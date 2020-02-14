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 Политика Украины, Экономика
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Все про:гривня (1796) курс (2063) МВФ (2788) НБУ (4556)

 Если у нас все будет нормально с МВФ, будет шок и демонстрации под НБУ, поскольку люди будут получать по депозитам в валюте до 1%, а гривне - ниже 10%, - замглавы Нацбанка Чурий

Национальный банк Украины (НБУ) ожидает снижение ставок по депозитам в 2020 году до 1% по валюте и ниже 10% по гривне при условии утверждения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ), которое может привести к очередным демонстрациям под стенами центробанка, сообщил замглавы НБУ Олег Чурий.

"В прошлом году был шок из-за того, что гривня выросла, и это был шок для всех. В этом году.., если у нас все будет нормально с МВФ, будет еще один шок - будут демонстрации под Национальным банком, поскольку люди будут получать по своим сбережениям: по депозитам в валюте – до 1%, а по гривне – ниже 10%", – сказал он на встрече с представителями Европейской бизнес ассоциации, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Чурий также отметил, что при этом снижение ставок по депозитам позитивно отразится на украинской экономике в целом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Негативные последствия укрепления гривни будут краткосрочными, - НБУ

Источник: https://censor.net.ua/n3175718
 
   
 Топ комментарии
 
Зам главы НБУ врет как сивый мерин. Процентные ставки снижаются потому что ОВГЗ для иностранцев открыли. И они почти одномоментно принесли миллиарды. Ожидать что так будет всегда -- это даже не смешно. А риск связанный с дерпозитами в украинских банках огромный. За риск надо платить. Вот если МВФ деньги не даст и спекулянты начнут собирать манатки, вот тогда и увидим цену денег в Украине.
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Кошмар! А кредиты так и будут в этом случае давать под 20% годовых? У монеты две стороны гражданин замглавы нацбанка с лицом алкаша)
Если у нас все будет нормально с МВФ, будет шок и демонстрации под НБУ, поскольку люди будут получать по депозитам в валюте до 1%, а гривне - ниже 10%, - замглавы Нацбанка Чурий - Цензор.НЕТ 4489
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А що є дебіли які несуть гроші в банк?
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в текущем финансовом рике девизом нацбанка украины будет лозунг "чур меня!"
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А що є дебіли які несуть гроші в банк?
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А куди нести, якщо вдома вже всі ничкі заповнені?
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Наші люди за 1% свої кровні в банк не понесуть.
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Звісно що не понесуть. Після 2014го я й за 10% не поніс би - наївся вже тих щоденних походів до банку впродовж кількох місяців усією родиною.
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А ТО ШО ПЕРИОДИЧЕСКИ, С ЗАВИДНОЙ РЕГУЛЯРНОСТЬЮ БЫЛО ДО 2014 ГОДА ТЫ ПРОПУСКАЛ МИМО УШЕЙ?????? 😂😅😂
ИЛИ И В ЭТОТ РАЗ ДУМАЛ ,,ПРОСКОЧУ"????? 😂😅😂
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Можно и без капса обойтись.
Ничего не пропускал - были связи на уровне директора отделения банка, потому дал себя уговорить, благоаря этим связям собственно по деньгам не потерял - даже несколько тысяч уе получил процентами, только время и нервы.
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Зам главы НБУ врет как сивый мерин. Процентные ставки снижаются потому что ОВГЗ для иностранцев открыли. И они почти одномоментно принесли миллиарды. Ожидать что так будет всегда -- это даже не смешно. А риск связанный с дерпозитами в украинских банках огромный. За риск надо платить. Вот если МВФ деньги не даст и спекулянты начнут собирать манатки, вот тогда и увидим цену денег в Украине.
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Ставки передусім знижують через зниження облікової ставки НБУ, а її в свою чергу знижують виходячи з показників інфляції та купи інших.
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И гривня у нас самая стабильная валюта на планете. Временно, правда.
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Прилив спекулятивных денег убивает банковскую систему в Украине. НБУ снижает учетную ставку (только потому что вал спекулятивныз денег). Банки снижают проценты по депозитам. Население все больше покупает ОВГЗ (финансируя расходы правительства). Население все меньше кладет деньги на депозиты. В какой-то момент спекулянты уходят и что останется от банковской системы?
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Как что? Толпы "обманутых" с требованием компенсаций от государства
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Але нашим вкладникам поря напружитись, а самим вумним, бігти і знімати гроші. Ці найгеніальніші зелені ХВінанисти так накерують як і самокатчик-гончарук
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Кошмар! А кредиты так и будут в этом случае давать под 20% годовых? У монеты две стороны гражданин замглавы нацбанка с лицом алкаша)
Если у нас все будет нормально с МВФ, будет шок и демонстрации под НБУ, поскольку люди будут получать по депозитам в валюте до 1%, а гривне - ниже 10%, - замглавы Нацбанка Чурий - Цензор.НЕТ 4489
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Який банк дає 20? 60 % середня ставка а а анк приміром 175 % чи Ти може москаль?
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Тобі навіть старі хвойди не дають а ти тут про кредити пишешь) Маєш вже звикнути і не жалітися. Хоч мабуть і не москаль. Якщо в нас усе буде нормально з МВФ, буде шок і демонстрації під НБУ, оскільки люди отримуватимуть за депозитами у валюті до 1%, а в гривні - нижче 10%, - заступник голови Нацбанку Чурій - Цензор.НЕТ 8597
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Ей, мудрий наріде, очєрєдной золотой мєдаліст Трускавєцкого тєхнікума асєнізаторского хозяйства говоріт вам, што проклятий МВФ требуєт снізіть ставкі по дєпозітам! А за сніженієм ставок по крєдітам к кому будєтє обращятса??? Если у нас все будет нормально с МВФ, будет шок и демонстрации под НБУ, поскольку люди будут получать по депозитам в валюте до 1%, а гривне - ниже 10%, - замглавы Нацбанка Чурий - Цензор.НЕТ 8392
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К гонтаревой? Говорят бальшой спициолист в этам вапросе.
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Вряд ли. Она уже ничем не поможет. Только к Коломойскому! Только он может найти выход из создавшейса ситуацыи!
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"Она уже ничем не поможет." - это точно. Она еще никому не помогла.
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красные директора госпредприятий и коммунальных предприятий а также боссы местных советов начали чесать репу - основа их безбедного существования уходит из под ног. Больше размещать казенные деньги на депозитах вместо того чтобы эффективно их использовать и припеваючи жить на проценты не получится....ура, товарищи халявщики!
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Рано радуешься. Они и тарифы обещали снизить, и войну закончить и з/п учителям по 4К баксов Якщо в нас усе буде нормально з МВФ, буде шок і демонстрації під НБУ, оскільки люди отримуватимуть за депозитами у валюті до 1%, а в гривні - нижче 10%, - заступник голови Нацбанку Чурій - Цензор.НЕТ 9199
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Шока не будет (разве что у банков)... люди просто кибенизируют все свои депозиты... в валюте быстрее...
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В нашій країні по визначенню шок неможливий...Який шок,коли в підвалі центнери бульби,моркви і буряка,на горищі мішки цукру,муки,рису і гречки,стоять бутлі з вином і сомогонярою,а під паркетом в криївочці пару тисьонц зелених,голубих і коричнево-жовтих...Це Україна,друже,всі кругом поздихають а українець,загартований віками неволі і рабства житиме...В крайньому разі перетече деінде і там буде хрумати сало і співати колядки...
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Ключевое слово "если".
А с МВФ нас " вот-вот-сейчас-скоро" нас уже пол года кормят.
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все верно - вы придумали классическую схему с ОВГЗ...- там вы имеете свыше 30 %...- классика развода "хозяев"
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Якщо думаєте що наші ОВДП дають 30% - ви громадянин якого-небудь Судану, а не України.
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Главное чтоб кредиты были не меньше 40% годовых.
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Поцы, вы задрали уже своими обещаниями! Сделайте хоть что-нибудь.
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Пусть он лучше озвучит под какой процент люди смогут брать кредиты !
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поскольку люди будут получать по своим сбережениям: по депозитам в валюте - до 1%, а по гривне - ниже 10%", - сказал он....... ,а я думаю люди заберут депозиты , дураков уже нет давать банкирам наживаться на их вкладах , а на счет патриотизма и поддержки экономики ,внутренний инвестор , так пусть банкиры об этом сами вспомнят когда дают кредиты под обдирающие проценты !!!!
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Ну и репа у банкира..где они их наберают по шалманам не ну это звиздец на биг борт реклама нбу
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Еще раз, можно услышать хоть один агрумент, почему деньги от МФВ под 3% годовых, которые выделяются иссклюсительно под нужды развития и стабилизации экономики это плохо, а облигации внутренего займа, под 17% годовых, которые можно потрать на все, что захочет Беня - это хорошо?
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потому что деньги от МВФ под 3% имеют условие: 5 млрд. в казну с Бени.
А это плохо. Для Бени. И соответственно для 73% народа, который выбрал Беню.
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Не выделяются они под 3%. Там всегда идут дополнительные условия, либо закабаление на первом этапе. А потом дают с такими "рекомендациями" что в итоге потеряешь гораздо больше. Смысл МВФ это организация по захвату ресурсов в интересах международных корпораций и элит развитых стран, типа они сами не при делах а лохам парят про невидимую руку рынка.
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Под 1 процент нет смысла в Украине на депо деньги хранить. Инфляция доллара примерно 2% в год. Думаю будут альтернативы.Мелкие суммы лучше проесть прожить. Побольше кто то в недвижку побежит. Кто поумнее тот в зарубеж начнет вкладывать - счета, акции, и та же недвига и т.д.
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ну вложение в недвигу зарубеж не очень себя оправдывает. Чтобы взять недвигу сразу, без кредита, надо вложить значительную сумму. А если хочешь ипотеку, надо вид на жительство сначала.
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не, сначала ВНЖ потом ипотека, только так.
Есть страны которые предоставляют ВНЖ если купишь недвигу, но там надо сразу без ипотеки и на большую сумму, от 500 тыс.Евро.
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Я не спорю. Но мое мнение - цель вложение в недвигу и в ВНЖ надо разделять, это разные вложения хоть и рядом, и одно может потом принести бонусы по второму направлению.
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видишь ли, жить в Украине а вкладывать в недвигу в Европе - недостижимая для 99% украинцев, т.к. вкладывать можно только всю сумму сразу, а это от 100 тыс.Евро. Это значит что у большинства вкладчиков украинской банковой системы, нет шанса вместо депозитов вложиться в недвигу в Европе.
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Все течет все меняются. Сейчас вот Турцию есть люди выбирают и вполне до 100 килоевро можно влезть. Было время до 100 килоевро были в Испании варианты. Есть знакомые семьей скинулись и в Польше прикупили. Кто захочет будет искать.
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Бро хватит обещать и кормить когда то будет, делайте
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У всех шок от укрепления гривны? Якщо в нас усе буде нормально з МВФ, буде шок і демонстрації під НБУ, оскільки люди отримуватимуть за депозитами у валюті до 1%, а в гривні - нижче 10%, - заступник голови Нацбанку Чурій - Цензор.НЕТ 1149
Не у всех. У меня небыло!
Я еще знаю 100 человек, которые радуются укреплению украинской денежной единицы.
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Вот кстати да.

В местном mBank вроде как самая выгодная ставка в PLN 1.5%.
Чтоб получать среднюю пенсию, которая примерно 1500zl, нужно вложить 1,200,000zl на депозит: за год натечёт 18к, что как раз 1.5к в месяц.

За эти деньги можно купить 2 шикарных квартиры или 3 вполне достойных, хоть и не в самом центре. И сдавать их, имея с этого не менее 6000zl в месяц. Ну или получать в 4 раза меньше с процентов по депозиту.

1.500 zl это около 9000 грн. Не так уж много.
А 1.2млн злотых - почти 7.2 - 7.5млн гривен, что уже ой как прилично.
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Недаром в минулому році банки наварили 60 млрд.грн.!
Звичайно для банків 1% в валюті і 10% в грн.ставки ну дуже вигідні, навіть інфляцію не покривають в повній мірі!!!
Тільки от питання, а хто користається тими 60 млрд.грн.Віддали на позики? Так позика іде під 30% річних!
Відповідь проста, зарплати і премії в банках несказанні, неосяжні, як в очільника Укрпошти 1 800 000 грн.!
Народ бідує, буржуазія жирує!
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Добре облікова ставка знижена до 11% -вже!
Добре -депозити будуть меньше 10%...
А коли тоді буде адекватне зниження кредитних % ?
https://bankchart.com.ua/personal/consumercredit


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зегыдота путает, шок был от роста цен, а не гривны,
гривна упала, так как цены выросли в $$
а вот наличный доллар искуственно опустили, чтобы обирать заробитчан
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В далекие 90-е был хороший урок для не слишком умных. Павловский обмен. А до этого денежная реформа при Никитке. Урок один, никогда и ни при каких обстоятельствах не давать деньги государству. Поменять на доллары или Евро, вложить в недвижимость или образование детей. в конце концов в свое здоровье или в виде путешествия в воспоминания.
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ну и хорошо.
а кредиты в грн давай под 15.
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Ну это все было понятно еще лет 10 назад...
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Рая уже в спальне, Миша (Горбачёв) заходит с куском рельса под мышкой, мостит его на подушку. Рая - а это куда? Миша - а я народу обещал, что если рубль упадёт, то я голову на рельсу ...
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По депозитам в валюте и сейчас есть банки в которых ставки по депозитам в валюте меньше 1%, а по депозитам в гривне - будьте добры выплатить по ставкам зафиксированным в старых договорах, а по новым, кто ж будет возражать против ставок зафиксированных на основе взаимной договоренности?
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