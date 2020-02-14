 Кабмин распорядился выделить 4,5 млн грн на эвакуацию украинцев из Ухани

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказано в распоряжении Кабмина №99 от 5 февраля.
"Выделить Министерству инфраструктуры 4500 тыс. гривен для осуществления эвакуации граждан Украины и членов их семей из зоны распространения коронавируса 2019-nCoV на территории Китайской Народной Республики (г. Ухань)", - сказано в распоряжении.
Отмечается, что деньги будут выделены из резервного фонда государственного бюджета.
Напомним, Минздрав анонсировал, что эвакуацию граждан Украины из Ухани начнут 18 февраля. Эвакуацию осуществит украинская авиакомпания SkyUp.
Эвакуация украинцев должна была состояться 11 февраля, но ее отложили. 50 человек, которые предварительно согласились на эвакуацию в Украину, должны подписать информированное согласие на карантин.
А чем эти хуже девочки? Учитывая смертность в 20% - это, считайте, спасение сразу нескольких жизней, а не одной.
Это преступление? Они тем самым стали недолюдьми? Кто вам сказал, что они заплатили налогов в Украине меньше, чем ваша девочка с района?
"Они когда ехали туда деньги зарабатывать им государство нах не было нужно"
Не забывайте, что если бы не поступление валюты от таких вот заробитчан, у нас долллар бы уже давно был бы по 60 гривен.
Кроме того - не надо всех под одну гребенку грести. Я работал в Китае, Японии и тд, но работал на украинскую компанию при этом, которая платит налоги в Украине - а китайцы, японцы платили не непосредственно мне, а платили по контракту именно украинской компании. Валютой платили, естественно.
"Давайте консула, адвоката, вытягивайте нас."
Это как бы работа МИД, одна из его основных функций - помощь гражданам Украины за границей. Для вас это удивительно?
Хотя в этом и есть свой резон,погибшие от корона вируса все были предпенсионного и пенсионного возраста,вот таким образом команда ЗЕ и хочет избавиться от уже отработанного материала в стране.А для этого им и нужен вирус.
Кроме того - они могут там не жить, а временно работать по контракту. Не забывайте, что валютный баланс Украины в значительной степени держится именно на поступлениях валюты от заробитчан.
А сами они вернуться просто не могут - рейсовые самолеты оттуда не летают уже к нам.
Вирус поражает мозг а не туловище!)))