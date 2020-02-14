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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4592) Патрушев (28) Оман (40) Офис Президента (256)

 "Мы обращаемся в суд": ОП требует опровержения информации о том, что Зеленский якобы мог встречаться в Омане с Патрушевым

Офис Президента Украины заявляет, что информация, изложенная в сюжете программы "Схемы" о встрече Президента Украины с чиновником Российской Федерации, якобы имевшей место в Омане, целиком и полностью не соответствует действительности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Президент Украины никогда в жизни не встречался (лично или в рамках международных мероприятий), не разговаривал и не общался другим способом с Николаем Патрушевым. Обнародование выводов, которые основываются не на фактах или свидетельствах, а на домыслах и сведениях из каких-то тайных "источников", которое имеет место в выпуске программы "Схемы" Офис Президента Украины расценивает как откровенную манипуляцию общественным мнением", - говорится в сообщении.

"Офис Президента Украины ждет от программы "Схемы" опровержения сведений, не соответствующих действительности, и предположений, сделанных на их основе. Мы обращаемся в суд с иском, в котором будем требовать опровержений и извинений. Также считаем своим долгом обратить внимание общественного вещателя телеканала "UA: Первый" на распространение в его эфире информации, которая не соответствует действительности и является откровенной манипуляцией общественным сознанием", - добавили в пресс-службе президента.

В четверг, 13 февраля программа "Схемы" сообщила, что секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев прибыл в Оман в тот же день, когда оттуда улетал президент Украины Владимир Зеленский. По данным журналистов "Схем", Зеленский воспользовался для возвращения в Украину тем же самолетом, на котором Патрушев прибыл в Оман из Москвы.

Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал расследование "Схем" "неправдой от начала и до конца". "Завтра любой может выпустить такой сюжет о ком угодно, в котором единственным свидетельством будет "как утверждают наши источники" и совершенно манипулятивные фразы под драматическую музыку", - предположил он.

Напомним, в Оман Президент Владимир Зеленский вместе с семьей улетел 5 января. Как сообщили в ОП, визит является официальным, однако президент воспользовался услугами рейсового самолета, потратив собственные средства.

Подробнее читайте в статье Юрия Бутусова "Ещё никто не исправлял провал в коммуникации новым враньем".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Кремле назвали враньем информацию о встрече Зеленского с Патрушевым в Омане

Источник: https://censor.net.ua/n3175721
 
   
 Топ комментарии
 
Сначала вы врали, что Зеленский в Буковеле, а он оказался в Омане.
Потом вы врали, что он там с официальным визитом.
Потом вы врали, что он с минуту на минуту вернется домой.
Вы врали врали и врали, утопая в своем вранье.
А теперь вы говорите, что журналисты ее предоставили доказательств. «Какие ваши доказательства»...

Нет, ребята. Вы не поняли. Вы слишком много врали на слишком важную тему, чтобы теперь идти к аргументу «не пойман не вор». У вас уже презумпция вины. У общества уже на порядок больше причин подозревать вас чем у вас было поводов подозревать Антоненко и Кузьменко в убийстве Шеремета. Но их вы бросили в тюрьму вообще без единого доказательства, а сами сейчас обвиняете журналистов. Визит Патрушева и его самолет - это гораздо больше чем выключенные на ночь телефоны. В разы.

В чем, кстати, обвиняете? Журналистов. Что они не выложили запись разговора с Патрушевым? Да, плохо поработали, команда 1+1 справилась бы лучше.

У вас, ребята, презумпция вины в деле Омана. И вы должны предоставить алиби. Слишком много лжи и совпадений в одном месте. Это вы должны теперь обьяснить, что же делал президент в Омане. И дать доказательства каждой минуты там.

А иначе? Да, Антонине, которая хочет детей от Дубинского, все равно. Но активная часть общества, наши западные партнеры, будут уверены в том, что вы виновны. Что вы тайно встречались там с Патрушевым. Что вам понравилось заглядывать в бездонные глаза кгбшников. Затянуло. И будут строить свои догадки, что вы там обнаружили. И будьте уверены, там можно найти много чего. Пустота ваших ответов породит множества версий. И там будут и миллиарды долларов, и российские артисты и даже ваша поддержка путинской церкви.

Там будет все, и может быть там будет много неправды. Но это только потому, что правду скрываете вы.

Вы уже виновны. Пока не доказано обратного. И да, это не соответствует презумпции невиновности. Но вы политики. И вы врали. А значит виновны. Просто врать не надо. В следующий раз.

Джерело: блог Сергія Фурси
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То хай сам і спростує! Хоч раз скаже що насправді відбувається!
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Ты смотри как синхронно раисся и банковая заявы сделали...
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Хорошее решение. Порохожопые фейкомётки типа "радио сволота" в принципе обычно бегут в кукурузу, но будет интересно. Пора их брать за тёплое шоколадное вымя)
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Так "Радио Свобода" финансирует не Конгресс США, а Порох?))) Млять, откуда вы лезете
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Радио свобода - частное предприятие, кто его финансирует - их дело. А то что эта помойка топит за порохнявых -факт. А отвечать за фейки будут в суде. Что тебя смущает болезный?
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"Радио Свобода" - ЧП? Ахаха. Еще скажи, что ФОП. Какой же ты тупой
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я про это писал. Зе хочет усидеть одной опой на 2 стульях - и МВФ и Беня. Беня подает сигналы что так не прокатит, надо определяться.
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Я розумію, що все проти цього, але нарешті може ми
НАРЕШТІ ЗРОЗУМІЄМО
Скілька зла принесло до країни хитродупе кодло.
Від Голодомору до Зебіла.
Може, нарешті, час робити висновки?
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ДЕ в цей час був Патрушев !?
і ЦЕ всі докази
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Алё, дебилы зелёные, а вы подумали что вам могут предоставить доказательства? Вы уже заврались по самые уши.
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Суди Зеленського - найчесніши суди планети. Віримо, що там є правда.
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Тільки панамський суд надавав підсрачників Портнову!
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Вони на другому місті в рейтингу відразу за порохнявими) Це буде бій! "Ми звертаємося до суду": ОП вимагає спростування інформації про те, що Зеленський нібито міг зустрічатися в Омані з Патрушевим - Цензор.НЕТ 9256
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Чому вони так шкварять самі себе , тому що гени в них ПАРТІЇ РЕГІОНІВ, бикуваті, але с "гнільцой квартального гумору," який був безнаказанним усі роки , починаючи з тріумфального бізнесу по Раші під кришею ФСБ. КВН - з Масляковим це дитя тієї криші .
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Народ Украины тоже требует, гнать шута из дворца.
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Я думаю сейчас канадцы следят за этой ситуацией .ЗЕ в Омане встречается с Патрушевым , и туда же прилетает глава Корпуса Стражей Ирана , затем катастрофа с Боингом , гибель десятков людей , канадцев в том числе .Если ЗЕ участник заговора , пожизненное ему обеспечено !
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похоже зеленский вымазался по уши, а говорил «НЕЛОХ'Я»
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І забруднив тих, хто привів його до влади.
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Ті, хто його привів САМІ ПО ВУХА В ГІМНІ! Всі 73%, без винятку!
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ЗеГниды забрехались, когда всплывут фото, будут говорить
что монтаж или на фото чел на пол см ниже/выше ?
зеленский ждал , похоже , патрушева, тот ехать не хотел,
и самолёт сбили, чтобы Зеленского принудить
про «взорвавшЫйсяомериканскийдвигатель» побрехать,
ради прикола, что Зеленский и выполнил ...
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в басманный, судьи Украины скоро от него ныкаться будут,
дети/виза/США ...
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Из интернетов: В одно и то же время в Омане, "случайно" оказались 3 самолета: чартер Медведчука - кума Путина, "прилетел забрать дочку", чартер Зеленского "прилетел с официальным визитом" и чартер Патрушева, экс-директора ФСБ, "прилетел на отдых". Бывают же такие совпадения! (c)
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Да. Кроме домыслов и притягивание "за уши" в этом расследовании ничего больше нет. В суде разговор ведётся доказанными фактами, а в "расследование" сплошное- срала, мазала, лепила...
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есть неопровержимые секретные улики, в спам, кацапчик
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Не переживай, кацапчег, за передвижением таких лиц в глобальном масштабе следят кому положено.
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Бойся, зебилоид. Зебила свергнут, тебя - найдут...
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чем тупее коммент, тем больше вероятность того, что это "лекторат лексеича"))
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Ну по уровню тупости зеэлекторат любому 100 очков вперед даст.
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Фарион вступилась за Ермака и назвала Порошенко врагом Украины

Назначение Андрея Ермака на должность главы ОПУ вызвало среди украинских политиков большую волну обсуждения таких кадровых перемен.

Экс-президент Украины Петр Порошенко стал проявлять особую активность, назвав назначение Ермака усилением воздействия со стороны России и путем к капитуляции.

На данное заявление отреагировала бывший председатель комитета по вопросам образования Ирина Фарион на своей странице Facebook, назвав Порошенко врагом Украины.

«Плачу от смеха, когда этот создатель Зе- (Порошенко - ред.) что-то болтает на темы Ермака. Разве имеет право открывать рот существо, которое политически реанимировало Медведчука и имело своих подручных…», - написала Фарион.

Читайте также: Порошенко намерен через суд добиться восстановления финансирования ATR

Кроме Петра Порошенко, она указала имена тех, кто, по ее мнению, не имеет морального права «открывать рот» и говорить про Украину. Среди этих личностей она назвала Бориса Ложкина, владельца изданий «Комсомольская правда в Украине», «Аргументы и факты» и «Теленеделя», а также члена ОПЗЖ Игоря Ранина, который теперь возглавляет областную организацию ОПЗЖ Медведчука.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/358717-farion_vstupilasj_za_ermaka_i_nazvala_poroshenko_vragom_ukrainy
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походу ей забыли закинуть на карту аванс "Ми звертаємося до суду": ОП вимагає спростування інформації про те, що Зеленський нібито міг зустрічатися в Омані з Патрушевим - Цензор.НЕТ 6320
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лучше в квартал подайте, Нелохи Клованы
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Засуетилась сволота, забегала. Московия тоже опровергает. Как все это синхронно делается.
Это и подсказывает то, что ЗЕянелох вымазался в дерьме. Сейчас придумают новую брехню и наш дегенерат выступит с видиообращением.
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Вот вопрос. Как клоун будет доказывать в суде, что не встречался с Патрушевым в Омане? Фотографиями супруги в тапках, Патрушева в свидетели призовет? Тут уже серьезно все. Напрасно ты в суд полез. Тикай, придурок, пока есть возможность. Хоть куда-то.
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Пока не полез. Грозиться пойти - не обзательно ройдет.
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М-да...что с мозгами у этих людей... Так доказывать они будут, что он с ним встречался. Только вот как они Патрушева призовут, он до сих пор в Омане сидит- самолёт то его Зеленский увёл)))
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мертветчук, патрушев и зеленский - братья акробатья
думаю суд в киеве легко признает зеленского тем,
кем ему захочется, зеленнский брехло и кидала
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«Итак, цепочка Медведчука красноречива. Только слепые или просто идиоты не могут понять, что поражение Украины началось 25 мая 2014, когда президентом избрали есдепеушного слугу Порошенко. Его лицемерное и грубое паразитирование на националистических и патриотических лозунгах привело к зеленым необольшевикам. Скрытый враг гораздо опаснее, чем открытый. Болезнь рака сначала тоже скрытая, зато грипп чувствуем моментально. И слепые, в конце концов!!!», - подытожила Фарион.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/358717-farion_vstupilasj_za_ermaka_i_nazvala_poroshenko_vragom_ukrainy
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Може це помста Трампа? Якщо це так, то у Зє! є шанс теж відчути, що таке імпічмент. Хоча ні - наш імпічмент то знущання над здоровим глуздом.
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В Україні імпічменту нема! Є тільки передвиборча обіцянка членограя закон про нього прийняти.
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Є лише силовий імпічмент. Дехто в Ростові може про це розповісти.
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У мене є ідея - тримати Бубочку в постійній напрузі і публічності, щоб у нього не було часу на сеанси штучного астралу. Тоді його накриє депресія і він попроситься додому - у квартал, до діток, до Лєни. "Ми звертаємося до суду": ОП вимагає спростування інформації про те, що Зеленський нібито міг зустрічатися в Омані з Патрушевим - Цензор.НЕТ 9398
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Ну що, що гебняві що зелені пішли у несознанку, що може одне означати, що це правда про зустріч на оманських берегах... смерть ворогам України!!
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14.02.20 12:20 Зеленский не обещал вернуть Крым и побороть всех олигархов, - "слуга народа" Василевская-Смаглюк. ВИДЕО
........
это КИДАЛА ЗЕЛЕНСКИЙ и его бибизянка
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Цікаво, що у розслідуванні "Схем" згадується Кернес, проти якого знову(!) відновили справу за епізодами 2013-2014 років. Совпадєніє"Ми звертаємося до суду": ОП вимагає спростування інформації про те, що Зеленський нібито міг зустрічатися в Омані з Патрушевим - Цензор.НЕТ 1663
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Ні цікаво , що з Кернесом до Москви їздив братік того смаого регіональщика Тедеєва, через якого відмивав себе як помічника депутата ПР Єрмак , залишаючись спів -власником бізнесу з московсько-кремлівською братвою Хуууууіла. А сімейка то теж прикремлівська кавказьсько-бандюківська . ТРИ КАДЕНЦІЇ ВР Єрмак вживляв себе у політичну систему України через партію нинішнього голови ВР Разумкова, яки керував молодіжною гілкою донецької братви .
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То когось дивує Сивуха в Радбезі, Портнов в Україні,беркути У Києві після обміну, мєр Харькова у москві у Патрушева у гостях???
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А ми вимагаємо звіту - ДЕ ТИ ШЛЯВСЯ, ЗЕЛЯ. "Ми звертаємося до суду": ОП вимагає спростування інформації про те, що Зеленський нібито міг зустрічатися в Омані з Патрушевим - Цензор.НЕТ 1695
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У зели нет морального права подовать до суду .Он уже сбрехал, что первый закон будет про народовладдя. Значит зеля ты вне закона морали и не имеешь требовать правды раз сам брехун.
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Президент України проти Народу України за визнання його судом хорошим президентом. На той час унього вже буде рішення суду, що він гарно себе вів в Омані.
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Не в оправдание президента и не в защиту Схем. Все притянуто за уши. Сначала Медведчук и полет президента в Москву. Теперь Патрушев. А выводы на последний минуте, вообще сюр. Им реально (журналистам Схем) нужно лечиться. Как по мне - ЗАКАЗ чистой воды.
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Сам полечись! Слив компромата всегда - ЗАКАЗ!
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Хоть один факт, подтверждённый есть? Нет
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Хоть один факт,опровергающий есть? Нет
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это они должны сыпать фактами- т.к. обвинители!
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Тобто дивні маршрути чартерних рейсів з Москви-в Москву через Оман,та намагання перетворити нібито "відпочинок" Зеленського на робочу зустріч (при напівмертвому султані ,ще й з Лєнкою в шльопанцях) вас не дивує ? Все норм ?
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Така частота зливів компромату останнім часом лише вказує на те, що під дупою Зєлупи почалися фундаментальні тектонічні зрушення.
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«Итак, цепочка Медведчука красноречива. Только слепые или просто идиоты не могут понять, что поражение Украины началось 25 мая 2014, когда президентом избрали есдепеушного слугу Порошенко. Его лицемерное и грубое паразитирование на националистических и патриотических лозунгах привело к зеленым необольшевикам. Скрытый враг гораздо опаснее, чем открытый. Болезнь рака сначала тоже скрытая, зато грипп чувствуем моментально. И слепые, в конце концов!!!», - подытожила Фарион.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/358717-farion_vstupilasj_za_ermaka_i_nazvala_poroshenko_vragom_ukrainy
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Тада. Судитесь теперь с Госдепом США, дибилы, раз намеков не понимаете. "Ми звертаємося до суду": ОП вимагає спростування інформації про те, що Зеленський нібито міг зустрічатися в Омані з Патрушевим - Цензор.НЕТ 8158
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Целиком и полностью придуманная история? начали признаваться ... ведь вирус лжи запустили они , зашквароинфицированные вруны.
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и поездка и суд- и все что связано с этим операция рабсеи по дескридитации Украины в исполнении"служивых" не украинских.цель- разорвать отношения с США и это дело рук рашистов
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Ну хз, за Порошенко и отдых на Мальдивах они в Схемах всё точно расследовали. Причин сомневаться в их расследовании пока нет. А вот ОП неоднократно попадались на вранье.
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Требовать опровержения информации можете только через суд. Где заява в суд? И потом, есть три изложенных факта: 1. Зерро в Омане; 2. Патрушев в Омане; 3. Зерро прилетел в Украину бортом которым прилетел Патрушев . Все факты - правда, что должны опровергнуть журналисты? Уже хотя бы для того, что бы воспользоваться тем же бортом нужно было согласие Патрушева, поскольку самолет, скорее всего, фрахтовался для полета туда и обратно. Сделать этого без встречи, пусть даже опосредованной, с Патрушевым было не возможно.

"Хто всрався? Невістка"
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так і треба,бо це не змі наші змі,а помийні ями
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Точно, Наталочко, точно! Не зустрічався він з патрушевим, не зустрічався! І В Оман він взагалі рейсовим літаком літав, щоб віддихати! Лише з сім`єю, без охорони. Йому там і Єрмака вистачило. І офіційні зустрічі без МЗС він проводив, ну, щоб, типу, не у сьомій за пів року відпустці. І, взагалі, в Оман він не літав, а в Буковелі на лижах возився! Во!
А вони все брешуть. падлюки, все брешуть. Ну точно помийні ями!
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"Мы обращаемся в суд": ОП требует опровержения информации о том, что Зеленский якобы мог встречаться в Омане с Патрушевым - Пристайко о визите Зеленского в Оман: Мы вам все разъясним в свое время. - если бы во время визита в Оман не было совершено преступление (мягко выражаясь), то не оттягивали бы время в надежде, что всё забудется и рассказали бы всю правду сейчас. Не хотят признаться сейчас, всё узнаем в процессе суда, если таковой будет. Под это дело хотели Закон о клевете подогнать, не получилось. Думаю, что судом пугают "Схемы". Зеленский попался на крючок ФСБ, в нужный момент ФСБ всё расскажет, с кем встречался и о чём договаривались.
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В Офісі президента України ведуть секретні переговори з Кремлем
Оскільки новопризначенний голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що знаходиться на постійному контакті з керівником адміністрації президента Російської Федерації Дмитром Козаком, отже, він веде непублічні переговори з Кремлем.
Як заявив політтехнолог Віктор Уколов що "У Зеленського ведуть секретні переговори з Кремлем"; і нагадав, що "це стало очевидним після того, коли Єрмак повідомив, що він на постійному контакті з Козаком, але треба враховувати, що Микола Патрушев (директор ФСБ Росії - ред) це вищий рівень ніж Козак, це ще ближча людина до Путіна, ніж Козак. Патрушев став головою ФСБ якраз напередодні того як Путін став президентом", - заявив Уколов.

https://newsua.one/news/v-ofisi-prezidenta-vedut-sekretni-peregovori-z-kremlem-ukolov.html
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секта СЛУГ НАРОДА привыкла к вранью, проституткам, большим зарплатам.
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Одичалая Отара 73%!
Теперь зебилов только так называть буду.
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Судить конечно-же будет какая нибудь сепаро-судья типа прокацапской чушки Волковой, которая отпустила убийцу беркутовца Садовника и признала командировкой побег Портнова с Украины.
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ДАВНО ПОРА!!!!...команде ЗЕ "Ми звертаємося до суду": ОП вимагає спростування інформації про те, що Зеленський нібито міг зустрічатися в Омані з Патрушевим - Цензор.НЕТ 1439...перестаньте быть терпилами.
Для вашей травли созданы пОцяфермы или осинный рой))))
Возьмитесь по-серьезному и НЕ только за вранье "схем".
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Обережніше. У відповідь "осіний рой" може перетворити Київ, і не лише Київ, на щось подібне до Алеппо - купа розкришеного бетону та розірваних гниючих тіл.
Якщо на цьому етапі потрібна громадянська війна - то хай буде громадянська війна, руїна та геноцид.
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P.S.: і це не заклик. Це констатація. Спроби встановити тут тоталітаризм кацапського типу може призвести до того, що Україна захлинеться в крові.
Цього НЕ ХОЧЕТЬСЯ, але якщо буде запущено маховик насильства - то мало хто доживе до кінця війни.
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Зе крыса заметалась, перебирает тактику ***** - врет и не краснеет.
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Яке ж воно дрібне, сцикливе, нице та жалюгідне. Тепер, мабуть, тільки буде робити, що переслідуватиме за кожне слово проти нього. Тьху! Терпілобородько всцяне!
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Удивляюсь терпению законно избранного президента.
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Ви б на його місці що зробили б? Забухали б? "Ми звертаємося до суду": ОП вимагає спростування інформації про те, що Зеленський нібито міг зустрічатися в Омані з Патрушевим - Цензор.НЕТ 7469
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Краще нехай повіситься на берьозкє. "Ми звертаємося до суду": ОП вимагає спростування інформації про те, що Зеленський нібито міг зустрічатися в Омані з Патрушевим - Цензор.НЕТ 3998
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Законно избранный президент должен работать в рамках закона!
А такой нам и на юух не нужон "Ми звертаємося до суду": ОП вимагає спростування інформації про те, що Зеленський нібито міг зустрічатися в Омані з Патрушевим - Цензор.НЕТ 576
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Дивно, що зебільо-йо-ма-йо майже зникло з сайту, залишились лише пригожинські дебіли.
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В АП не так давно обещали рассказать со временем, что же произошло в Омане на самом деле. Не кажется ли вам, что это время пришло?
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