 В разрешении конфликта на Донбассе открылось окно возможностей, которым надо воспользоваться, - заявление Мюнхенской конференции

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом идет речь в заявлении Мюнхенской конференции по безопасности (MSC), обнародованной 14 февраля.
"Конфликт в Украине и вокруг нее - это трагедия для всех, кто пострадал от насилия. Эта горячая точка возникла вследствие катастрофического просчета и остается постоянной угрозой безопасности и стабильности в евроатлантическом регионе", - говорится в заявлении.
В заявлении отмечается, что политическое решение имеет ключевое значение для прекращения вооруженного конфликта на Донбассе, улучшения перспектив конструктивного диалога между Украиной и Россией, включая вопросы по Крыму, и улучшения евроатлантической безопасности в целом.
Разрешение неотложных проблем относительно безопасности, гуманитарных, экономических и политических вопросов, убеждены авторы заявления, также поможет уменьшить напряжение между Россией и Западом и будет способствовать построению устойчивой архитектуры взаимной безопасности в евроатлантическом регионе, включая усиленное сотрудничество по уменьшению ядерной угрозы.
Последние события, говорится в документе, открыли путь к прогрессу. В заявлении упомянуто о взаимном освобождении заключенных и соглашении об определении дополнительных пунктов разведения сил; упомянуты октябрьская договоренность о выборах в Донецке и Луганске и предоставление специального статуса этим регионам после выборов в случае подтверждения со стороны ОБСЕ, что выборы прошли справедливо и свободно; саммит в Париже в нормандском формате.
В 2020 году планируется следующая встреча в нормандском формате, будет продолжаться работа в Трехсторонней контактной группе и другие дипломатические обмены. Все это дает возможность двигаться вперед к завершению войны, которая за последние шесть лет унесла жизни более 13 000 человек, нанесла ранения более 25 000, а 2,5 млн людей выгнала из своих домов.
"Окном возможностей, которое открылось, надо воспользоваться", - говорится в заявлении.
Также предлагаются 12 "практических, конкретных шагов", которые помогут в решении ряда проблем в гуманитарной, экономической, политической сферах, а также в сфере безопасности. В частности, эти шаги включают в себя возобновление работы СЦКК, начало нового диалога в нормандском формате на уровне военных, запуск сотрудничества с привлечением всех причастных сторон с целью поиска людей, пропавших без вести в результате войны на востоке и так далее.
Как сообщалось, 56-я Мюнхенская конференция по безопасности будет проходить 14-16 февраля. Она будет посвящена темам конфликтов и разоружения, вопросам климата и здравоохранения. Основным профилем конференции является, впрочем, кризисный менеджмент, а кризисов, требующих обсуждения, в данный момент 27.
По словам многолетнего председателя конференции Вольфганга Ишингера, "Украина остается важным пунктом европейской безопасности".
Кто просчитался, можно вообще поконкретнее? Какое окно открылось ? Кто сдается?
Автора этого шедевра можно узнать?
Через несколько часов в Мюнхене официально откроется очередная конференция по безопасности. Посвящена она будет возвращению лидерских позиций западному образу всего: мышления, ценностей, политического устройства и проч.
Первое официальное заявление сегодня было посвящено Украине. Организаторы, аналитические центры, чиновники подписали «Двенадцать шагов усиления безопасности в Украине и евроатлантическом регионе». Утром этот план, назовем его «Мюнхенской инициативой», был опубликован. Источник: https://securityconference.org/news/meldung/zwoelf-schritte-zu-groesserer-sicherheit-in-der-ukraine-und-der-euro-atlantischen-region/
ШАГ 1: Восстановление СЦКК (эта инициатива необходима для более активной реализации плана по прекращению огня. Как известно, РФ покинула комиссию несколько лет назад)
ШАГ 2: Переговоры о боевых действиях на уровне N4 (предлагается расширить темы переговоров в нормандском формате и включить туда тему боевых действий и, логично, их прекращения)
ШАГ 3: Расширение свободы передвижения (предлагается увеличить количество пунктов пропуска)
ШАГ 4: Поиск пропавших без вести
ШАГ 5: Планирование и реализация инициативы по разминированию
ШАГ 6: Реконструкция Донбасса (изучение экономического потенциала, создание донорского фонда с участием ЕС, западных компаний. К фонду предложено присоединиться РФ)
ШАГ 7: Создание зоны свободной торговли (как возможность восстановления Донбасса предлагается создать там ЗСТ с, соответственно, иным налогообложением).
ШАГ 8: Поддержка дорожной карты по санкциям (весьма любопытный пункт. Если стороны соглашаются на «Мюнхенскую инициативу», то выполнение закрепленных в ней пунктов может стать основанием для пересмотра санкций против РФ)
ШАГ 9: Устранение радиационной опасности (вывоз радиоактивных, отравляющих экологию Донбасса, веществ. Сейчас на Донбассе более 1200 таких источников заражения экологии)
ШАГ 10: Новый диалог между евроатлантическими структурами о построении взаимной безопасности (как я понял, это как раз один из планов по возвращению влияния Запада - активная работа по обеспечению безопасности в регионе между МИДами)
ШАГ 11: Поддержка и определение областей взаимодействие между ЕС и Россией (РФ пытаются вернуть в семью цивилизованных стран. Предлагают ей активнее сотрудничать в гуманитарной сфере: например, наука и исследования, трансграничное и региональное сотрудничество, сотрудничество в области изменения климата и окружающей среды. Но упоминание «Минского соглашения» сохранено)
ШАГ 12: Новый национальный диалог о личности (Процитирую этот пункт полностью. «Новый инклюзивный национальный диалог по всей Украине
желателен и может быть запущен как можно скорее. Этот диалог должен включать лиц, формирующих общественное мнение, ведущих ученых и международно признанных экспертов. Следует приложить усилия для взаимодействия Украины со своими соседями, особенно Польшей, Венгрией и Россией. Этот диалог должен касаться темы истории и национальной памяти, языка, идентичности и опыта меньшинств. Это должно включать терпимость и уважение к этническим и религиозным меньшинствам - как в семье так и в более широком контексте - для достижения более широкой инклюзивности и социального единения»)
Уголовная ответственность за препятствие проезду лугандонцев по безвизу в Европу...
Идите в сраку!
Хорошо что не в результате стихийного бедствия.
Теперь хотелось бы подробнее.
Какого именно "катастрофического просчета"?
Кто именно допустил этот просчет?
Была ли это ошибка,халатное отношение или злой умысел?
От ответов на этот вопрос зависят компенсации тем кто пострадал от этого просчета,поэтому это важно на самом деле.
Есть к тому определенные основания
5 января, пресс служба президента Украины сообщила, что Владимир Зеленский, после отдыха на горнолыжном курорте, планирует пробыть в госрезиденции Синегора как минимум до 9 января : "Не исключено, что глава государства продлит отдых до 10, 11 или 12 января".
Однако, по информации издания, после консультаций в Буковеле со своим шефом, олигархом Игорем Коломойским, в эти дни Владимир Зеленский собирался инкогнито посетить оффшорную юрисдикцию Оман. В поездке его сопровождал близкий друг и помощник, теневой министр МИД, Андрей Ермак. Султанат находится в черном списке ЕС и финансовых служб США, являясь тихой гаванью для хранения капиталов топ коррупционеров всего мира.
Именно туда, на подставные счета, должны быть перечислены несколько миллиардов долларов, для принятия условий Москвы, по урегулированию кризиса в Донбассе, снятия антироссийских санкций, формального признания Крыма российским, и возобновления подачи днепровской воды уже этой весной, о чем свидетельствует начало ремонтных работ на объектах СКК в Крыму.
Так же, 8-9 января, в Турции, планировалась тайная встреча президентов России и Украины, при посредничестве Виктора Медведчука, куда Владимир Путин должен был прибыть на открытие газопровода "Турецкий поток". Для перелета Зеленского, кум президента России предоставил свой самолет.
Уже очевидно, какую то часть этих планов сорвала катастрофа украинского Боинга компании МАУ в Иране. Это не первый случай, когда капитуляцию Украины перед Путиным срывает форс-мажор.
И если темой поставок воды озаботился Патрушев, значит вопрос обсуждали на самом высоком уровне в Кремле. И это имеет принципиальное значение. Из слов Патрушева можно сделать два основных вывода. Во-первых, российские власти провалили задачу по обеспечению Крыма водой. После того как Киев перекрыл канал, республиканские «власти» и московские кураторы сделали хорошую мину при плохой игре: мол, Россия не оставит крымчан в беде, найдет выход. Казенный оптимизм быстро иссяк. В конце первого года аннексии «спикер» Владимир Константинов обвинил власти Украины в «водоморе», потребовал провести международное разбирательство и заставить Киев открыть канал.
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А чий прорахунок?
Вот тут содержится ответ.
Поэтому у меня вопрос: прежде чем вести новые диалог не нужно ли компенсировать страдания жертвам старого?
Как то не по европейски.
Смысл в том что пока они не ответили за свой старый прорахунок не имеет смысла им строить новые концепции или системы евроатлантической безопасности.
Потому что это закон природы такой.
Нет ответственности нет правильных выводов,что приводит к бесконечному повторению одних и тех же ошибок.
1. Аграничить зону распросранения мардовскава людоеда мехесрань мудянским балотам.
2. Перевести питание иго с чилавечины на мастосраных ватрушек.
3. Опамц и калякамц мардовских людоедов на мастосраном.
Пока мардовский людоед питается украинцами и сирийцами у мюнхенской конференции возражений нет,права человечины не нарушены.
не знаем такого. знаем об оккупации обосРахой украинской территории, знаем об аннексии Крыма, о подлой агрессии на Донбассе, знаем о гибридной рашистской войне и недоимперском реваншизме азиопской паРаши.
ни о каких конфликтах в Украине ничего не слыхали. короче, еврошлюхи, идите в жопу.
Они еще 30 лет назад знали что раша нападет на Украину жаждуя реванша и поэтому забрали у нее ядерное оружие.
Кабы чего не вышло.
Тобто здати Україну з вигодами для себе.Одні вже Польщу ділили.Чим закінчилось всі знають.