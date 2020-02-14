 "Мы обращаемся в суд": ОП требует опровержения информации о том, что Зеленский якобы мог встречаться в Омане с Патрушевым

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Президент Украины никогда в жизни не встречался (лично или в рамках международных мероприятий), не разговаривал и не общался другим способом с Николаем Патрушевым. Обнародование выводов, которые основываются не на фактах или свидетельствах, а на домыслах и сведениях из каких-то тайных "источников", которое имеет место в выпуске программы "Схемы" Офис Президента Украины расценивает как откровенную манипуляцию общественным мнением", - говорится в сообщении.
"Офис Президента Украины ждет от программы "Схемы" опровержения сведений, не соответствующих действительности, и предположений, сделанных на их основе. Мы обращаемся в суд с иском, в котором будем требовать опровержений и извинений. Также считаем своим долгом обратить внимание общественного вещателя телеканала "UA: Первый" на распространение в его эфире информации, которая не соответствует действительности и является откровенной манипуляцией общественным сознанием", - добавили в пресс-службе президента.
В четверг, 13 февраля программа "Схемы" сообщила, что секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев прибыл в Оман в тот же день, когда оттуда улетал президент Украины Владимир Зеленский. По данным журналистов "Схем", Зеленский воспользовался для возвращения в Украину тем же самолетом, на котором Патрушев прибыл в Оман из Москвы.
Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал расследование "Схем" "неправдой от начала и до конца". "Завтра любой может выпустить такой сюжет о ком угодно, в котором единственным свидетельством будет "как утверждают наши источники" и совершенно манипулятивные фразы под драматическую музыку", - предположил он.
Напомним, в Оман Президент Владимир Зеленский вместе с семьей улетел 5 января. Как сообщили в ОП, визит является официальным, однако президент воспользовался услугами рейсового самолета, потратив собственные средства.
Подробнее читайте в статье Юрия Бутусова "Ещё никто не исправлял провал в коммуникации новым враньем".
НАРЕШТІ ЗРОЗУМІЄМО
Скілька зла принесло до країни хитродупе кодло.
Від Голодомору до Зебіла.
Може, нарешті, час робити висновки?
і ЦЕ всі докази
что монтаж или на фото чел на пол см ниже/выше ?
зеленский ждал , похоже , патрушева, тот ехать не хотел,
и самолёт сбили, чтобы Зеленского принудить
про «взорвавшЫйсяомериканскийдвигатель» побрехать,
ради прикола, что Зеленский и выполнил ...
дети/виза/США ...
Назначение Андрея Ермака на должность главы ОПУ вызвало среди украинских политиков большую волну обсуждения таких кадровых перемен.
Экс-президент Украины Петр Порошенко стал проявлять особую активность, назвав назначение Ермака усилением воздействия со стороны России и путем к капитуляции.
На данное заявление отреагировала бывший председатель комитета по вопросам образования Ирина Фарион на своей странице Facebook, назвав Порошенко врагом Украины.
«Плачу от смеха, когда этот создатель Зе- (Порошенко - ред.) что-то болтает на темы Ермака. Разве имеет право открывать рот существо, которое политически реанимировало Медведчука и имело своих подручных…», - написала Фарион.
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Кроме Петра Порошенко, она указала имена тех, кто, по ее мнению, не имеет морального права «открывать рот» и говорить про Украину. Среди этих личностей она назвала Бориса Ложкина, владельца изданий «Комсомольская правда в Украине», «Аргументы и факты» и «Теленеделя», а также члена ОПЗЖ Игоря Ранина, который теперь возглавляет областную организацию ОПЗЖ Медведчука.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/358717-farion_vstupilasj_za_ermaka_i_nazvala_poroshenko_vragom_ukrainy
Это и подсказывает то, что ЗЕянелох вымазался в дерьме. Сейчас придумают новую брехню и наш дегенерат выступит с видиообращением.
думаю суд в киеве легко признает зеленского тем,
кем ему захочется, зеленнский брехло и кидала
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/358717-farion_vstupilasj_za_ermaka_i_nazvala_poroshenko_vragom_ukrainy
........
это КИДАЛА ЗЕЛЕНСКИЙ и его бибизянка
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/358717-farion_vstupilasj_za_ermaka_i_nazvala_poroshenko_vragom_ukrainy
"Хто всрався? Невістка"
А вони все брешуть. падлюки, все брешуть. Ну точно помийні ями!
Оскільки новопризначенний голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що знаходиться на постійному контакті з керівником адміністрації президента Російської Федерації Дмитром Козаком, отже, він веде непублічні переговори з Кремлем.
Як заявив політтехнолог Віктор Уколов що "У Зеленського ведуть секретні переговори з Кремлем"; і нагадав, що "це стало очевидним після того, коли Єрмак повідомив, що він на постійному контакті з Козаком, але треба враховувати, що Микола Патрушев (директор ФСБ Росії - ред) це вищий рівень ніж Козак, це ще ближча людина до Путіна, ніж Козак. Патрушев став головою ФСБ якраз напередодні того як Путін став президентом", - заявив Уколов.
https://newsua.one/news/v-ofisi-prezidenta-vedut-sekretni-peregovori-z-kremlem-ukolov.html
Теперь зебилов только так называть буду.
Для вашей травли созданы пОцяфермы или осинный рой))))
Возьмитесь по-серьезному и НЕ только за вранье "схем".
Якщо на цьому етапі потрібна громадянська війна - то хай буде громадянська війна, руїна та геноцид.
Цього НЕ ХОЧЕТЬСЯ, але якщо буде запущено маховик насильства - то мало хто доживе до кінця війни.
А такой нам и на юух не нужон