 Зеленский не обещал вернуть Крым и побороть всех олигархов, - "слуга народа" Василевская-Смаглюк. ВИДЕО

Такое заявление "слуга народа" сделала в эфире телеканала ATR, передает Цензор.НЕТ.

"Эта власть не говорила, не обещала вам того, что она прекратит отношения, прекратит мирные переговоры. Не обещала вернуть Крым. Президент не обещал вернуть Крым, насколько мне известно. Так же, как он не обещал побороть всех олигархов, а ему приписывают эти обещания", – заявила Василевская-Самглюк.

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В то же время, подчеркнула она, что президент хочет мира и надеется на то, что все оккупированные территории будут освобождены.

"Но он не говорил, что он это может сделать завтра. Он хочет мира любой ценой, хочет вернуть территории любой ценой, но, к сожалению, он не знает и у него нет стратегии, я думаю так, о которой он может рассказать. Стратегия появляется по мере игры", – добавила "слуга народа".