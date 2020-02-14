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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Зеленский (4592) Патрушев (28) Оман (40)

 В Кремле назвали враньем информацию о встрече Зеленского с Патрушевым в Омане

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о якобы поездке секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева в Оман и встрече там с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом он сказал изданию "РИА Новости", передает Цензор.НЕТ.

"Вранье", - заявил изданию пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Как сообщалось, журналисты расследовательской программы "Схемы" получили 2 независимых подтверждения того, что бывший глава ФСБ, а ныне секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прилетел в Оман в последний день пребывания там президента Украины Владимира Зеленского. По их данным, Зеленский вернулся в Украину на том же самолете, на котором Патрушев прибыл в Оман.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАПК начало проверку по невнесению Зеленским в свою декларацию расходов на поездку в Оман, - Гончаренко

Источник: https://censor.net.ua/n3175719
 
 
 Топ комментарии
 
Такого АЛЕНЯ как ЗЕня..Кремль ждал целых 28 лет!
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А можливо вже і жалованьє із мокшанської казни Владімір Ляксандровичу назначили?
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"Грошей багато не буває." Філософськи подумав Зє,і вирішив що і мацковські гроші кишеню тягнутине будуть.
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Потрібно спитати: "Піськов, какіє ваши доказатєльства? Гдє бил ваш патрушєв?" Там же була інфа з кацапської міграційної служби, що гебнявий кудись виїзжав, так от куди?
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раз отбрехиваются кацапы.... тогда на 10000% была случка....у Оману...
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Можно конечно поприкалываться, но боюсь так оно и есть.
По идее, им должно было быть все равно и они просто должны были тупо отмалчиваться никак не комментируя, но они начали отмазывать Бубочку, а это занчит, событие имело место быть.
В любом случае не может быть таких совпадений, что Зеленски инкогнито прилетает в Оман, а после этого, туда прилетает Патрушев, вместе с тем Зеленский по неизвестным причинам задерживается в Омане на целый день и вылетает на там же самолете на котором прилетел Патрушев, хотя произошло серьезное ЧП и вылетать нужно было срочно. ("Случайности должны происходить случайно")
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100% порохобот
Подивіться репортаж.
Єрмак просить двоюрідного (!) брата депутата, у якого працював помічником 7 років тому (!!), поїхати з Кернесом (!) в Москву?

Ви хоч самі вірите в цей брєд?))
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Такого АЛЕНЯ как ЗЕня..Кремль ждал целых 28 лет!
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слава яйцам, все прояснилось! кремлю верю, как самому себе!
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Якщо брешуть в один голос - то все це правда.
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похоже . морда лица почти как сердечко и тоже красная . только почему такая помятая ? В Кремле назвали враньем информацию о встрече Зеленского с Патрушевым в Омане - Цензор.НЕТ 6297
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быть украинским штирлицем с приставкой зе не только почетно, но и престижно
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не только все ото, что Вы перечислили, но еще и прикольно, смехотворно и неблагодарно!
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я думаю Захарова и ее подружка Мендель должны собраться и сделать по этому поводу общее заявление для прессы В Кремле назвали враньем информацию о встрече Зеленского с Патрушевым в Омане - Цензор.НЕТ 5975
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Дурочка і полудурочка - мілая чєта. В Кремле назвали враньем информацию о встрече Зеленского с Патрушевым в Омане - Цензор.НЕТ 1114
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"В Кремле назвали враньем информацию о встрече Зеленского с Патрушевым в Омане" - ЗНАЧИТ, ПРАВДА. У мокшей все наоборот.
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Во! І кремліни за бубочку одразу впряглися! З чого б це?
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Я думаю, що все це підстроїв Порох. Це його почерк.В Кремле назвали враньем информацию о встрече Зеленского с Патрушевым в Омане - Цензор.НЕТ 7796
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Це Порох підмовив Бубочку зустрітися з Патрушевім, сказав, що це не боляче.
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От і я кажу - доколє ми будемо терпіти цього баригу!
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Ето всё придумав Порох в восємнадцатом году! У Кремлі назвали брехнею інформацію про зустріч Зеленського з Патрушевим в Омані - Цензор.НЕТ 5885
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неее, раньше, когда воовочка был исчо в трусиках распятым
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опровержение от кремля выглядит как подтверждение.....
вот вам и красные линии.... сдал всё с потрохами......
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Свинособаки моментально реагируют на эту новость. Значит таки встречался Зеля с Патраным В Кремле назвали враньем информацию о встрече Зеленского с Патрушевым в Омане - Цензор.НЕТ 555
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Страшно когда у руля страны коварный враг и изменник...
Страшнее только когда такой человек наивный Дебил предатель! Интузиаст идиот...
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В Крыму зелёные человечки- враньё!!!
Сбили MH17- враньё!!!
На Донбассе расейская армия- враньё!!!
Зе-муть агент Кремля- враньё ....????
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А это случайно, не тот самый, "специализированный борт" Патрушева, который погорел на доставках кокса из Южной Америки? Мож там где "закладки" кокаиновые остались ? Тогда понятно, почему тогда Зеля "выпал" чуть ли не на неделю из инфопространства.
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Именно он...СПЕЦ КОКСОВОЗ
видно ЗЕня не сдержался...и облизал сидение!)))))и дверные ручки в туалете...
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Не тот . Кокс перевозили бортом спец отряда Россия ( один из самолетов путина)
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не ну раз сам кремль сказал!
он врать не станет
расходимся......
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Деда ИВ так просто не отпустит это нарко чмо...
Он будет агнецом жертвенным
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Уже не может просто уйти, у него 3 варинта
- Гаага, как пособник военного преступника Вовы Х
- Ростов
- ликвидация ГРУ\ФСБ
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Прикинте как трусит это мелкое ЗЕкомплексрваное ЧЕПУШЫЛО!?)))
ОНО устало от политики...
Да мы с..а всей страной от тебя ПОЦА за пол года КАК УСТАЛИ?
МРАЗОТА...
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А це вже не жарти...
москалі ніколи б не пропустили момент налити бруду і сплести інтригу...
А раз вони синхронно брешуть... То варто гос депу задуматись..
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О, а це вже підтвердження того що зустріч була.
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Ну и что что встречался. Патриоты как обычно все проглотят. Самые терпильные терпилы в мире.
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Хоть бы кто ультиматум объявил. Где этот недоразвитый авакчонок.
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Якщо це "Брехня", як каже П. , то наведіть фактаж:
ДЕ в цей час був Патрушев
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Потрошок "лох" тому діяв через "связних" типу мєртьвєчЮка!
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Доречі, чому в Омані случайним образом оказался і самольот Мертвечука? Вас не гнітить цей факт?
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Яка блискавична реакція на зашквар! Як би десь за тиждень вякнули то половина зебуїнів би повірили що вова просто "грєлся в пєСочькє".
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ЗеГниды приобрели в омане новых хозяев, урря
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Чтобы направить на правильный путь Трампа,с ним встретились руководители трех наиболее значимых спецслужб рфии,а в отношении президента самой крупной страны Европы-достаточно одного Патрушева. Разве это не дискриминация?
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Похоже.Сходил в туалет,не открывая ширинку.
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Дмитрий Песков очень честный человек . ему как и ***** можно верить
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В Кремле назвали враньем информацию о встрече Зеленского с Патрушевым ..... лучшего подтверждения этой встречи и не придумать....
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а че письков?
а патрушев чего онемел? сказать нечего???
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"никому верить нельзя, а вот Пескову можно."..

а если серьезно, столь быстрая реакция из москвы на эту новость только усиливает подозрения...
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Кремлю,а особенно Писюкову верить-себя не уважать.А когда они все в один голос и синхронно опровергают-значит инфа Схем 100% правда.
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Да неужели.
А про войну Роиси на Донбассе, что в Кремле говорят.
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Патрушев всегда летает на самолетах из президентского авиаотряда "Россия" , но в Оман полетел чартером с единственной целью , подставить Зеленского. Что удалось , судя по истерике ПЕСов и путинских портянок . Воют в унисон.
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Шедеврально! Опять навалили Зеле в портки Песи. У Кремлі назвали брехнею інформацію про зустріч Зеленського з Патрушевим в Омані - Цензор.НЕТ 6762
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воно навіть не доганяє, що в унісон - "нічєго нє било", разом путінськими портянками, виє якраз воно У Кремлі назвали брехнею інформацію про зустріч Зеленського з Патрушевим в Омані - Цензор.НЕТ 7096
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а Зеленский какого члена туда с членом семьи Ермаком полетел ?
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нарешті озвалося джерело заслуговуюче довіри У Кремлі назвали брехнею інформацію про зустріч Зеленського з Патрушевим в Омані - Цензор.НЕТ 3005
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Кстати, "информации", как ОП говорит, о том, что Зеля с Патрушевым встречались, не было. Была инфа про самолёт. Остальное они сами дорассказали с перепугу.
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