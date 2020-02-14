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 Политика Украины, Общество, Здоровье
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 Кабмин распорядился выделить 4,5 млн грн на эвакуацию украинцев из Ухани

Кабинет Министров выделил Министерству инфраструктуры 4,5 млн гривен на эвакуацию граждан Украины и членов их семей из Ухани.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказано в распоряжении Кабмина №99 от 5 февраля.

"Выделить Министерству инфраструктуры 4500 тыс. гривен для осуществления эвакуации граждан Украины и членов их семей из зоны распространения коронавируса 2019-nCoV на территории Китайской Народной Республики (г. Ухань)", - сказано в распоряжении.

Отмечается, что деньги будут выделены из резервного фонда государственного бюджета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эвакуация украинцев из Китая запланирована на 18 февраля, после прилета всех изолируют на 14 дней, - Скалецкая

Напомним, Минздрав анонсировал, что эвакуацию граждан Украины из Ухани начнут 18 февраля. Эвакуацию осуществит украинская авиакомпания SkyUp. 

Эвакуация украинцев должна была состояться 11 февраля, но ее отложили. 50 человек, которые предварительно согласились на эвакуацию в Украину, должны подписать информированное согласие на карантин.

Источник: https://censor.net.ua/n3175725
 
 
 Топ комментарии
 
а можно наших от туда, а Зебобиков, с их Оманским Мародером, туда?
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Встречай страна своих героев (моделей, фитнес инструкторов, танцовщиц с ночных клубов, репетиторов английского и хз кого еще). Что-то дорого вы нам обходитесь. После карантина куда свалите еще?
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Навіщо¿ Щоб покласти усю Україну. Там їм нададуть кваліфіковану допомогу, а в Україні ізолюють (у кращому випадку) і залишать вмирати, а скоріше за все відпустять додому і інфікують усю Україну...
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Не прошло и месяца...остальные страны уже эвакуировали давно, а наши только разродились выделить средства...
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Да сколько можно их эвакуировать? Сто пудов, после эвакуации на месяц в карантин! Кабмин распорядился выделить 4,5 млн грн на эвакуацию украинцев из Ухани - Цензор.НЕТ 7432
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уже и карантин прошел, а наши все меморандумы составляют. Поучились бы у Шкиряка и Зеновия.
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А чё так много? 4,5 млн? Это что ли один чартерный рейс так стоит? Или дополнительно что -то?
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Навскидку: чартерный рейс + средства защиты и дезинфекции + организация проживания в карантине в течение 2-х недель.
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А как же Сивоха без пиццы будет? Последний кусочек изо рта выдирают.
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неужли? а может еще недельку-другую подождать?
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а можно наших от туда, а Зебобиков, с их Оманским Мародером, туда?
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обыдно, шо украина не помнит своих профессионалов, которые имеют реальные навыки спасения людей, если вовремя свистнуть, то братья зорян и шкиряк катмандийские всегда придут на помощь
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пусть те китайские курортники едут на велосипедах...
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а,так вот почему их не везли до сих пор...оказывается денех не было
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шастают где попало уставшие от больших денег,пусть там и сидят.
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Встречай страна своих героев (моделей, фитнес инструкторов, танцовщиц с ночных клубов, репетиторов английского и хз кого еще). Что-то дорого вы нам обходитесь. После карантина куда свалите еще?
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4,5 млн. на транспортировку и еще в 3 раза больше, что бы потом лечить тех кого они заразят.
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Навіщо¿ Щоб покласти усю Україну. Там їм нададуть кваліфіковану допомогу, а в Україні ізолюють (у кращому випадку) і залишать вмирати, а скоріше за все відпустять додому і інфікують усю Україну...
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Там квалификовану допомогу вряд ли окажут. Там уже ничего не хватает. Сильно много заболевших.
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Мы здесь на детей больных по фейсбуках и вайберах собираем, а на этих 4,5 ляма за перелет + карантин им оплачиваю. Плачу налоги с 2007 года и никогда, ничего от государства не получал.
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и не получишь пока политика управления бюджетом будет в руках дебилов.
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Да я и не прошу, сам заработаю.Но обидно блин, у нас девочка на районе заболела онкологией. Нужно 150 тысч у.е. на пересадку костного мозга и родители нормальные всю жизнь пахают на это государство и денег нет для таких. А на этих нашлись. Качков после карантина предлагаю сразу этапировать в военкомат, хоть какой то толк.
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"А на этих нашлись"
А чем эти хуже девочки? Учитывая смертность в 20% - это, считайте, спасение сразу нескольких жизней, а не одной.
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Да всем. Они когда ехали туда деньги зарабатывать им государство нах не было нужно. Налоги с них никто в бюджет Украины не платил. Как стало там хреново, вспомнили, что они граждани Украины, спасайте нас. Эти недограждани мне напоминают наших моряков, которые плаваю на всякие конторки зарегистрированные на Сейшелах и Белизах. Когда подписываю контракт, все ок государство не нужно. Когда их в тюрьмы бросают за перевозки нелегалов или пираты захватывают, вспоминают про неньку. Давайте консула, адвоката, вытягивайте нас. Достали уже хитрожопые.
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"Да всем. Они когда ехали туда "
Это преступление? Они тем самым стали недолюдьми? Кто вам сказал, что они заплатили налогов в Украине меньше, чем ваша девочка с района?

"Они когда ехали туда деньги зарабатывать им государство нах не было нужно"

Не забывайте, что если бы не поступление валюты от таких вот заробитчан, у нас долллар бы уже давно был бы по 60 гривен.
Кроме того - не надо всех под одну гребенку грести. Я работал в Китае, Японии и тд, но работал на украинскую компанию при этом, которая платит налоги в Украине - а китайцы, японцы платили не непосредственно мне, а платили по контракту именно украинской компании. Валютой платили, естественно.

"Давайте консула, адвоката, вытягивайте нас."
Это как бы работа МИД, одна из его основных функций - помощь гражданам Украины за границей. Для вас это удивительно?
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Это не преступление. Я понимаю, что они не от хорошей жизни туда поехали. Пусть куда хотят туда и едут, мы ж не Северная Корея. Но от государства Украины тоже ждать ничего не стоит, они все поехали в частном порядке. Деньги потраченные на перелет, это деньги не Гончарука, а налогоплательщиков Украины и они сейчас ой как нужны (нужно как минимум КТ в больницы закупать, судя по тому что происходит в Ухане).
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Да лучше бы эти ублюдки выделили эти деньги для комфортного проживания наших соотечественников в Китае до конца эпидемии.Все страны мира защищаются от вируса всеми доступными средствами и только кацапия и Украина озабочены как вернуть своих сограждан с вирусом в свои страны.
Хотя в этом и есть свой резон,погибшие от корона вируса все были предпенсионного и пенсионного возраста,вот таким образом команда ЗЕ и хочет избавиться от уже отработанного материала в стране.А для этого им и нужен вирус.
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Уже и дети от вируса умирали и врач 34 года. Не только как видим пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями умерли.
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А как ты хотел. Пенсионный фонд надо спасать. Любыми доступным методами.
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Так давайте спасать, будем спасать Вы да я.Только как Вы это себе представляете?
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Жить так в Ухань, а помирать-на родину?
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А почему помирать?
Кроме того - они могут там не жить, а временно работать по контракту. Не забывайте, что валютный баланс Украины в значительной степени держится именно на поступлениях валюты от заробитчан.
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Нет не помирать а занести заразу своим семьям,родным и близким не говоря уже об чужих им людям.Где-то уже это было,если смертельно заражен я то почему остальные должны быть здоровы.
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Вернули крымских татар в Крым - потеряли Крым. Настало время значит возвращать украинцев в Украину...
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Туда,наверняка, поехали сами, а назад, так родина должна.
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Как бы да, должна - в этом заключается забота государства о своих гражданах.
А сами они вернуться просто не могут - рейсовые самолеты оттуда не летают уже к нам.
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Адептов ЗЕ смело можна оставлять...
Вирус поражает мозг а не туловище!)))
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а возьмите с собой сивохо, пусть он там всю пиццу для эвакуированных сожрет, а они его за это заплюют! Кабмін розпорядився виділити 4,5 млн грн на евакуацію українців з Уханя - Цензор.НЕТ 2782
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Опа! Опа! Давайте им просто денег перечислим! Типа улететь или денег на карту. Как думаете, сколько полетят?
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В стране нет, и в ближайшие годы не будет условий, необходимых для нужного карантина. Дез-растворы, применяемые Китаем стоят огромных денег, а меры по изоляции предусматривают сжигание воздуха после вентиляции помещений. Спец маски, котсюмы уровня скафандра у нас даже никто не видел! ИДИОТЫ, АСТАНАВИТЕСЬ!!! Привезёте вирус в страну, будет всем 3,14_зда......
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Кошторис предьявите. Верить чужим слугам на слово нельзя.
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