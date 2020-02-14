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 В прошлом году ВСУ получили более 7,4 тыс. новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники, - Минобороны

В прошлом году в Вооруженные силы Украины поступило более 7,4 тыс. новых и модернизированных образцов ВВТ (вооружения и военной техники).

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил представитель Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины полковник Владислав Шостак.

Как рассказал на брифинге в информационном агентстве Минобороны Украины "АрмияInform" Шостак, для нужд Вооруженных сил Украины поставили более 2тыс. единиц приборов ночного видения, более 1,2 млн шт боеприпасов различного назначения и почти 11,3 тыс. шт пиротехнических средств для самолетов.

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Также в армию было поставлено: 6 самолетов,– 16 вертолетов, 64 беспилотных авиационных комплексов, 45 единиц бронетанкового вооружения и техники, 810 единиц автомобильной техники,3409 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, 23 единицы средств РЭБ, 635 средств связи, 868 средств защиты информации, 77 средств инженерного вооружения, 600 средств химической защиты, 600 реактивных пехотных огнеметов РПО-16.

Источник: https://censor.net.ua/n3175733
 
   
 Топ комментарии
 
И всю эту технику произвел Ослик Оманский. Да, ЗЕбыдло?
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это вам на день рождения и на новый год! вазелиновая власть про#бала бюджет, а остатки бабла перевели на траты СНБО, сепаров сивоху с ермаком кормить.
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Таблічьку "нє стрєлять!" на гармати повісили?
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это вам на день рождения и на новый год! вазелиновая власть про#бала бюджет, а остатки бабла перевели на траты СНБО, сепаров сивоху с ермаком кормить.
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И всю эту технику произвел Ослик Оманский. Да, ЗЕбыдло?
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не.лично петя мальдивский купил на доход от вырученных канфеток
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СРЕДА, 6 НОЯБРЯ 2019 Владимир Зеленский во время визита в Харьков раскритиковал руководство оборонных государственных предприятий, и попросил Гончарука собрать правительство. "Были на авиационном заводе, на легендарном заводе им. Малышева. Я в шоке. С 2009 года мы с вами построили один танк для ВСУ. А статистика такова, что с советских времен было 900 танков в год. Что происходит с нашими предприятиями?", - спросил Зеленский.

Минулоріч ЗСУ отримали понад 7,4 тис. нових і модернізованих зразків озброєння і військової техніки, - Міноборони - Цензор.НЕТ 2160
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все предприятия отдали на разграбление хохло-совкам,даже чингис хан гуманнее относился к покоренным народам.
смешная комедия,смотрел?
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сейчас вся мафия обьединилась против Зеленского от мудаевых-боек до порошенок-бабломойских,Гончарук не дает воровать.
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Зєбуїне, залізь на пальму. По всій УКраїні тисячами відсторонюються директори державних підприємств, призначаються смотрящі, які вишукують все цінне для розкрадання. А як вони керують підприємствами!!!!
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в прошлом году? нууу... это еще по накатанной...от папередника ))))
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