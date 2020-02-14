 В Кремле назвали враньем информацию о встрече Зеленского с Патрушевым в Омане

Об этом он сказал изданию "РИА Новости", передает Цензор.НЕТ.
"Вранье", - заявил изданию пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Как сообщалось, журналисты расследовательской программы "Схемы" получили 2 независимых подтверждения того, что бывший глава ФСБ, а ныне секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прилетел в Оман в последний день пребывания там президента Украины Владимира Зеленского. По их данным, Зеленский вернулся в Украину на том же самолете, на котором Патрушев прибыл в Оман.
По идее, им должно было быть все равно и они просто должны были тупо отмалчиваться никак не комментируя, но они начали отмазывать Бубочку, а это занчит, событие имело место быть.
В любом случае не может быть таких совпадений, что Зеленски инкогнито прилетает в Оман, а после этого, туда прилетает Патрушев, вместе с тем Зеленский по неизвестным причинам задерживается в Омане на целый день и вылетает на там же самолете на котором прилетел Патрушев, хотя произошло серьезное ЧП и вылетать нужно было срочно. ("Случайности должны происходить случайно")
Подивіться репортаж.
Єрмак просить двоюрідного (!) брата депутата, у якого працював помічником 7 років тому (!!), поїхати з Кернесом (!) в Москву?
Ви хоч самі вірите в цей брєд?))
Тётя Роза
Праздник так праздник. Вот вам Валентинка!
вот вам и красные линии.... сдал всё с потрохами......
Страшнее только когда такой человек наивный Дебил предатель! Интузиаст идиот...
Сбили MH17- враньё!!!
На Донбассе расейская армия- враньё!!!
Зе-муть агент Кремля- враньё ....????
видно ЗЕня не сдержался...и облизал сидение!)))))и дверные ручки в туалете...
он врать не станет
расходимся......
Он будет агнецом жертвенным
- Гаага, как пособник военного преступника Вовы Х
- Ростов
- ликвидация ГРУ\ФСБ
ОНО устало от политики...
Да мы с..а всей страной от тебя ПОЦА за пол года КАК УСТАЛИ?
МРАЗОТА...
москалі ніколи б не пропустили момент налити бруду і сплести інтригу...
А раз вони синхронно брешуть... То варто гос депу задуматись..
ДЕ в цей час був Патрушев
а патрушев чего онемел? сказать нечего???
а если серьезно, столь быстрая реакция из москвы на эту новость только усиливает подозрения...
А про войну Роиси на Донбассе, что в Кремле говорят.