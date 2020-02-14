 РФ намекает на присоединение Беларуси в обмен на единые цены на энергоносители, - Лукашенко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА", об этом Лукашенко заявил на встрече с коллективом Светлогорского ЦКК.
"В руководстве России намекают на присоединение Беларуси в обмен на единые цены на энергоносители", - говорится в сообщени.
При этом, убежден президент Беларуси, ни белорусский, ни российский народы никогда не захотят пойти по этому пути.
Он добавил, что Москва и Минск не обсуждают создание наднациональных органов в рамках интеграции Союзного государства, но работа по дорожным картам продолжится.
"Мы будем и дальше работать по интеграции. В этом нет ничего плохого", - сказал Лукашенко. По его словам, создание наднациональных органов и других объединений, что было предусмотрено 31-й дорожной картой, стороны договорились не обсуждать.
"Чисто экономические вопросы по интеграции", - объяснил Лукашенко.
Беларусьсиница в руках чем журавль в небе . и с тех пор весь треп про объединение ведется с единственной целью . выкачать из Московии всякий вкусняшек в виде нефти и газа по демпинговым ценам
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Батькины нацисты Белорусские правые ... - Lenta.ru
2018/04/03 › belonazi
Адыннорот, да. Даже Пацька на дыбы уже встал. Колхозник не значит "тупой".
🤣
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"Москва и Минск не обсуждают создание наднациональных органов в рамках интеграции Союзного государства, но работа по дорожным картам продолжится. "Мы будем и дальше работать по интеграции. В этом нет ничего плохого", - сказал Лукашенко. Источник: https://censor.net.ua/n3175737
убежден президент Беларуси, ни белорусский, ни российский народы никогда не захотят пойти по этому пути. Источник: https://censor.net.ua/n3175737