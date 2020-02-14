 В Кремле назвали враньем информацию о встрече Зеленского с Патрушевым в Омане

Об этом он сказал изданию "РИА Новости", передает Цензор.НЕТ.

"Вранье", - заявил изданию пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Как сообщалось, журналисты расследовательской программы "Схемы" получили 2 независимых подтверждения того, что бывший глава ФСБ, а ныне секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прилетел в Оман в последний день пребывания там президента Украины Владимира Зеленского. По их данным, Зеленский вернулся в Украину на том же самолете, на котором Патрушев прибыл в Оман.

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