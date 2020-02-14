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 Политика Украины
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 Зеленский не обещал вернуть Крым и побороть всех олигархов, - "слуга народа" Василевская-Смаглюк. ВИДЕО

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что президент Украины Владимир Зеленский никогда не обещал быстрого мира, возвращения Крыма, а также искоренения олигархов в стране.

Такое заявление "слуга народа" сделала в эфире телеканала ATR, передает Цензор.НЕТ.

"Эта власть не говорила, не обещала вам того, что она прекратит отношения, прекратит мирные переговоры. Не обещала вернуть Крым. Президент не обещал вернуть Крым, насколько мне известно. Так же, как он не обещал побороть всех олигархов, а ему приписывают эти обещания", – заявила Василевская-Самглюк.

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В то же время, подчеркнула она, что президент хочет мира и надеется на то, что все оккупированные территории будут освобождены.

"Но он не говорил, что он это может сделать завтра. Он хочет мира любой ценой, хочет вернуть территории любой ценой, но, к сожалению, он не знает и у него нет стратегии, я думаю так, о которой он может рассказать. Стратегия появляется по мере игры", – добавила "слуга народа".

Источник: https://censor.net.ua/n3175727
 
 
 Топ комментарии
 
Респиратор одень дура...все десять которые купила....
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Справедливости ради она здесь права. Моника ничего не обещала, 73% все придумали сами)
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он вообще украинцам ничего не обещал!
только кацапне!
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Я те знаю, але хочеться почути з першоджерела. Може їй воно щось таки обіцяло? Оженитися наприклад...
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За що я себе поважаю, так за те що не голосував на цих зелених.
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Оце сказала, зебілам як серпом по бубенцях Зеленський не обіцяв повернути Крим і побороти всіх олігархів, - "слуга народу" Василевська-Смаглюк - Цензор.НЕТ 4085
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Боже,какая идиотка..Ей бы помолчать,ан нет-дурь лезет на волю.Коронавирус это маркетинговый ход оказывается..
https://twitter.com/jozefkneht1/status/1228020787141074945
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Помню один чувак тоже не говорил про доллар по 10. по 1000 в день солдатам. страховка на мильйон . продам рошен и 5 канал про АТО за 10 дней и т д
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шавка, чо твой хозяин лыбится, в стране война а оно с лыбой. Или у клоунов это норм?
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на этой войне твой рошеновский ***** и его окружение заработало миллиарды а ты лох тут за 300 грн в день сидиш и тролиш
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А может благодаря ему ты сейчас в Украине а не в субьекте Росийской Федерации, а чмо болотное? Мне больше интетерсно как твой хозяин борется с корупцией, на таможне "+20 + 30 и пусть работют" - партия ху..плётев. А твой поезд шавка, скоро отправится в Ростов до Яныка
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Так он ни про Оман ни про Буковель не врал - царь чист ,а вот его корона , несущая вирус лжи, страшнее того вируса с которым борется сейчас мировая медицина . Доктор Комаровский плачет - даже он бессилен ...
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Паскудна паскуда- і ззовні-і по суті справи! брехуха чворохнута!
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Она хочет взойти на корабль ЗЕврунов под вирусным названием ОПа , она старается, она старается быть честной и поносит, поносит, поносит -а это и есть первый признак ее зараженности вирусом лжи ЗЕкоронованных.
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ПРОДАЙ СТРАНУ КУПИ МИР - НУ БЛИН СПЛОШНОЙ МАРАЗМ !
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С учетом того что это дама из числа слуг Бени, думаю она не просто так топит Зе.
Набросы про Оман, суды по Марусе Звиробий, рассказы этой овцы про "Зе ничего не обещал" - это все игра Коломойского по "принуждению к покорности" клоуна. Бене нужно чтобы клоун послал нафиг МВФ и дальше все шло как по накатанной с Приватом и т.п. Клоун пытается усидеть на 2 стульях, Беня ему жестко напоминает что так не получится и надо определяться, или он сотрет рейтинг клоуна в порошок.
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І вапще, он нічего нікому нє должен!
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а из того что он губами шевелил...он хоть что-то обещал? ))))))
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Зацени насколько грамотно развели то..... хотя можно было просто пернуть в микрофон и высрать - Это все Порошенко, голосуй за меня.
Так шо даже перестарались. Хотя, смотрю на народ и думаю - вам даже табуретка на посту главкоммы была бы за счастье то.
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Ну так. В Оман партушев привіз вимоги, післяв виконання яких Янелоху дозволять стати на коліна перед фуйлом. Ось і буде вам і обіцяний мир, "русский мир". А про ПЕРЕМОГУ над мордором він вам нічого не говорив
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Я не понимаю, зачем искоренять олигархов? Что они сделали плохого людям? Наоборот, помогают.
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я не понимаю, зачем запретили галоперидол, что он сделал плохого больным? Наоборот, тебе поможет.
По вопросам поставок пиши на duplolovlu@chmail.sru
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Зато как звучит: «Бубочка Янелох Оманский моникообразный....» к концу каденции имя уже не вместится на лист...
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А какая вообще в партии СН политическая платформа или программа? Чего они добиваются в политическом плане? Кто-то знает? Я просто хочу знати.
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Опять не обещал? А что делал, просто шутил?
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Вона часом не сестра Мєндєль? Дуже вже схожі: і зовнішньо, і за розумом...Зеленський не обіцяв повернути Крим і побороти всіх олігархів, - "слуга народу" Василевська-Смаглюк - Цензор.НЕТ 3148
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Атправить у Трускавец на сбор трускавця. Зеленський не обіцяв повернути Крим і побороти всіх олігархів, - "слуга народу" Василевська-Смаглюк - Цензор.НЕТ 6353 Зеленський не обіцяв повернути Крим і побороти всіх олігархів, - "слуга народу" Василевська-Смаглюк - Цензор.НЕТ 6353 Зеленський не обіцяв повернути Крим і побороти всіх олігархів, - "слуга народу" Василевська-Смаглюк - Цензор.НЕТ 6353
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Как жалок шут на троне короля! Как глуп народ, который то позволил!(Роберт Бернс)

Зеленський не обіцяв повернути Крим і побороти всіх олігархів, - "слуга народу" Василевська-Смаглюк - Цензор.НЕТ 6047
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ЗЕлені коли мовчать виглядають розумнішими
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"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
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Народный депутат от Слуги народа Ольга Василевская-Смаглюк назвала коронавирус "маркетинговым ходом, чтобы продать побольше масок". Об этом она рассказала в эфире телеканала Наш.
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ясное дело
1 в Крым воду
2 Украину присоеденить к Лугандону
3 Капитулировать чтобы снять санкции с мацкалей
за это олигархи будут торговать с ******
вот и фсе
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Вы серьезно, что ли? Да никто от него такого и не ждал. Как можно воспринимать серьезно комика?
Просто если ты хочешь, чтобы тебя увжали - нужно уважать народ - и тех кто тебя избрал, и тех, кто не избирал. А ты на всех сразу же клал.
Вот Зеленский играл Голобородька. Если как оказалось, что у самого нет ума, то играй дальше Голобородька. Чего уж проще? Ну ладно. Говорить нечего. Ты идиот. А президентом идиоту быть не пристало. Кыш уже.
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Оля, почему вы без респиратора?
Коронавирус это конечно же маркетинговый ход, но насколько мне известно, чтобы от него защититься вы запаслись 10-ю респираторами.
Вы должны срочно прикрыть ими все ваши важные места.
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*****! Зеленський не обіцяв повернути Крим і побороти всіх олігархів, - "слуга народу" Василевська-Смаглюк - Цензор.НЕТ 4139 Зеленський не обіцяв повернути Крим і побороти всіх олігархів, - "слуга народу" Василевська-Смаглюк - Цензор.НЕТ 4139 Зеленський не обіцяв повернути Крим і побороти всіх олігархів, - "слуга народу" Василевська-Смаглюк - Цензор.НЕТ 4139 "Явамничегонедолжен!"(с) Жрите, 73, не обляпайтесь!
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