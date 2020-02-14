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 Политика Украины
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 Офис генпрокурора собирает для передачи в Международный уголовный суд доказательства принудительной "паспортизации" населения на временно оккупированных РФ территориях Донбасса

Офис Генерального прокурора собирает и документирует доказательства насильственной политики оккупационных администраций РФ относительно получения гражданами Украины - жителями временно оккупированных территории Луганской и Донецкой областей "паспортов" псевдореспублик для направления информационного сообщения в Офис прокурора Международного уголовного суда.

Следствием установлено, что наличие такого "паспорта" для лиц, трудоустроенных в структурах оккупационных администраций, является обязательным условием, ведь его отсутствие считается основанием для увольнения, говорится в сообщении пресс-службы ОГП, передает Цензор.НЕТ.

"Такие умышленные принудительные действия незаконных администраций, контролируемых РФ, является грубым нарушением норм международного права, в частности Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны и ст. 75 Дополнительного протокола 1977 года. По предварительным данным, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей вероятно получены более 500 тыс. псевдопаспортов - 300 тыс. и 200 тыс. соответственно", - добавили в ОГП.

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На национальном уровне под процессуальным руководством областных прокуратур следователями СБУ в Донецкой и Луганской областях осуществляется досудебное расследование в уголовных производствах за нарушение законов и обычаев войны (ч.1 ст.438 УК Украины).

Источник: https://censor.net.ua/n3175735
 
   
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Не смішіть людей, а шукайте докази державної зради зєбуїнів.
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І продовжать збирати докази, нікуди не передаючи, до завершення каденції брехливого віслюка!
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Нихрена вы не понимаете. Наличие пачпарта федераста есть признание сотрудничества с террористами и удостоверение коллаборанта.
ПС. Подлежат утилизации еси не успеють сбижать. Офис генпрокурора собирает для передачи в Международный уголовный суд доказательства принудительной "паспортизации" населения на временно оккупированных РФ территориях Донбасса - Цензор.НЕТ 599 Офис генпрокурора собирает для передачи в Международный уголовный суд доказательства принудительной "паспортизации" населения на временно оккупированных РФ территориях Донбасса - Цензор.НЕТ 599 Офис генпрокурора собирает для передачи в Международный уголовный суд доказательства принудительной "паспортизации" населения на временно оккупированных РФ территориях Донбасса - Цензор.НЕТ 599
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Хоть какая-то реакция, и то хорошо, а то все просто ушами хлопают и руками разводят.
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