 В прошлом году ВСУ получили более 7,4 тыс. новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил представитель Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины полковник Владислав Шостак.

Как рассказал на брифинге в информационном агентстве Минобороны Украины "АрмияInform" Шостак, для нужд Вооруженных сил Украины поставили более 2тыс. единиц приборов ночного видения, более 1,2 млн шт боеприпасов различного назначения и почти 11,3 тыс. шт пиротехнических средств для самолетов.

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Также в армию было поставлено: 6 самолетов,– 16 вертолетов, 64 беспилотных авиационных комплексов, 45 единиц бронетанкового вооружения и техники, 810 единиц автомобильной техники,3409 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, 23 единицы средств РЭБ, 635 средств связи, 868 средств защиты информации, 77 средств инженерного вооружения, 600 средств химической защиты, 600 реактивных пехотных огнеметов РПО-16.