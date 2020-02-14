 Зеленский не обещал вернуть Крым и побороть всех олигархов, - "слуга народа" Василевская-Смаглюк. ВИДЕО

Такое заявление "слуга народа" сделала в эфире телеканала ATR, передает Цензор.НЕТ.
"Эта власть не говорила, не обещала вам того, что она прекратит отношения, прекратит мирные переговоры. Не обещала вернуть Крым. Президент не обещал вернуть Крым, насколько мне известно. Так же, как он не обещал побороть всех олигархов, а ему приписывают эти обещания", – заявила Василевская-Самглюк.
В то же время, подчеркнула она, что президент хочет мира и надеется на то, что все оккупированные территории будут освобождены.
"Но он не говорил, что он это может сделать завтра. Он хочет мира любой ценой, хочет вернуть территории любой ценой, но, к сожалению, он не знает и у него нет стратегии, я думаю так, о которой он может рассказать. Стратегия появляется по мере игры", – добавила "слуга народа".
https://twitter.com/jozefkneht1/status/1228020787141074945
Набросы про Оман, суды по Марусе Звиробий, рассказы этой овцы про "Зе ничего не обещал" - это все игра Коломойского по "принуждению к покорности" клоуна. Бене нужно чтобы клоун послал нафиг МВФ и дальше все шло как по накатанной с Приватом и т.п. Клоун пытается усидеть на 2 стульях, Беня ему жестко напоминает что так не получится и надо определяться, или он сотрет рейтинг клоуна в порошок.
Так шо даже перестарались. Хотя, смотрю на народ и думаю - вам даже табуретка на посту главкоммы была бы за счастье то.
По вопросам поставок пиши на duplolovlu@chmail.sru
1 в Крым воду
2 Украину присоеденить к Лугандону
3 Капитулировать чтобы снять санкции с мацкалей
за это олигархи будут торговать с ******
вот и фсе
Просто если ты хочешь, чтобы тебя увжали - нужно уважать народ - и тех кто тебя избрал, и тех, кто не избирал. А ты на всех сразу же клал.
Вот Зеленский играл Голобородька. Если как оказалось, что у самого нет ума, то играй дальше Голобородька. Чего уж проще? Ну ладно. Говорить нечего. Ты идиот. А президентом идиоту быть не пристало. Кыш уже.
Коронавирус это конечно же маркетинговый ход, но насколько мне известно, чтобы от него защититься вы запаслись 10-ю респираторами.
Вы должны срочно прикрыть ими все ваши важные места.