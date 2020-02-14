 Если у нас все будет нормально с МВФ, будет шок и демонстрации под НБУ, поскольку люди будут получать по депозитам в валюте до 1%, а гривне - ниже 10%, - замглавы Нацбанка Чурий

"В прошлом году был шок из-за того, что гривня выросла, и это был шок для всех. В этом году.., если у нас все будет нормально с МВФ, будет еще один шок - будут демонстрации под Национальным банком, поскольку люди будут получать по своим сбережениям: по депозитам в валюте – до 1%, а по гривне – ниже 10%", – сказал он на встрече с представителями Европейской бизнес ассоциации, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Чурий также отметил, что при этом снижение ставок по депозитам позитивно отразится на украинской экономике в целом.

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