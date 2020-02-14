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Все про:суд (22882) домашний арест (69) Дугарь Яна (53)

 Убийство Шеремета: апелляционный суд оставил в силе ночной домашний арест подозреваемой Дугарь

Киевский апелляционный суд оставил в силе меру пресечения в виде ночного домашнего ареста подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, военному медику Яне Дугарь.

Как сообщает пресс-служба суда, передает Цензор.НЕТ.

Соответствующее решение было вынесено в утром 14 февраля. Так, коллегия судей отставила без изменений решение Печерского районного суда Киева, а апелляционные жалобы стороны защиты - без удовлетворения.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко и сержант ССО Антоненко взяты под стражу до 8 февраля 2020 года. Позже Печерский суд пересмотрел меру пресечения Яне Дугарь и изменил ее с круглосуточного домашнего ареста на ночной.

3 февраля 2020 года было внезапно назначено рассмотрение ходатайств о продлении мер пресечения для обвиняемых. Из-за того, что адвокатов поздно уведомили, рассмотрение по Юлии Кузьменко перенесли на 10 утра 4 февраля, по Андрею Антоненко - на 11 утра в тот же день.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3175734
 
 
 Топ комментарии
 
Продовжується переслідування Дугарь, проти якої нема доказів. Мабуть ми стаємо тоталітарною країною, де нема чесного і справедливого судочинства.
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Зебіли зашкварились в черговий раз.
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Это значит что она не виновата.
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Ночной домашний арест - просто обязательство ночевать у себя дома. Очень мягкая мера пресечения для подозреваемой. Вопрос, когда будет суд по существу, чтобы обвинения были сняты или подтверждены...
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Ну, какие "доказательства", такая и мера пресечения...
Судьи тоже не хотят на пустом месте забесплатно пятую точку подставлять...
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Продовжується переслідування Дугарь, проти якої нема доказів. Мабуть ми стаємо тоталітарною країною, де нема чесного і справедливого судочинства.
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Действительно. Экспертиза говорит - на видео точно Дугарь. Но доказательств нет.
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Експертиза так не говорить. Тому не заводьте форумчан в оману.
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та його і не було того судочинства.
але так явно ніколи нікого не переслідували.
певно Зе виконує замовлення кремля.
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Молодцы полиция-раскрыли такое резонансное преступление.
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Суд разберется с самовольщицей и лгуньей -патриоткой!
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Потрібно подавати зустрічні позови проти знахабнілих прокуварорів та слідчих.
Якби прокурор приніс такі ж докази американському судді, то сів би сам. І це не жарт.
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Жобаний стид. Ті 50% процентів військових які голосували за Клоуна, підготуйтесь - і на вас, і на ваших "сослуживців-порохоботів" знайдеться свій судовий експерт. Всі хто зі зброєю в руках захищав Україну є ворогами зелених малоросів.
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Таке судочинство - це страшний початок набагато страшнішого кінця для незалежної України.
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