий СССР" як і кремлюки.
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Батька объяснил окурку, шо может покупать нефть по мировым ценам, так же как и экспортировать свою продукцию на сколеновстан.
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Яныка по таможне они точно так же нагибали чтобы он был более сговорчивый.
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Литвин прибрав дачу і помив дружину? Незабаром даги в гості прийдуть.
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Что то судя по новостям их у вас больше.
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Батька уже давно согласился на этот вариант,правда выторговует себе цены поменьше.
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Кто-то вооще понял, что наговорил хитрый бацка? не создаем , но продолжаем обсуждать интеграцию, не пожелает ни один народ, но работа по дорожнім картам ведется... *****, как искусно лавирует...
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"Москва и Минск не обсуждают создание наднациональных органов в рамках интеграции Союзного государства, но работа по дорожным картам продолжится. "Мы будем и дальше работать по интеграции. В этом нет ничего плохого", - сказал Лукашенко. Источник: https://censor.net.ua/n3175737
убежден президент Беларуси, ни белорусский, ни российский народы никогда не захотят пойти по этому пути. Источник: https://censor.net.ua/n3175737
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До адика ано не доросло - путирастия, заболевания мосха мардвы. Мосх разжижаецца и выходить через ашко. РФ натякає на приєднання Білорусі в обмін на єдині ціни на енергоносії, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 1471 РФ натякає на приєднання Білорусі в обмін на єдині ціни на енергоносії, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 1471 РФ натякає на приєднання Білорусі в обмін на єдині ціни на енергоносії, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 1471
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вот как надо ху%м по губам водить товарищу пукину)))))
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Умовна (поки що) незалежність Білорусі ,залежить від міцності здоров'я Лукашенка.
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Сыновья уже взрослые,но это совсем не то.Хотя старший Виктор уже крепко на ногах.
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А не этого ли Лукашенко добивался все эти годы?
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Лукашэнка хочет и рыбку съесть и ................. а кацапня сама в гофне живет и других к себе тянуть пытается
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бацька напоминает того чувака шо взял кредит у бандюкл, пил-гулял, а когда пришли за долгом закатил истерику)
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сторгуются ... куда ж они денутся с подводной лодки ..
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В руководстве России намекают на присоединение Беларуси в обмен на единые цены на энергоносители в течении одного месяца после присоединения",Источник: https://censor.net.ua/n3175737
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