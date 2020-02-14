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 Политика Украины
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Все про:ВР (24408) законопроект (2333) Полищук (72) военная полиция (3)

 Законопроект о военной полиции будет подан в Раду до конца следующей недели, - замминистра обороны Полищук

Проект закона о создании в Украине военной полиции, разрабатываемый в Министерстве обороны страны, будет подан в Верховную Раду до 22 февраля 2020 года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил заместитель главы оборонного ведомства Александр Полищук на заседании комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады.

"Мы осознаем, что опаздываем с подготовкой этого законопроекта, но вместе с этим мы считаем, что он поступит вовремя, до конца следующей недели", - заявил Полищук.

На уточняющий вопрос от депутата Ирины Верещук ("Слуга народа") о том, произойдет ли внесение законопроекта до 22 февраля 2020 года, замминистра ответил утвердительно. Он отметил, что сейчас по поводу функций и полномочий военной полиции ведутся дискуссии.

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"Есть некоторая дискуссия того, как должна выглядеть военная полиция: должна ли быть у нее функция следствия или нет? Это тот вопрос, который мы на горизонтальном уровне дорабатываем с нашими коллегами из других министерств", - добавил Полищук.

Ранее глава Военной службы правопорядка подполковник Владимир Потапов заявил, что законопроект о создании военной полиции в системе Министерства обороны должен попасть в Раду до 31 марта 2020 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3175709
 
 
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Гдеж на вас всех то предпринимателей набрать ,чтобы содержать.
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какая к е...м военная полиция? тока гринпис, другие форматы украине не нужны!
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Нацгвардия и военная полиция, наш карлик русского карлика переплюнуть хочет?
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у нас в стране только охраняют и торгуют... кто же преступники? может те кто на роботу ходит?
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